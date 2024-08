Este sitio web te permite seguir el auto deportivo de Elon Musk por el espacio

El martes pasado, el CEO de SpaceX, Elon Musk, hizo historia cuando lanzó el Falcon Heavy, el cohete espacial más potente desde que Saturno V llevó a los astronautas del Apolo a la luna. La carga del Heavy era el Tesla deportivo de Musk, un auto de lujo de 100,000 dólares fabricado por una de las otras compañías de Musk. Seis horas después del lanzamiento, el automóvil y su pasajero —un traje SpaceX vacío apodado «Starman»— estaban en una trayectoria de escape que Musk esperaba que pusiera al auto en una órbita elíptica alrededor del Sol y que le permitiera tener algunos encuentros cercanos con Marte.

Algunas horas más tarde, Musk anunció en Twitter que el SpaceX había sobrepasado un poco su trayectoria designada y que ahora el deportivo se dirigía al cinturón de asteroides. Sin embargo, de acuerdo con Space.com, la comunidad de astronomía de Twitter hizo cálculos y al parecer el auto en realidad pasará más cerca de Marte que del cinturón de asteroides.

Para aquellos de ustedes que no confían en Musk o en un grupo de astrónomos geek extremos de internet para decirles dónde se encuentra el convertible espacial, no se preocupen: pueden rastrearlo ustedes mismos en el sitio acertadamente llamado whereisroadster.com.

Desarrollado por el autodenominado «space nerd» Ben Pearson, Whereisroadster brinda las actualizaciones de la ubicación del deportivo de Musk segundo a segundo. Los datos provienen del Sistema HORIZONS del Jet Propulsion Laboratory que rastrea los objetos que hay en nuestro sistema solar. Pearson toma esta información y la usa para describir qué tan rápido se mueve el auto en relación con la Tierra y Marte.

Es similar al antiguo juego de PC Where in the World is Carmen Sandiego, excepto que en vez de rastrear a un criminal ficticio por todo el mundo, estás rastreando un auto convertible real, propiedad personal de un multimillonario, en el vacío interminable del espacio profundo.

Entonces, ¿qué esperas? Corre a ver esos números que representan la trayectoria orbital de un automóvil que nunca podrás costear y que durará mucho más que tu breve existencia en este insensible universo permanente. ¡Es divertido y educativo!