Varias personas nos cuentan historias de su móvil espiándoles

Hace unos meses, por circunstancias que no vienen al caso, lo dejé con mi novio. Contar que lo dejé con mi novio sí que viene al caso, porque el otro día andaba haciendo scroll en Facebook y entre un post de mi madre de una página llamada “El mundo del yoga” que hablaba de las energías positivas y otro del grupo “Españoles en Irlanda” en el que una chica anunciaba que vendía unos cuantos muebles de la línea Lack de Ikea porque se mudaba me apareció lo siguiente.

Sí, amigos, el “pack ruptura”. De primeras ni me molesté en buscar en qué consistía este paquete de productos, hice la captura para que mis amigas me creyeran cuando se lo contara y solté el móvil rápido. Me jugaría a mi hermano pequeño a que no he googleado nada relacionado con las rupturas en general o con la mía en particular, hace años que no hablo con nadie por Facebook Messenger y mi exnovio y yo nos hicimos cuatro fotos en tres años de relación y creo que ninguna de ellas está en la red social. Por supuesto, tampoco teníamos eso de “En una relación con”.

¿Por qué hostias sabía entonces Facebook que yo podría ser una potencial consumidora del “pack ruptura”? Más tarde, cuando se me pasó el telele y la nostalgia al pensar que hace apenas dos meses no me habría saltado este anuncio, busqué qué demonios contenía ese envoltorio que rezaba “Don’t worry”. Resultaron ser mascarillas para la cara para aplicártelas —cito textualmente—, cuando “has estado todo el día llorando, revolcándote en el fango y autocompadeciéndote”.

La verdad que mucho no he llorado, pero sí que me he autocompadecido bastante y lo he hecho en alto, y también me he revolcado en el fango en alto. Lo he hecho con mis colegas, con unas cañas y lo que es más importante, con el móvil encima de la mesa.

Porque no, no es paranoia, nuestros móviles nos escuchan, eso ya os lo contamos en otro artículo y además lo habréis comprobado más de una vez al hablar sobre el viaje que nunca haréis a Camboya y comprobar que a los pocos minutos tenéis publicidad en todas las aplicaciones de “vuelos baratos a Camboya”. Así que hoy le hemos pedido a alguna gente que nos cuente cuál es la situación en la que más evidente se ha hecho que nuestros móviles nos escuchan, leen nuestras conversaciones y vigilan nuestros pasos.

EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA

“Con el móvil me ha pasado hacer fotos a un toro de Osborne y que Google me sugiera que las suba, colgar en Facebook una foto con unas gafas de cristales rojos y que de pronto me anuncien gafas con cristales rojos, hablar de bajar a comprar bizcocho de naranja con mi compañero de piso, bajar a comprarlo y que me salgan al minuto vídeos promocionados de cómo hacer bizcochos de naranja… Pero sin duda lo que más loco me dejó fue una vez que, hablando con mis padres durante la comida, hice una crítica al uso que hacen las empresas de nuestros datos cuando usamos el móvil. Justo después de aquello, cuando me saqué el teléfono del bolsillo, tenía una notificación del propio sistema del teléfono diciendo que WhatsApp había usado mi micrófono estando en segundo plano”— Miguel, 27 años

AÑADE A TU TÍO RECIÉN FALLECIDO A FACEBOOK

“Hace muy pocos días murió mi tío segundo y fui al entierro. Miré Facebook al salir de la sala del velatorio —los entierros son muy largos— y la aplicación me recomendó, por primera vez desde que la tengo, añadirlo como amigo. No es exactamente un caso de que ‘el móvil te escuche’, supongo, pero es bastante loco aún así”— Javier, 36 años

EL CLUB DE FANS DE ÖZIL

“Una vez en mi curro una compañera y yo estábamos hablando de que Özil era muy feo. Ella no ve fútbol, no sigue cuentas de fútbol, no googlea nada sobre fútbol, no tiene ni puta idea de fútbol, vaya, así que tuvimos que buscar en el ordenador del trabajo fotos suyas. Al instante, cuando miró el móvil, tenía un nuevo seguidor en Instagram: el club de fans de Özil”— Inés, 24 años

PONLE LOS CUERNOS A TU PAREJA O QUÉ

“En cuanto empecé a salir con mi actual pareja, con la que llevo más de dos años, la publicidad de webs y aplicaciones de citas en mi móvil y en mi ordenador se ha quintuplicado. Es como si alguien quisiera que le fuera infiel, o quizá piensan que ahora soy más atractivo, ¿no? Me salen en todas partes, en Instagram, en Wallapop, en páginas web… antes de estar con ella también me aparecían, pero ahora me ocurre de manera permanente. De hecho, alguna vez he bromeado con mi novia o he pasado un poco de vergüenza por estar usando el móvil a su lado y que me saltara promo de Lovoo o de Tinder”— Kike, 31 años

EL MEJOR VIAJE DE NUESTRA VIDA

“Estaba mirando Instagram en los días previos a San Valentín, cuando ya estaban con toda la mierda de ‘cómprale algo a tu pareja’ por todas partes cuando de pronto me apareció un anuncio de dos cuadros, ‘mapas estelares’ según la página que se promocionaba, que tenían impreso en la parte inferior el nombre de mi novio y el mío. Debajo, dos ciudades: en su caso, Valencia, en el mío Madrid, y arriba ‘El mejor viaje de nuestra vida’. Nunca hemos estado juntos en ninguna de las dos ciudades, pero mi novio es medio valenciano y de Madrid hablábamos a menudo porque mi él estuvo a punto de irse a vivir allí por curro. La cosa no deja de ser loquísima porque, salvo unas cuantas fotos en las que los dos aparecemos etiquetados, no tenemos puesto el uno el nombre del otro, ni que somos pareja en Facebook ni nada. Por supuesto, no los compramos. ¿San Valentín+zodiaco astrológico+anuncio extraño? No gracias”— Sara, 21 años

DÓNDE COMPRAR EL HONGO DEL KEFIR

“En Pinterest jamás he buscado nada del kefir, estoy segura. Es más, diría que nunca en mi vida he buscado nada sobre el kefir en ningún sitio, pero un día tomando el aperitivo con mi padre me comentó que le encantaría hacer su propio kefir y empezamos a hablar sobre dónde podría conseguirse el hongo y cómo era el proceso y tal. Total, que por la noche me meto en Pinterest y todas las publicaciones son sobre kefir: dónde conseguirlo, propiedades, cómo hacerlo de forma casera… Solía reírme de la gente que se quejaba de eso hasta que me pasó y me dio bastante miedito”— Catalina, 27 años

