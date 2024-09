Qué significa ser etiquetada como una ‘mujer grande y bella’ para las actrices porno

Estoy en mi computadora y aparece un mensaje de un extraño: «Me da vergüenza decir esto, pero realmente amo a las mujeres con curvas como tú». Esto no es nada raro. Soy productora de porno hecho en casa, así que recibo muchos mensajes de admiradores o espectadores que hacen comentarios sobre mi cuerpo. Es parte de mi trabajo.



De hecho, este mensaje se destaca nada más por ser tan común. Es la prueba de que hay algo acerca de mí como actriz que no encaja tan fácil en lo que las personas creen que se supone que deberían encontrar atractivo en la pornografía (o en las mujeres): de ahí la vergüenza. Mientras que otras actrices pueden recibir este tipo de mensajes por otras razones, en mi caso, casi siempre están relacionados con mi tamaño.

Los fans muchas veces me escriben para decirme que les encantan las mujeres con curvas, que piensan que los muslos gruesos y los abdómenes suaves son atractivos, y que les encanta el porno BBW (un género porno que significa «Mujeres grandes y bellas», por sus siglas en inglés). Cuando comencé en la industria, se me hacía muy confuso porque no pensaba en mí misma como una BBW. Soy talla 12, más grande que la media, pero no es lo que yo consideraba como plus size. (Aunque la industria de la moda considera que cualquier talla 8 o arriba de ocho es plus size).

Mientras que BBW es un término muy buscado en sitios como Pornhub, no está del todo claro quién cuenta como BBW o qué buscan las personas cuando teclean este término. Entonces, decidí preguntarle a otras modelos que son etiquetadas como BBW cómo se usa este término.

«Todos tienen un significado diferente de lo que es BBW», me dijo la actriz porno y modelo cam Dahlia Dee por Skype.

Cortesía de Dahlia Dee

«Yo uso el termino BBW y plus size para describir a alguien que es más grande que el tamaño promedio», me dijo por teléfono Taylor, quien fue nombrada la BBW 2018 del año por Manyvids y XBIZ. Y luego agregó rápidamente, «Lo que sea que quieras ser, puedes ser. No hay muchas opciones para modelos con curvas o gruesas».

«Creo que las chicas deberían llamarse a sí mismas como quieran», me dijo Kyra Kane, una modelo cam, productora de clips y presentadora de The SexWorkBB Podcast, a través de Skype. «Todo es cuestión de perspectiva».

Lo que salió de estas conversaciones es que no existe un consenso claro sobre lo que cuenta como una BBW. No sólo no está claro qué tan grande debes ser para ser considerada una BBW, sino que también no está claro si necesitas ser grande de diferentes maneras (por ejemplo, senos, trasero, abdomen, etc.). Por ejemplo, algunos clientes creen que sólo las mujeres con senos grandes cuentan como BBW (lo que me descalificaría), e incluso interpretan el acrónimo como «Mujeres de pechos grandes». Esta ambigüedad a veces conduce a problemas que Taylor describe como de «drama y de tener el control» dentro de la comunidad de modelos.

Courtesy of Taylor / @housewifeswag

Dee me dijo por Skype: «Recibí mcuhos mensajes por postularme para BBW del año de Manyvid», un concurso anual celebrado en el sitio más popular por la venta de videos de producción propia.

La modelo y creadora de contenido de BBW, Jayla Klymaxxx, me dijo por Skype: «Me considero una BBW pero mucha gente me dice que no soy lo suficientemente grande».

«Aprendí que era sensual como soy».

Taylor me dijo que experimenta discriminación y confusión sobre su categoría: «Las personas me rechazan, principalmente otras modelos, me dicen que no soy una verdadera BBW porque solo me concentro en mis tetas». Y eso es lo opuesto a la experiencia que he tenido, me dijeron que sin pechos grandes, no soy una BBW.

Kane dice que está trabajando para perder peso por su salud, pero que esto en sí mismo le causa algo de ansiedad. «Estoy tratando de perder peso y eso me hace preocuparme porque siento que estoy abandonando las BBW», me dijo.

Cortesía de Jayla Klymaxxx (izquierda) y Kyra Kane (derecha)

Sin embargo, dada la popularidad del término, hay una cierta ventaja de usarlo (incluso si sigue siendo ambiguo y algo polémico). «Antes de resistía a ser una BBW, pero cuando finalmente lo acepté, mis ventas se fueron para arriba», dijo Dee. Ella le atribuye esto al hecho de que hay menos artistas de BBW, por lo que es fácil distinguirse entre las demás en la categoría. «Si fuera una chica flaca, no destacaría».

