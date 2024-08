Steam está lleno de grupos de odio

En 2014, Valve introdujo una función para ayudar a los 125 millones de usuarios de su escaparate digital —Steam— a revisar la enorme cantidad de nuevos lanzamientos de videojuegos. Steam Curators, como se llama la función, permite a grupos o personas crear páginas en las que recomiendan juegos. Motherboard, por ejemplo, podría crear una página de Steam Curator donde recomendemos juegos que les podrían interesar a nuestros lectores.

Para promocionar esta función con los usuarios de Steam, la plataforma muestra a seis curadores en la página de inicio de su tienda. Recientemente, Joe Parlock, editor en jefe del sitio web de juegos Let’s Play Video Games, publicó una captura de pantalla que mostraba que Steam había colocado a un curador en su página de inicio llamado «dank memes for faggots» (algo así como «grandes memes para maricas»).

https://twitter.com/joeparlock/status/920342059227209728?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjoeparlock%2Fstatus%2F920342059227209728

Oh, GENIAL, ahora Valve está promoviendo insultos en la página de inicio de Steam.

Me puse en contacto con Valve para preguntarles cómo fue que este curador terminó en la página de inicio de su tienda, pero no he recibido respuesta.

Que la tienda de videojuegos digitales más grande del mundo y la plataforma que en gran medida ha definido la forma en que se juegan los videojuegos en PC pusiera un insulto homofóbico en su página principal obviamente está mal, pero quizás es inevitable, dado el tamaño de la base de usuarios de Steam, la cantidad de contenido que los usuarios pueden crear, y su política de no interferir en la moderación del contenido.

Lo que Parlock vio en la página de inicio es sólo la punta del iceberg. Si quieres ver algunas cosas feas sólo busca curadores de Steam con términos como «Nazi», «Judío» y «Trump» y estos son los resultados que obtendrás:

También nos comunicamos con Valve para preguntarles por qué la plataforma de Steam está llena de curadores, grupos y otros contenidos racistas, homofóbicos y antisemitas, pero no recibimos respuesta.

Los números a la derecha del nombre del curador muestran cuántos seguidores tiene. Como pueden ver, todos son muy bajos, por lo que no es que cada curador tenga un gran séquito activo de racistas. Más bien es que existen varios grupos racistas «de broma», que es algo común que los jugadores han estado haciendo en Steam. Por ejemplo, Waifu Hunter Steam Curator hace recomendaciones con base en si el juego «tiene chicas atractivas de anime».

Sin embargo, Steam también les permite a los usuarios crear «grupos», que son comunidades formadas alrededor de juegos, intereses compartidos, etc. Cuando busqué la palabra «nazi» encontré grupos que no parecían bromas en absoluto. El grupo Steam Nationalsozíalismus -Neo-Nazis-, por ejemplo, dice que es un «Grupo para todos los neo-nazis y supremacistas blancos… que se jodan los judíos, los negros y el Islam».

El grupo «┼NAZI«, que tiene el logotipo de la SS como su imagen pero no ofrece detalles, cuenta con 104 miembros.

Revisaría todos estos ejemplos si pudiera, pero probablemente me tomaría varias semanas, ya que la búsqueda del término nazi en Steam Groups arrojó 7,893 resultados. La búsqueda de la «palabra n» arrojó 4,520 resultados.

Cuando busqué en Steam Groups el término «poder blanco» encontré un grupo llamado «Power to Whites» que tiene 85 miembros. En su sección informativa, dice que «Somos un grupo dedicado a matar judíos, gays y negros».

Un enlace en la parte inferior de esa sección dice «Si crees que este grupo va en serio», el cual lleva a un WikiHow sobre cómo atar un nudo corredizo.

Las «Reglas y pautas para Steam: discusiones, reseñas y contenido generado por usuarios» indican claramente a los usuarios que no deben «insultar o molestar a otros miembros» y no pueden publicar contenido que contenga «racismo» o «discriminación», pero parece que Valve no puede hacer cumplir estas pautas.

Esto no es sorprendente dado que Valve es conocido por su política de no intervención cuando se trata de Steam. Anteriormente informamos sobre su mediocre servicio al cliente y lo difícil que se ha vuelto manejar la tienda. Valve había dicho anteriormente que planea contratar a más personas para mejorar su servicio al cliente, pero las mejoras a menudo se basan en nuevos algoritmos o en la forma en que sus sistemas automatizados interactúan con la comunidad.

Hasta donde sabemos, Valve emplea sólo a unas 360 personas, quienes además de administrar Steam también desarrollan sus juegos, y además realizan investigación y desarrollo para productos como el SteamVR.

Según la propia documentación de Steam, «Varias partes de la Comunidad de Steam son moderadas por el personal de Valve, moderadores de la comunidad, y representantes de los desarrolladores de juegos».

No está del todo claro la manera en que Valve maneja actualmente la gigantesca tarea de moderar una comunidad de al menos 125 millones de usuarios. Pero está claro que están fracasando.