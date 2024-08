Este videojuego enseña a los hombres a ser grandes seductores

El 6 de marzo, la gran tienda digital Steam comenzará a vender Super Seducer, «el simulador de seducción más realista del mundo».

El juego está formado por una serie de videoclips donde un hombre intenta seducir a diferentes mujeres. En los puntos clave, el jugador puede elegir lo que el hombre en el video dirá para ver resultados diferentes, de alguna manera es como si te dejaran elegir tu propio libro de aventuras. El objetivo del juego, que afirma que se adentra en «cientos de secretos ocultos que separan a los maestros de la seducción de todos los demás», es enseñarle a los chicos cómo obtener el número telefónico de una mujer o cómo «seducirla».

Estos secretos supuestamente provienen del «reconocido gurú de la seducción» Richard La Ruina, autor de The Natural: How to Effortlessly Attract the Women You Want [El juego natural: Cómo atraer sin esfuerzos a las mujeres que deseas]. La Ruina es el personaje principal en todos los videos del juego, donde puedes verlo decir cosas como: «Si no eres buena en la cocina, será mejor que seas realmente buena dando mamadas» (La Ruina deja claro que esto no es algo que debas decirle a las mujeres).

https://youtu.be/ht8s5qty_gE

Super Seducer surge del pantano de la filosofía de los artistas del ligue o ‘pick-up artist’ (PUA, por su abreviatura en inglés). Según este tipo de pensamiento, hay ciertas cosas que los hombres pueden hacer y decir para mejorar sus posibilidades de que las mujeres sean receptivas a sus galanteos. Esto incluye todo, desde el «negging», que significa hacer cumplidos malintencionados para hacer sentir inseguras a las mujeres y ponerlas en una posición en la que teóricamente desearan la atención positiva del artista de la seducción, hasta «going caveman», que consiste en aumentar conscientemente el contacto físico.

Además de fundamentalmente malinterpretar el comportamiento humano social, la filosofía PUA ha sido ampliamente criticada por ser tóxica y objetivizar a las mujeres. Aparentemente, divide al mundo en hombres, que rondan los bares con técnicas de ligue perfeccionadas en talleres y libros de autoayuda, y mujeres, que quedan reducidas a ser presas de caza con un comportamiento predecible que puede ser explotado.

La crítica a la filosofía PUA se convirtió en un tema de debate nacional en 2014, cuando un hombre de 22 años llamado Elliot Rodger mató a tiros a seis personas cerca de la Universidad de California en Santa Bárbara. Rodger publicaba frecuentemente en PUAHate, un sitio para hombres partidarios de la cosmovisión PUA, y se dio cuenta de que era una estafa, pero aún así seguía viendo a las mujeres como objetos que merecía tener.

«Hablaba la jerga de la comunidad de los ‘artistas del ligue’ (PUA) sobre la que las feministas han estado tratando de alertarnos, argumentando que es un caldo de cultivo para el resentimiento misógino y que incluso puede fomentar la violencia contra las mujeres», escribió Amanda Marcotte para The American Prospect en ese momento.

«Cuando los hombres desesperados desembolsan dinero creyendo que con eso tendrán éxito y todo falla, empiezan a agredir en línea», escribió Petula Dvorak para The Washington Post en ese momento. «No a los hombres que intentan venderles esta filosofía, sino a las mujeres que no les compran su acto».

La página Steam de Super Seducer enumera dos editoriales, RLR Training Inc y Red Dahlia Interactive, pero al hacer clic en el sitio oficial del juego llegamos a PUATraining.com, que vende los productos de La Ruina. Los títulos en la sección de «publicaciones populares» del sitio incluyen «Cómo conseguir que tu ex novia regrese (incluso si te odia)» y «Cómo hacer que las mujeres eyaculen cuando quieras». La firma de La Ruina engalana una historia del 25 de julio con el titular «POR QUÉ LAS MUJERES OCCIDENTALES SON UN FIASCO Y CÓMO LIGARSE A UNA ADORABLE DAMA EUROPEA».

Según un comunicado de prensa de septiembre de 2017 de Super Seducer, el juego fue vetado de Kickstarter por «… una o más violaciones a las reglas de Kickstarter, entre las que se pueden incluir:

Contenido inapropiado, incluyendo pero no limitándose a material ofensivo o pornográfico.

Spam o comportamiento abusivo, ofreciendo recompensas en violación a las reglas de Kickstarter».

Esta no es la primera vez que Kickstarter veta un proyecto con temática PUA de su plataforma. En 2013, vetó y luego se disculpó por permitir brevemente que hubiera una «guía de seducción» recaudando dinero en Kickstarter. Kickstarter determinó que esto «fomenta el comportamiento misógino», y prohibió las «guías de seducción, o cualquier cosa similar» en su plataforma a partir de entonces.



Me puse en contacto con Steam y Sony y actualizaré esta publicación si recibo respuesta. La Ruina me dijo en un correo electrónico que Super Seducer también será lanzado en PlayStation 4 el 6 de marzo, pero no pude encontrar una página activa para el videojuego en la tienda de PlayStation.

