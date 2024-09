MSF no permitirá que EEUU rehuya su responsabilidad en el bombardeo del hospital afgano

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

El jefe de Médicos Sin Fronteras (MSF) continúa insistiendo en que el bombardeo estadounidense al hospital del norte de Afganistán acontecido a principios de mes fue un crimen y no un error, tal y como defiende el ejército de EEUU.

En una entrevista con Associated Press publicada el pasado domingo, Christopher Stokes, el director general de Médicos Sin Fronteras dijo que el ataque del 3 de octubre a la ciudad afgana de Kunduz provocó una «extensiva y precisa destrucción» del hospital, donde 70 miembros de la organización estaban tratando a 100 pacientes.

Videos by VICE

Inicialmente, el Pentágono dijo que llevó a cabo el bombardeo «en las proximidades» del hospital con el objetivo de golpear a los talibanes insurgentes que estaban atacando al personal militar. Una explicación en la que insistió el ministro de Defensa afgano, Masoon Stanekzai, el lunes pasado.

US Operatives Allegedly Knew Kunduz Site Was a Hospital Before Launching Deadly Airstrikes

«Los talibanes y posiblemente otros agentes pakistaníes estaban usando las instalaciones de Médicos Sin Fronteras en Kunduz como salvaguardia», aseguró Stanekzai a AP.

Analistas militares estadounidenses de una unidad especial estaban inspeccionando la zona del hospital antes del ataque, pero aún no está claro si los comandos que lideraron la operación estaban al corriente de estos datos, de acuerdo con la información facilitada por AP.

MSF dijo repetidamente que los combatientes talibanes no estaban en el hospital ni en las proximidades de la instalación hospitalaria. «Los talibanes no entraron en el recinto con armas», dijo Stokes. «Lo que nosotros entendimos de nuestro personal y guardas de seguridad es que había un control muy estricto y bien gestionado de lo que pasaba en los entornos del lugar e informaron que no hubo ningún tiroteo antes de la destrucción del hospital».

Un periodista de Foreign Policy visitó el hospital después del bombardeo y habló con algunos testimonios que también contradecían la versión defendida por EEUU. Algunos locales explicaron que hubo disparos en la zona — pero que éstos tuvieron lugar a aproximadamente un kilómetro del lugar —. Los testigos dijeron que ningún hombre armado entró en el hospital.

US to Make ‘Condolence Payments’ to Families of Victims in Afghan Hospital Bombing

El bombardeo mató a 12 personas del equipo de Médicos Sin Fronteras, a 10 pacientes, incluidos tres niños, y provocó una docena de heridos. El incidente provocó la ira y la indignación internacional, y obligo a MSF a retirarse de la ciudad de Kunduz, dejando el área sin ningún centro hospitalario de estas características.

Los hospitales que están ubicados en zonas de guerra están protegidos por la ley internacional, y los EEUU han estado bajo mucha presión para explicar por qué bombardearon las instalaciones hospitalarias. El ejército ha abierto una investigación y la Casa Blanca se pronunció en el sentido de comprometerse a «dar cuenta de todos los hechos y circunstancias» del incidente.

MSF mantiene que la investigación interna que lleva a cabo el ejército de los EEUU no es suficiente para llegar al fondo del asunto y exige una investigación independiente con garantías de la comunidad internacional para probar que es lo que realmente sucedió.

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs