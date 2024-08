MPEACH y la nostalgia reggaetonera

Mariana Martin Capriles es una artista multidisciplinaria de Caracas, Venezuela, radicada actualmente en Brooklyn, Nueva York. Cantante, escritora, directora y diseñadora. MPEACH tiene un largo camino recorrido desde sus días como parte de la banda de culto venezolana Todosantos, como miembro del colectivo Abstractor junto a Pocz, Pacheko y Cardopusher, hasta sus días como artista independiente donde ha sido colaboradora de artistas como Los Amigos Invisibles y The Joshua Light Show; además ha realizado instalaciones dentro del BRIC Contemporary Art y la Safari Gallery en Nueva York.

Actualmente se encuentra realizando un nuevo material donde rinde homenaje a la nostalgia de los primeros días del perreo, evocando la banda sonora de su adolescencia en su natal Venezuela y de donde nos llega el primer sencillo “TBT”.

Videos by VICE

“TBT” traza sutilmente la evolución de diversos estilos de producción y tecnología, elementos que forman la columna vertebral del ritmo del dembow, el cual evolucionó desde ser un punto de conexión entre el Caribe, América Latina y más allá, hasta convertirse en un fenómeno pop global.

El track fue creado con hardware analógico, un sampler MPC y terminado con herramientas de producción digital. Será lanzado bajo su propio sello, Peachtown y fue producido por Jimmy Flamante, Cardopusher y MPEACH.

El single viene acompañado por un video musical que, como la canción, honra la nostalgia de los primeros días del reggaetón y el romantiqueo de “Cierra los Ojos Bien” de Baby Rasta y Gringo con un enfoque coqueto y empoderado tipo Ivy Queen, pero también incorpora el sentimiento actual, su estilo propio y un poco de sentido del humor.

¡Acá el estreno del clip, denle play!

A continuación Mariana nos explica de qué va todo este material.

NOISEY: ¿Cuando comenzaste la producción de este álbum?

MPEACH: Hay un par de tracks que comenzaron como colaboraciones, hace más de un año que no sabía bien cómo los iba a sacar. Luego a principios de este año me propuse hacer un EP corto por separado y cuando ya tenía demos escuchando todo el material pendiente pues me di cuenta que tenía sentido sacarlo junto.

¿Cuantos tracks y qué colaboraciones contiene?

Por ahora son cinco temas, es posible que se agreguen algunos más si tiene sentido, pero cinco seguro. Hay dos temas en colaboración con Uproot Andy y tres que son producidos entre Jimmy Flamante, Cardopusher y yo.

“TBT” tiene todo el aire del reggaetón de antaño, ¿que te motivó a crearlo así?

La nostalgia de esa época y el revival que está viviendo el sonido underground de los 90, que ahora llamamos reggaetón. Es parte tributo, parte reinterpretación.

¿Nos puedes contar más sobre el sello donde será lanzado?

Peachtown es mi propio sello, lo creé en el 2017 para hacer lanzamientos bajo una estructura propia. Por los momento he usado esta plataforma solo para sacar mi propia música y videos musicales pero en un futuro sí me gustaría apoyar a otros artistas.

¿De qué trata el video de “TBT”?

Es un historia sencilla. El video busca transmitir un mood, más que una historia puntual.

Es verano en la ciudad de NY, y estoy en un techo en el medio de Soho con la ciudad rodeándome. Luego en un patio trasero con un grupo de amigas bailando, la cámara nos sigue por las calles de Brooklyn y en el metro, mientras que hangueamos casual y coquetamente, entre risas y escenas de baile. Yo dirigí el video y fue grabado por Suzi Sadler. Las protagonistas son: MPeach, Cass, Maria & Patty Padilla y Chiti. Mi chaqueta fue intervenida por @invertedny y accesorios de @eccode de Nueva York..



Gracias especiales a: Sylvia Cedeño, Luis Herrera, Anibal Hern and Richard James.

#latinxdelfuturo

¿Para cuando está agendado el lanzamiento del material?

Otoño del 2018, finales de Septiembre / principio de Octubre.

Sigue a Mpeach en: Instagram @_Mpeach.