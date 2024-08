Mr Pimp, Go y Akasha te trepan “En La Raptor” con su nuevo tema

Una dupla creativa de alta flamabilidad en el juego del trap, rap y asociados contemporáneos en el terruño mexicano, ranchito que de por sí tiene pocas posibilidades en estos temas, es la que Go y Mr Pimp han afianzado desde sus primeras colaboraciones hace un par de años, básicamente por su compromiso siempre constante con el descaro material. Dos pitbulls que destrozan la jaula del nihilismo haciendo de la toma a cuadro un reino en sus propios términos. Sarcasmo y autoestima de alto octanaje necesarios en tiempos donde casonas ornamentadas con fekas bañados en oro 8k quieren cobrar renta. Hermanos de fiesta con swag tan quimérico que hasta lo dice el propio Go, “hay veces que hasta parece broma”.

El tándem de realizadores capitalinos acaba de estrenar un nuevo tema que le añade otro vagón a su desenfrenado tren de vida. “En La Raptor” es el fondo de un Icee sorbido de un jalón, con el hook repetido para dejarte la boca roja y los versos que te congelan el cerebro. Sin miedo a decirlo, esta es la exhibición lirical más entera que Mr Pimp en su rol casi burlesco como rapero ha entregado a la fecha ––la punch de las bolsas Fendi debería estar inscrita en una nueva versión del manifiesto capitalista––, así que no podemos más que felicitar a Go por esos versos. Además, la canción vuelve a mostrar al Moreno de las Rubias en ese papel de escupidor frontal y procaz que desde hace rato debe ser tomado con mayor seriedad en el juego. Y bueno, está Akasha, la columna vertebral del track y que aparece ––de manera medio casual, según la descripción del video–– por primera vez en la saga de Pimp y Go.

Videos by VICE

La producción del tema es de ese ente superior al resto de los hombres conocido como Taxi Dee ––Fntxy en su alter ego como mago del Pro Tools––, y el video es obra de Don Quick. Escucha “En La Raptor” de Mr Pimp, Go Golden y Akasha al inicio de la nota.

Conéctate con Noisey en Instagram.