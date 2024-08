Esta silla robótica con patas de araña parece salida del taller de un supervillano

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos. Leer en inglés.

Un Redditor descubrió a Mark Ellis, de Richmond, CA, recorriendo el festival Maker Faire en San Mateo el fin de semana pasado en su silla de muchas patas, y subió el video a Reddit, donde ha sido publicado en los subreddits DIY y de fabricantes independientes. Como muchos de los Redditors ya han señalado, la creación de Ellis, a la que llama dieselpunk, parece salida directamente de un armario de accesorios de Wild Wild West, específicamente, del taller del Dr. Loveless.



Videos by VICE

Ellis me dijo en un correo electrónico que la inspiración para la silla, a la que apodó la «Playa Crawler», surgió de una combinación de su amor por los art cars (conocidos como vehículos con apariencia modificada) en el festival Burning Man, y el trabajo del artista Theo Jansen y sus esculturas caminantes Strandbeest.

«Nunca había visto a nadie tomar el ligamiento de pierna de [Jansen] y usarlo en un vehículo veloz personal y me pregunté si sería posible», dijo Ellis. «Lo había visto en una máquina llamada Tin Spider, que tenía una gran cúpula geodésica en la parte superior de las piernas pero que era demasiado grande para mis propósitos y, además, era muy lenta. Pensé que sería mejor usar mi tiempo y creatividad haciendo algo ambicioso como las piernas en vez de decorar un carrito de golf o construir algo a partir de una silla de ruedas eléctrica sin grandes modificaciones».

La silla está hecha principalmente de aluminio, con estructura de varillas de acero. Se alimenta por dos baterías de plomo de 12v, que funcionan con dos grandes motores sin engranajes y de imanes permanentes que Ellis le quitó a una silla de ruedas eléctrica, dijo. «No tengo mucha habilidad en cuanto a electrónica, así que quería usar algo que fuera accesible y que conociera, que yo supiera que funcionaría y, luego, construí a partir de esas piezas».

Ha recibido muchas preguntas en Reddit, especialmente sobre si la idea es que sea una alternativa ante la silla de ruedas y si funciona en terrenos accidentados. Ellis me dijo que él personalmente no usa silla de ruedas, por lo que su intensión no es la de reemplazar la silla ruedas de quienes de verdad la necesitan, y que las patas son bastante inestables y no pueden subir bien las pendientes y librar los obstáculos. «Hasta ahora, el Crawler sólo puede caminar bien sobre superficies lisas e incluso sólidas y duras, como el asfalto, el hormigón o la tierra compacta, lo cual es bastante limitante para una silla de ruedas normal, pero para mi propósito en el festival Burning Man es perfecto».

Ellis planea seguir mejorando la silla, posiblemente convirtiéndola en un vehículo más de tipo militar con defensa, faros y un capote retráctil.