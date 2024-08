Ms Nina le ha compuesto un disco a tus resacas

“Durante los dos últimos años he vivido algunas situaciones que me han hecho estar triste a las que reaccionaba saliendo de fiesta para estar bien. Pero después, por la mañana y con la resaca, volvía a estar mal”, dice Ms Nina. Así que decidió que su primer LP se lo dedicaría a esa manía tan generacional de salir de fiesta para olvidar, al menos por una noche, lo jodidos que estamos. Una manía que tiene sus consecuencias: darse cuenta, a la mañana siguiente, de que con resaca estamos aún más jodidos.

“Todo el mundo tiene ganas de morirse cuando tiene resaca”, dice. “Y todos nos preguntamos por qué estamos así si no nos pasa nada, si estamos sanos, no tenemos problemas más allá de haber bebido o habernos drogado la noche anterior para pasárnoslo bien”, dice. El disco, que sale hoy e incluye colaboraciones de La Favi o María Villar, exconcursante de Operación Triunfo, se llama Perreando por fuera llorando por dentro. Aunque, a decir verdad, tiene mucho más de perreo que de llanto.

https://open.spotify.com/embed/album/6TI7XvJ15ZXbqJ1KT3M8CO

VICE: ¿Qué hay, Nina? Perreando por fuera, llorando por dentro es tu primer LP después de trabajar solo con singles. ¿Por qué ahora?

Ms. Nina: Porque cada persona tiene su momento y a finales del año pasado me dije a mí misma: “tienes que sacar una mixtape”. Sentía que ya era hora, siempre había sacado singles y quería ponerme una meta, intentarlo, porque siempre fui como a lo loco, sin ninguna planificación. Y con ayuda de la gente de mi alrededor, muchos viajes, esfuerzo y trabajo lo hice.

Cada uno de los temas está producido por una persona distinta, por un productor diferente. ¿Cómo conseguiste el empaque y cómo fue currar con todos ellos?

La mayoría son amigos míos, gente con la que ya he trabajado. También hay otros nuevos, pero al final todo funciona junto, con los diferentes productores, porque estoy en sintonía con todos ellos. Le doy mucha importancia cuando trabajo a tener química con el otro, porque si no es imposible que salga un tema bueno. El LP ha sido bastante loco, está grabado en LA, en Londres, en Madrid… pero estoy muy contenta con el resultado.

Si hace poco más de dos años te hubieran dejado mirar por una ventana temporal y te hubieras visto grabando Perreando por fuera, llorando por dentro, ¿qué habrías pensado?

No me lo hubiera creído. Cuando empecé a hacer música, que es lo que me gusta, no confiaba mucho en mí. Pensaba “bueno, hago cosas”, pero no creía en mí. Puede parecer una tontería, pero cuando toqué el año pasado en LA por primera vez y fue gente a verme, o en México, Chile o Argentina, vi que en realidad valía para algo. Que había gente que me quería y valoraba mi música, por eso siempre animo a la gente a que, si tienen un sueño o un objetivo, vaya a por él.

¿Somos una generación que se pasa el día perreando en los stories y que cuando vuelve a casa se pone a mirar la pantalla fijamente mientras se revuelca en su miseria?

Sí. Perreando por fuera, llorando por dentro se me ocurrió por cómo lo he pasado en estos últimos dos años. Algunas situaciones me han hecho estar mal, así que salía de fiesta para estar bien, me emborrachaba y me lo pasaba bien, pero al llegar a mi casa y tener una resaca de muerte me ponía triste, como todo el mundo. Todo el mundo que tiene resaca tiene ganas de morirse también. Y bueno, más o menos ese es el mood del disco: me lo estoy pasando bien para olvidarme de que estoy mal, pero mañana voy a estar mal. Soy consciente de que la fiesta no es la solución, pero lo sigo haciendo.

¿Por qué le gusta a la gente tu música, por qué te escuchan?

La verdad que no lo sé. Supongo que porque es natural, graciosa, te hace pasar un buen rato y la mayoría de mis canciones son para bailar, tienen ritmo, son para ponerlas en una fiesta, de resaca, con tu novio, cocinando, follando….

¿Al reguetón le ha pasado como al chándal, que ha sido necesario que a las marcas y a la burguesía creativa le mole no ya para ser mainstream sino incluso para quitarse los estigmas de encima?

Supongo que sí, la verdad. Pero también es algo que era obvio, cuando se puso de moda el reguetón hace un par de años, fueras probre o rico, llegaba a todo el mundo. Pero es verdad que si a gente pija le gusta, crece más. ¿No ves los festivales, que son todos reguetoneros? Hace cinco años eso habría sido imposible. Y el reguetón siempre existió en España, yo no inventé nada y la música urbana tampoco ha inventado nada. Hace ocho años ya venía a Madrid e iba a fiestas de gente dominicana y ecuatoriana a perrear, y esa gente no es la que sale ahora en las revistas. Así que tiene un poco de razón la gente cuando se molesta por eso.

¿Qué era distinto cuando ibas a esas fiestas a ahora, en cualquier garito en el que pinchen reguetón?

Que eran todos latinos, no había nadie español. Nadie se interesaba por aquello porque no estaba del todo bien visto, era puro underground.

En “El consejo” hablas de algunas de las lecciones que te ha dado tu madre.

Sí, es de mis canciones favoritas del disco y mi mamá cuando la escucha llora, le encanta esa canción. Mi padre es un poco más como yo, más frío, pero ella es super fan. Me acosa por redes, a mí y a mis amigos (ríe), me pone “guapa, Ms. Nina”, y cuando alguien se mete conmigo o me insulta responde. Además, cada vez que voy a casa me pone mis canciones y le tengo que decir que las quite.

