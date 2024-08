Apple arrastró a Tumblr a un lugar donde el sexo es malo

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

La semana pasada, la Corte Suprema escuchó los argumentos de un caso que afirma que Apple tiene poder sobre un monopolio ilegal en la App Store del iOS y por lo tanto sobre las apps que son usadas en los iPhones. Esta semana, Tumblr anunció que no permitirá más la pornografía en su plataforma después del 17 de diciembre.

Videos by VICE

La App Store de Apple con su distribución masiva y sus estrictas reglas, ha tenido un amplio efecto homogeneizante y desinfectante en Internet. La app de Tumblr para iOS no ha estado disponible desde el 16 de noviembre porque se encontraron imágenes de pornografía infantil en el sitio (la aplicación nunca fue removida de la Google Play Store).

Obviamente, ningún sitio debería permitir pornografía infantil. Pero miles de sitios logran moderarse de forma efectiva para mantener a sus plataformas libres de pornografía infantil, mientras permiten que el contenido adulto sea más extenso. Después de ser removido de la App Store pero antes de hacer el anuncio de que prohibiría todo el contenido adulto, Tumblr comenzó a purgar del sitio algo del contenido adulto y artistas NSFW.

El lunes, Tumblr anunció que prohibirá el contenido para adultos por completo. En una entrada de blog, el CEO de Tumblr Jeff D’Onofrio escribió que “no hay escasez de sitios en Internet que presentan contenido adulto”.

“Hay artistas aficionados que pararon de crear por la mierda a la que han sido sometidos ahí”

Pero hay cada vez menos sitios y servicios mainstream que apoyan la pornografía y el contenido para adultos, y gran parte de esa actitud ha surgido de los controles estrictos de Apple sobre la App Store y el ecosistema del iOS. Steve Jobs sugirió ilustremente que “la gente que quiera pornografía puede comprar un teléfono Android”, y Apple ha potenciado repetidamente su poder sin precedentes sobre millones de smartphones para limpiar las aplicaciones que están disponibles en los iPhones. Apple no permite apps “que contienen contenido generado por los usuarios que es frecuentemente pornográfico”. En 2016, Apple eliminó completamente la tercera parte de todas las aplicaciones de Reddit que le permitían a los usuarios activar y desactivar los posts NSFW; incluso ahora, es imposible acceder a pornografía en una aplicación de Reddit del iOS a menos de que uno pase por varios filtros.

No sabemos si Tumblr tomó esta decisión definitiva bajo presión por parte de Apple, o porque la plataforma sentía que ya no podía moderarse a sí misma de forma competente. Pero la decisión de deshacerse del contenido para adultos en masa es consistente tanto con la corporatización y la desinfección de Internet de la que Apple se ha encargado.

La decisión de Tumblr es incluso más decepcionante porque es obvio en la explicación de D’Onofrio que los directivos de Tumblr no entienden el rol tan importante que tuvo la plataforma dentro de la comunidad de contenido para adultos.

Parece que los directivos de Tumblr creen que la comunidad que usa Tumblr para obtener contenido para adultos es la misma que la de cualquier otro sitio de pornografía—mostrando una desconexión seria con la forma en que los usuarios interactúan y se conectan verdaderamente con su propia plataforma. “Lo dejaremos en manos de ellos y enfocaremos nuestros esfuerzos en crear el ambiente más acogedor que sea posible para nuestra comunidad”, escribió.

El valor de Tumblr para los creadores NSFW y los fanáticos estaba en la autonomía para conservar algo original, y la libertad para expresar y compartir lo que les interesa—algo que no puede ser reemplazado por pornografía sugerida por algoritmos del resto de Internet.

Eso también se esta volviendo menos cierto tras las consecuencias del Fight Online Sex Trafficking Act, firmado en abril, y con los sitios tomando medidas para las comunidades NSFW o eliminándolas por completo por el miedo a las repercusiones consecuentes de tener contenido para adultos.

