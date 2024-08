La Luna podría haber sido hogar de formas de vida simples, según un nuevo estudio

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

La Luna flota sobre nosotros como una antigua roca polvorienta, desprovista de vida, marcada por cráteres. Por estática e inmutable que nos parezca ahora, la Luna pudo haberse visto muy distinta hace cuatro mil millones de años, en sus primeros años, de acuerdo con un nuevo estudio que sugiere que la superficie lunar pudo haber albergado vida.

Un nuevo estudio publicado en Astrobiology, dirigido por Dirk Schulze-Makuch, astrobiólogo de la Universidad Estatal de Washington, e Ian Crawford, profesor de ciencia planetaria y astrobiología en la Universidad de Londres, dice que hubo momentos en los primeros días de la Luna en que las condiciones eran adecuadas para que existieran formas de vida simples.

Durante dos períodos cruciales de la formación de la Luna —cuando estába rodeada por un campo de escombros, hace cuatro mil millones de años, y durante su máxima actividad volcánica, hace 3,500 millones de años— los gases ardientes podrían haber enviado vapor de agua a la superficie, preparándola para la vida, indica el estudio.

Los investigadores creen que durante esos períodos de desgasificación, la Luna habría tenido una presión atmosférica de 10 milibares. Eso es sólo el 1 por ciento de la atmósfera de la Tierra, pero más que la presión en Marte, y es suficiente como para hacer que el agua se acumule en la superficie de la Luna.

Estas condiciones, combinadas con la teoría de un campo magnético alrededor de la Luna que habría protegido su superficie de la radiación solar y cósmica, pudieron haber creado el ambiente perfecto para que existieran formas de vida simples.

“La imagen de agua líquida llena de microbios en la superficie lunar rompe por completo el paradigma actual de la Luna como una roca estéril en el espacio”, escribió acerca del estudio Schulze-Makuch en un artículo de opinión para la revista Air and Space. “Por supuesto, debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por esta idea. Después de todo, en la Luna no vemos nada parecido a la topografía modificada por el agua que vemos en Marte.

“Entonces, insisto, ¿realmente podemos esperar algo como eso, teniendo en cuenta que la Luna ha sido golpeada por el viento solar, la radiación cósmica y los micrometeoritos durante varios miles de millones de años?”.

Su trabajo se basa en los hallazgos de hace casi una década, cuando el orbitador lunar y el satélite de la NASA encontraron evidencia de moléculas de agua en la Luna, y para estudiar más a fondo cómo podría haberse visto la Luna en la antigüedad, los investigadores proponen que se haga más exploración lunar. La NASA afirma estar planeando “una serie de misiones robóticas progresivas a la superficie lunar”, pero por ahora, las futuras misiones podrían estar en espera después de que el nuevo administrador de la NASA, James Bridenstine, cancelara la única misión de la NASA a la superficie lunar en abril.