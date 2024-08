Mira el trailer completo de ‘Solo: A Star Wars Story’

Después de meses de preocupación y anticipación, por fin Disney lanzó ayer el trailer completo de Solo: A Star Wars Story. En él salen Han, Chewie, Lando y el Halcón Milenario. En resumen, se ve bien.

Los fans de Star Wars han estado preocupados por esta película. Los directores originales eran Phil Lord y Christopher Miller de Lego Movie, pero Disney despidió al par cuando la película estaba casi terminada y los reemplazó por Ron Howard, director de películas adoradas como Apollo 13 y A Beautiful Mind (aunque seamos honestos: en este momento lo conocemos más por ser el narrador de Arrested Development.) Hubo rumores de un caos existente en el set, improvisaciones que ponían nervioso a Disney y un protagonista tan malo que el estudio tuvo que llamar a un entrenador de actuación.

La película se estrena el 28 de mayo y es raro que sólo hasta ahora la audiencia pueda ver material de la mayor franquicia de películas, ¡a tres meses de su lanzamiento! Actúan Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover como Lando Calrissian y Alden Ehrenreich como Han Solo.

Un trailer de menos de un minuto no podrá decirte jamás si una película será buena o no, pero —a pesar de todo el drama en el set— Solo: A Star Wars Story no se ve mal.