Todos los motivos para rendirte al whisky en 2018

El 2018 ya está aquí y en esta sección te presentamos las propuestas más interesantes que llegarán al año que viene en comida, bebida, música y arte urbano. Mantente al día de esta sección porque pronto daremos más detalles sobre la fiesta que se celebrará a mediados del próximo enero para presentar algunas de estas propuestas. Todo de la mano de J&B.

La lenta agonía del gin-tonic-ensaladera está llegando a su fin. Que sí, que siempre tendrá a sus incondicionales, pero nosotros creemos que el 2018 se hizo para los aventureros, así que te vamos a contar tres de los motivos por los que creemos que el whisky va a estar muy presente en tu bebida. Bebe con moderación, sí, pero bebe también con imaginación.

Videos by VICE

El primero es la variedad. El whisky no te va a aburrir nunca. Sin ninguna necesidad de tener que macerar en él flores raras que solo florecen en un rincón del Amazonas cuando la luna alcanza su cenit, la variedad de sabores que te puede aportar el whisky abarca desde lo más ligero y sutil hasta lo más contundente y especiado (y todo esto, pensando solo en el whisky escocés de grano o de malta, sin pararnos a considerar otros cereales u orígenes geográficos). El whisky no es fácil de elaborar, porque existen muchas variables que controlar (cómo se tuesta el grano, cómo se destila, en qué madera y en qué condiciones envejece, qué whiskies se mezclan en el caso de los blend…), pero es precisamente esa dificultad la que permite que existan productos tan distintos. Alterando cualquiera de las variables obtenemos aromas y sabores distintos. ¡Imposible aburrirse!

El whisky no te va a aburrir nunca.

En segundo lugar, tienes que tener en cuenta su versatilidad. No, el whisky no tiene por qué ser un peñazo estirado. Según comenta Emma Briones, del blog Todo whisky, “el whisky ya no es la bebida del señor cincuentón”. Briones, quien prevé que en 2018 veamos aún más innovación, opina que el whisky “ahora es moderno e innovador”. Está de acuerdo con ella Rachel McCormack, autora del libro Chasing the Dram: Finding the Spirit of Whisky, quien señala que el año nos llega cargado de innovación: “Cada vez más hay envejecimientos en barricas hasta ahora poco usuales, de vino de Sauternes, de amarone, de cervezas IPA, etc.”.

Además, durante mucho tiempo fue casi un tabú mezclar el whisky escocés en un cóctel y, de hecho, el repertorio canónico de coctelería cuenta con un número sorprendentemente bajo de recetas, (el Bobby Burns, el Rob Roy, el Rusty Nail y esos dos bebedizos pop que son el Blood and Sand y el Godfather), desde que hace doce años Sam Ross creara el Penicillin, una mezcla de whisky blended, limón, jengibre, miel y un chorrito de whisky ahumado) y este se convirtiera en uno de los grandes clásicos contemporáneos muchos bartenders le perdieron el respeto a mancillar la sacrosanta virtud de un producto que hasta entonces muchos trataban como si mereciera devoción de dios patriarcal o algo así.

Aunque diez años no son suficientes para haber propiciado un cambio de paradigma —y menos, cuando esta última década ha tenido ya bastante animación por lo que se refiere a la coctelería y el bar—, sí es cierto que nunca como hoy en día se está experimentando tanto con el whisky como base. El whisky puede usarse para darle un giro inesperado a cócteles clásicos, como en el J&B Rare Whisky Sour, o simplemente acompañar a la cola, dándole un toque suplementario de interés con el añadido de un golpe de angostura, como en el J&B Rare Cola Twist. También hay quien apuesta por mezcla con cítricos menos usuales como el pomelo, en creaciones de nuevo cuño como el Penny Black. Para este 2018, J&B nos propone mezclas innovadoras y sorprendentes con su whisky, como el J&B con tónica rosa y una rodaja de pepino o el J&B con un toque de 7up y hierbabuena.

Por otra parte, muchas son las marcas de whisky que apuestan este año por proponerlo con ginger ale como perfect serve (una apuesta sobre seguro, porque el ginger ale tiene la virtud de sentarle bien a casi todos los destilados), o de crear incluso expresiones de sus whiskies diseñadas para mezclar con refrescos de cola. Así, sin complejos. McCormack cuenta en su libro que siempre ha logrado encontrar un whisky que se ajustara al gusto de sus amigos, incluyendo el de aquéllos que no beben whisky, así que seguro que tú también encuentras uno este año.

El tercer y último motivo por el que creemos que el whisky será the next big thing es por su historia y su terruño. El whisky, por definición, requiere tiempo para envejecer. Y es por eso que cada botella, cada barril, están hechos de miles de historias que se suman para crearlos. “Hay mucha pasión en todo el proceso de su producción, y eso lo hace especial. Lo puedes probar cuando bebes una copa y el whisky te cuenta su historia”, resume Briones. Levantemos por ello nuestros vasos.

www.disfruta-de-un-consumo-responsable.com | 40º. Solo para mayores de 18 años. No lo compartas con menores de edad.