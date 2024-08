Escuchen el cover que Motörhead hizo a ‘Heroes’ de David Bowie

Uno de los monstruos del rock, Lemmy Kilmister, vocalista de Motörhead, nos abandonó en diciembre de 2015 después de habernos dejado temas como ‘Ace of Spades’ o ‘Killed by Death’. Lo que no sabíamos es que en junio de ese mismo año decidió mostrar una de las canciones de un álbum inédito en el festival Aftershock de Alemania. La canción como tal era un cover de la canción ‘Heroes’ del también fallecido David Bowie. La revista Rolling Stone acaba de sacar el video de la versión junto al anuncio del próximo lanzamiento del álbum Under Cöver, que se compone de 11 covers de bandas como Metallica, The Rammones, Sex Pistols, Judas Priest, entre otras.

El video tiene un tinte nostálgico del concierto en Alemania y algunas imágenes de Kilmister y la banda. El guitarrista Phil Campbell, aseguró en una entrevista que: «Es una gran canción de Bowie, una de las mejores, y creíamos que podía quedar increíble en manos de nosotros y así resultó ser». Además de afirmar que la grabación de estas canciones se hizo durante la producción del LP Bad Magic. De igual manera el baterista Mikkey Dee dijo que: «Lemmy estaba muy orgulloso después de haber escuchado el resultado, además que le había resultado divertido, de eso se trata este trabajo… de diversión».

Videos by VICE

Aquí les dejamos el video de la versión de ‘Heroes’ ¿Se imaginan los otros covers?

Under Cöver será lanzado el primero de septiembre y estará disponible en CD, vinilo y en una versión especial.

Lea También:



***

Sigue a Noisey en Facebook