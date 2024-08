Una startup basada en Ethereum desaparece después de recaudar 374 mil dólares

Una startup en la plataforma Ethereum desapareció de internet el domingo luego de recaudar 374,000 dólares por parte de sus inversionistas en una Oferta Inicial de Monedas (ICO, por sus siglas en inglés) para recaudar de fondos.

Confido es una startup que se lanzó como una aplicación, basada en la cadena de bloques o blockchain, para realizar pagos y rastrear envíos de dinero. La compañía vendió tokens digitales a los inversores a través de la blockchain Ethereum en una ICO que se realizó del 6 al 8 de noviembre. Durante la venta de tokens, Confido vendió tokens digitales personalizados que representan su inversión a cambio de ether, la moneda digital de Ethereum.

Videos by VICE

Pero el domingo, la compañía cerró bruscamente su cuenta de Twitter y eliminó su sitio web. Un representante de la compañía publicó un breve comentario en el subforo ahora privado de la compañía en Reddit, citando problemas legales que impiden al equipo de Confido continuar con su trabajo. El mismo mensaje también fue publicado en Medium, pero lo eliminaron rápidamente.

Relacionados: Alguien bloqueó ‘por accidente’ 300 millones de dólares en fondos Ethereum de otras personas

«En este momento, estamos en un aprieto, ya que estamos teniendo problemas legales a causa de un contrato que firmamos», decía el mensaje (según vimos en una versión de la publicación en Media almacenada en el caché). «Es probable que logremos encontrar una solución para rectificar la situación. Sin embargo, no podemos asegurarles con 100 por ciento de certeza que superaremos el problema». Aparentemente, el mensaje fue escrito por el fundador de Confido, Joost van Doorn, quien parece no tener presencia en internet más allá de un perfil de LinkedIn ahora eliminado.

Bueno, ni siquiera el representante de Confido en Reddit parece saber lo que está pasando, ya que unas horas después del mensaje inicial publicó: «Miren, no tengo ni la más mínima idea de lo que sucedió aquí. La eliminación de todas nuestras plataformas de redes sociales y nuestro sitio web me ha tomado absolutamente por sorpresa». Motherboard trató de ponerse en contacto con este representante en Reddit, pero no recibió respuesta.

Los tokens de Confido tuvieron una capitalización de mercado de 10 millones de dólares la semana pasada, antes de que la compañía desapareciera, pero ahora los tokens no tienen valor. Y los inversores se están quejando.

Relacionados: Nuevas tarjetas de video especializadas servirán para minar Ethereum y Bitcoin

«Me engañaron a lo grande», escribió el usuario cioloxl en el thread de Confido en el popular foro de criptomonedas Bitcointalk. «Esta fue una lección muy valiosa para mí, en ambos sentidos de la palabra». Otro usuario, masternode, fue más mesurado, aunque no estaba menos enojado: «Éste es un golpe en la cara de todos los inversores».

En este momento no está claro qué pasará con los 374,000 dólares que los inversores aportaron al proyecto Confido. Por lo menos, TokenLot, el sitio web que ejecutó la ICO en nombre de Confido (TokenLot hace esto para muchas nuevas empresas) parece estar teniendo un día muy ocupado. «Somos el único vínculo en línea que queda en este momento y las personas nos contactan pidiendo respuestas», nos dijo Eli Lewitt, cofundador de TokenLot, por teléfono. «Estos sí que fueron unos grandes estafadores».

Mientras que muchas criptomonedas todavía están intentando encontrar una aplicación útil en el mundo real, Ethereum se ha convertido en una de las favoritas entre las que son de tipo financiero porque las ICO permiten a las nuevas empresas recaudar grandes inversiones en rondas de financiamiento rápidas. Pero un espectro a ensombrecido tal frenesí desde que comenzó la fiebre del oro digital: ¿Qué sucede si un estafador se esconde entre la multitud y simplemente desaparece?

Bueno, podríamos estar a punto de averiguarlo.