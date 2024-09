No puedo dejar de ver estos repulsivos videos de ‘Unboxing’ bajo el agua

De vez en cuando aparece una frase o imagen en internet —después de horas de desplazarse— que podría convertirse en el siguiente fenómeno. Un proto-meme, un embrión precioso y aterrador, de la próxima tendencia.



Han oído hablar del unboxing, el fenómeno de YouTube donde alguien abre un nuevo paquete, generalmente un gadget tecnológico, frente a una cámara. Probablemente quieran evitar ver otro unboxing de nuevo… pero ¿y si fuera un unboxing bajo el agua?

Bienvenidos al «unboxing húmedo».

El YouTuber Alex Frost sumerge alimentos y bebidas en un tanque transparente lleno de agua y los abre. Es repugnante pero hipnótico, de la misma manera enfermiza que los videos de materiales babosos y las grabaciones de personas masticando son adictivas. Y hasta donde puedo decir, Frost es el único que lo está haciendo. (Si conocen a alguien más haciendo unboxing húmedo, díganmelo).

El primer artículo que Frost abre para el canal es un sándwich sin mayonesa de Tesco, y tan sólo ver el pan mojado y la lechuga remojándose en el tanque, haciendo que el agua se torne marrón, me pone los pelos de punta. Frost abre el paquete de un sushi de la tienda de abarrotes de Sainsbury bajo el agua y siento absoluta repulsión, pero no puedo dejar de mirar. Un batido verde sin marca se ve nauseabundo cuando es vertido en el tanque.

Pero la comida no es lo único: Frost vierte una lata de champú seco en aerosol, lo cual funciona muy bien como un video de ASMR. Pero no, llévenme de regreso a los horribles alimentos mojados: la Double Decker de The Rustler (una marca de hamburguesas para microondas en Reino Unido) es absolutamente asquerosa. Gracias, ahora la odio.

¿Cuánto tiempo antes de que tengamos un unboxing bajo el agua del iPhone X?