Además de las ventajas del marketing, otras informan ventajas personales. Kane dijo: «Cuando empecé en la pornografía, pensé que nunca haría feeding [un subgénero del BBW porno que implica comer grandes cantidades de comida enfrente de la cámara, lo que resulta en un aumento de peso intencional], pero cuando lo acepté me di cuenta de que la las cosas que odiaba [sobre mi cuerpo] son cosas que otras personas aman. Aprender a aceptar eso se convirtió en una experiencia realmente positiva. Aprendí que era sensual como soy».

«Hoy en día, estar conforme con tu cuerpo es más común, es más aceptable querer a cierto tipo de mujer. Este es un gran paso para nosotras», dijo Taylor.

Los veteranos de la industria dicen que esta aceptación por las modelos BBW en la industria es relativamente nueva. El surgimiento de la pornografía amateur/DIY creó un espacio para una mayor diversidad que la industria convencional. «No teníamos oportunidad en la pornografía convencional», dijo Dee.

La actriz porno queer Courtney Trouble recuerda sus intentos anteriores de ingresar a la industria. «Hice una audición para ser una Suicide Girl y me rechazaron», me lo dijeron por Skype.

«En los últimos 10 años se ha vuelto más aceptable estar de cualquier tamaño, forma y color», me dijo Klymaxxx. «Ahora hay muchos más fans abiertos».

Trouble está de acuerdo. «Los fanáticos se sienten cada vez más cómodos con sus deseos».

Klymaxxx describió esto como una diferencia marcada de cuando ingresó por primera vez en la industria décadas atrás, recordando que los fans solían decirle cosas como «Sólo me gustan las BBW en otoño e invierno. En verano y primavera tienes que prender tu ventilador porque vas a estar sudando pura grasa de tocino».

«Somos como una categoría desechable… al parecer no se dan cuenta de que somos vendibles»

Aunque la demanda es alta, los gerentes y propietarios de la plataforma más grandes y más tradicionales no han adoptado completamente este cambio cultural. Ahora hay espacio para BBWs en la escena porno amateur, pero ese espacio ha sido creado por artistas que crearon su propio público y trajeron ventas a las plataformas en las que trabajan.

Dee explicó que, mientras que las BBW se buscan con frecuencia en el sitio, Pornhub no tiende a promover sus artistas BBW. De hecho, me dijo que las veces que Pornhub la ha presentado, ha sido sólo para los televidentes locales, a pesar de que maneja mucho tráfico.

Taylor, quien hace la mayoría de sus ventas en Manyvids, tiene preocupaciones similares sobre ese sitio. Como la primera actriz BBW en presentarse en la revista Manyvids, señala que apareció en el número 11. A pesar de que con frecuencia es una de las modelos mejor clasificadas en el sitio, publican 10 números antes de considerar presentarla. «Somos como una categoría desechable, a pesar de que ganamos mucho dinero para ellos, al parecer no se dan cuenta de que somos vendibles», dijo Taylor.

Cortesía de Jessie Sage (crédito de la foto: Dawn Hartman Photography) y de Courtney Trouble (crédito de la foto: Chelsea Poe)

La omisión generalizada de las modelos BBW también es evidente en exposiciones de la industria como AVN y Exxxotica. «Es increíble lo diferente que es el trato en las convenciones. Las chicas flacas reciben un trato especial. La ropa promocinal les queda bien, las invitan a fiestas exclusivas», dijo Dee.

«El único artículo a la venta en Manyvids que me queda es una sudadera, pero no quiero una sudadera», dijo Taylor.

De igual manera, después de los Premios XBIZ en Miami la semana pasada Vera Sky, quien fue la coanfitriona del evento, tuiteó: «Hola @MyFreeCams @chaturbate @XBIZ @ManyVids, algo que realmente deberíamos empezar a hacer es tener tallas más grandes en las convenciones. Las BBW son una parte muy importante de la comunidad y hay que tenerlas en cuenta al comprar la ropa y la lencería. No hay que mandarlas a casa con las manos vacías». En otro tuit, agregó: «Soy talla 8/10 y NADA de lo que compré este fin de semana me quedó…»

A pesar de que la industria no está haciendo nada por la inclusión de las BBW, lo que he descubierto al analizar los comentarios y mensajes de mis fans es que nos quieren aquí. Están contentos por que hay mayor diversidad dentro del porno, quieren ver imágenes de mujeres que se parecen a sus esposas y amantes de la vida real, y están dispuestos a pagar para mantener vivo este mercado.