En el comunicado de prensa, La Ruina explica que él y su videojuego son víctimas de la corrección política.

«Hemos sido discriminados muchas veces como una empresa que enseña habilidades de seducción a los hombres», dijo La Ruina. «Es muy difícil para nosotros comprar publicidad en Google o Facebook, recibir críticas positivas de la prensa, obtener ofertas de publicación y cerrar tratos para contenido. En el clima políticamente correcto actual, la idea de que los hombres aprendan a ser mejores con las mujeres es aborrecible. Por otro lado, hay muchos videojuegos violentos que los niños juegan con imágenes tan gráficas como cualquier película clasificación C. Es un doble estándar surrealista».

Le pregunté a La Ruina por correo electrónico si le preocupaba que lo vetaran de Steam y PlayStation.

«No, Sony y Steam son empresas serias, no como Kickstarter», escribió. «No creo que alguna vezSteam haya prohibido un videojuego y Sony no lo haya hecho recientemente», respondió, aunque esto no es del todo cierto. En 2014, Steam vetó un juego llamado Hatred, por ejemplo. «Son más propensos a decir ‘si no te gusta, no lo compres’ que a complacer a las personas que atacan a Super Seducer basadas en algunas frases que leyeron en línea. Ya hemos sido calificados por las agencias clasificadoras con una M en los E.U. y con PEGI-16 en Europa, así que todo está bien».

También le pregunté a La Ruina qué opina sobre las críticas que se formulan contra PUA en estos días. Me dijo que Super Seducer representa un enfoque que es mucho más «sano», y que las mujeres presentadas en el juego y otras que lo han jugado están «a gusto con él».

«Los PUAs abarcan un amplio espectro, desde quienes legítimamente quieren ‘volver’ y conquistar a las mujeres que los rechazaron toda su vida hasta los chicos agradables que se parecen más a Will Smith en Hitch«, dijo. «La filosofía PUA solía ser algo bueno en 2006, y obviamente no está bien vista ahora con #metoo. Aunque nombré a mi negocio ‘PUA Training’ en 2006, ahora estoy casado y siempre he enseñado ‘el juego natural’ con un enfoque honesto… así que realmente no me gusta que me sigan etiquetando de esa manera».

Nuevamente, La Ruina aparece como el autor de un post del 25 de julio con el título «POR QUÉ LAS MUJERES OCCIDENTALES SON UN FIASCO Y CÓMO LIGARSE A UNA ADORABLE DAMA EUROPEA». El primer párrafo de esa historia dice:

«Gracias al feminismo, las mujeres occidentales se embarazan de alguien con quien tuvieron una aventura, duermen con varios hombres sin usar protección, consumen drogas/alcohol regularmente y acaban con los valores familiares tradicionales al negarse a quedarse en casa y ser buenas madres».

Después de haber publicado este artículo, La Ruina me escribió explicando que él no es el autor de esta publicación.

«El sitio web y la empresa es mía, pero no juzgaría al dueño de Vice por las publicaciones que aparecen en cualquiera de sus sitios», dijo.

«No he escrito una publicación de blog en años y simplemente no creamos otra personalidad para el blog. El escritor para el Blog escribe artículos, nuestros materiales de marketing los produce el chico de marketing, nuestros correos electrónicos los escribe otra persona… es un negocio real con ventas millonarias, así que no es posible que yo haga todo lo que producimos».

Sobre el tema de por qué «las mujeres occidentales son un fiasco», La Ruina me dirigió a su aparición en Good Morning Britain, en la que argumenta que las mujeres británicas tienen sobrepeso y son arrogantes en comparación con las mujeres rusas.



Es importante señalar que los «simuladores de citas» son un género de videojuegos establecido, que se ha vuelto más popular en Steam en los últimos años. No hay nada inherentemente malo en ellos. Como Kate Gray escribió para Waypoint el año pasado, Dream Daddy: A Dad Dating Simulator, un videojuego sobre padres de familia que salen en citas con otros padres de familia, funciona porque es genuinamente honesto.



El problema con Super Seducer es que realmente tiene como objetivo enseñar a los hombres cómo comportarse de una manera que en general es vista como dañina.

En cierto modo, tiene mucho sentido que la filosofía PUA se exprese en la lógica de un videojuego. Los artistas del ligue piensan en sus métodos como un «juego» y tratan a las personas como si fueran personajes de un videojuego de rol. En la jerga de los videojuegos, un personaje no jugable (NPC, en inglés) se define por tener un número limitado de respuestas. Todo lo que un jugador tiene que hacer es elegir la opción correcta para obtener la respuesta correcta. Así es exactamente como funciona Super Seducer y por ello un videojuego es la única realidad donde este enfoque tiene sentido.

Una plataforma como Kickstarter descubrió que esta filosofía es tan tóxica que la prohibió rotundamente. En Steam, una plataforma dedicada a los videojuegos que también está llena de grupos de odio, la filosofía PUA encaja a la perfección.

Actualización: Este artículo fue actualizado con comentarios adicionales de Richard La Ruina.