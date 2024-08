Súbete al tren de ‘Slow TV’ en este canal de YouTube

Para este momento quizá has leído la palabra hygge en algún artículo de moda del New Yorker o en algún blog de barcos fashion, pero si no es así, hygge es una palabra danesa que se refiere a la práctica y estética del confort. ¿En casa, enroscado abrazando a tu mascota, calcetines gruesos, sosteniendo una taza de té junto al fuego? Hygge es el infierno.

Quién sabe qué corre por la sangre escandinava que los hace tener una afinidad natural por la calma, porque también son los pioneros de “slow TV”, un formato que está ganando poco a poco tracción y atención en otros países. Slow TV está programando la grabación de un sólo proceso mundano desde el principio hasta el final. ¿Recuerdas los videos programados de “Yule Log” donde aparece una fogata? Es como la evolución natural de esto.

El formato de Slow TV surgió en 2009 con la programación de Norwegian Broadcasting Corporation; es decir, grabar viajes en tren que atraviesan el paisaje campestre hermoso y quieto de Noruega, a menudo cubiertos de nieve. Más tarde pasaron a transmitir otros eventos como un maratón de tejido, pero en mi opinión, son las vías de tren que conforman el programa más maravilloso de slow television. La suave cadencia y el escenario deslumbrante y silencioso inmediatamente reajusta el umbral de las emociones, de manera que cuando el tren pasa por un lindo pueblito o a traviesa un tren puedes regalarte una pequeña alegría.

¡¡¡Túnel!!! Imagen: Norwegian Broadcasting Corporation

De manera que aquí tienes un regalo de nuestra parte: el canal de YouTube “Train Driver’s View”, que transmite todo el material visual de trenes que puedas querer. (Nota: el canal transmite estos viajes en locomotora como livestreams, pero no están en vivo, es material pregrabado.)

A pesar de que varias historias anuncian que “Slow TV está aquí”, todavía hace falta hacer eco de este lado del Atlántico, quizá porque estamos demasiado ocupados viendo noticias las 24 horas del día. A la mierda eso. Ponte los calcetines más cómodos que tengas y mira el puto tren.