“Para muchos, ese era el único lugar en el que podíamos encontrar pornografía que nos representa, hecha por artistas independientes que crearon su propio contenido fuera de una industria usualmente racista, transmisógina, y gordofóbica”

Esto ha estado ocurriendo por un tiempo. En febrero, Tumblr activó de forma predeterminada el Modo Seguro para todos los usuarios, volviendo prácticamente invisibles para el resto de la plataforma a los creadores a menos de que los usuarios optaran por activar la opción manualmente.

En noviembre, algunos usuarios de Tumblr empezaron a reportar que estaban siendo censurados sin ninguna advertencia —en algunos casos, de forma permanente— por postear contenido NSFW. Este incluía arte e ilustraciones con temática sexual, y trabajadores sexuales que usan la plataforma para vender encargos a los fans.

“Es gracioso ver cómo van a prohibir cualquier cosa incluso remotamente adulta, ya que es parte de lo que hizo que su plataforma fuera popular en un comienzo, pero no pueden manejar el discurso de odio real, la perla que empuñan quienes lideran la cruzada del ‘piensen en los niños’ y que atacan a cualquiera que consideren ‘incorrecto’, o mierda nazi”, le dijo a Motherboard en un mensaje de Twitter, Abigail Sin, que usa Tumblr para los blogs de NSFW y para su propio trabajo sexual. “Con gracioso quiero decir ridículo. Hay artistas aficionados que pararon de crear por la mierda a la que han sido sometidos ahí—todo, desde amenazas de violación y amenazas de muerte hasta asesinatos de personajes”. Sin le dijo a Motherboard que planea cerrar e intentar encontrar una nueva plataforma para su contenido.

Este es otro ejemplo de una plataforma que ignora el contenido para adultos cuando ayuda a la plataforma a florecer, y luego deja que esos usuarios se sequen cuando sea el momento de tomar medidas para obtener ganancias monetarias o para salvar su pellejo. Además de ser una forma terrible de tratar a su base de usuarios, prohibir el contenido para adultos en Tumblr ahogará mucha creatividad.

Robert Yang, un diseñador de juegos que creó un juego con una trama sobre fotos filtradas de penes, le dijo a Motherboard en un mensaje de Twitter que cuando Tumblr activó el Modo Seguro fue un punto de inflexión para su trabajo—y ahora que la plataforma lo está prohibiendo por completo, no es claro qué pasará con este tipo de trabajos.

“Es un poco triste, porque cuando estaba evaluando diferentes plataformas para usar para esto, Tumblr era básicamente la único que parecía lo suficientemente grande / con una comunidad orientada al arte / con una API decente / que resistiría la prueba del tiempo”, Yang dijo. “Al ser alguien que hace arte por computadora, me preocupa mucho la conservación, y me hace preguntarme cuánto arte y cultura se está destruyendo aquí”. El arte erótico y la sexualidad están especialmente controlados por las plataformas, por las compañías de tarjetas de crédito, por las leyes jodidas como FOSTA”.

Las comunidades que sentirán este cambio con más intensidad serán las que ya están marginadas. “El que Tumblr prohíba el contenido para adultos es una gran pérdida para la comunidad LGBTQ, especialmente para aquellos con identidades marginadas que se superponen”, le dijo a Motherboard Kitty Stryker, una actriz porno queer y activista del consentimiento en un correo electrónico. “Para muchos, ese era el único lugar en el que podíamos encontrar pornografía que nos representa, hecha por artistas independientes que crearon su propio contenido fuera de una industria usualmente racista, transmisógina, y gordofóbica. Tumblr era donde nuestro contenido podía existir sin que nos empujara a las restricciones de un lugar de trabajo misógino y dominado por hombres”.

Stryker también mencionó que es uno de los pocos lugares donde podría tener lugar la educación sexual explícita, en una sociedad que ignora o ataca activamente las relaciones queer, kink y no monógamas. “Me sorprendería si, dado que esto depende de los informes de los usuarios, esto no afecta de manera desproporcionada a los usuarios que no son blancos, cis, con cuerpo idóneo, delgados y femeninos”, dijo Stryker. “Es una gran pérdida desde una perspectiva de afirmación de identidad, desde una perspectiva educativa, desde una perspectiva erótica feminista”.