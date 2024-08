La subasta para esta nave de Star Trek empieza con 40,000 dólares

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos. Leer en inglés.

Cada nerd de Star Trek ama sus banalidades oscuras, y si tú eres un Trekkie con decenas de miles de ingresos disponibles, ahora puedes tener una parte de esas banalidades.

Una versión rara y rediseñada de la nave estelar Enterprise NCC-1701 saldrá a subasta en Los Ángeles (y en línea) el jueves, con una oferta que comenzará en 40,000 dólares. El modelo fue diseñado por Ralph McQuarrie y Ken Adam en 1976 para la desventurada película Star Trek: Planet of the Titans, que fue el primer plan para una película después de que la serie original fue cancelada. Pero después de meses de escribir y reescribir el guión, al final se archivó juntó con el Enterprise rediseñado. Poco después, Paramount comenzó a trabajar con el creador de Star Trek, Gene Roddenberry, en lo que eventualmente se convertiría en Star Trek: The Motion Picture.

La única vez que aparece esta versión alternativa del NCC-1701 en la pantalla es en el épico episodio de dos partes de Star Trek: The Next Generation «Lo mejor de ambos mundos». Durante una representación de la Batalla de Wolf 359 entre la Federación y los Borg, espectadores entusiastas notarán el Enterprise rediseñado como parte de la armada destruida en esa batalla.



Ahora, si ya leíste hasta aquí, es posible que seas lo suficientemente nerd como para querer tener este pedazo de raro del Trekdom, así que tal vez deberías empezar a buscar monedas en los sillones de tu casa.