MSYLMA, el misterioso productor de ambient techno que descubrimos en La Meca

Vent es un club de El Cairo el cual bookea algunos de los más grandes nombres en la música electrónica. También cuenta con algunos de los mejores productores nuevos de Oriente Medio, entre quienes se encuentra MSYLMA, el joven músico radicado en La Meca quien ha publicado un EP, Sworn Star Sites, a Soundcloud, a comienzos de este mes. Mezclandoun ambiente sucio y tecno lo-fi con una estética fabulista, con nombres de tracks como»Darkness, and the night, and the Wolf Whisperer», este es fácilmente uno de los lanzamientos electrónicos experimentales más interesantes salido de la ciudad más sagrada del mundo musulmán.



(Nota: Todas las traducciones son de Google translate y podrían exactamente no reflejar los árabes originales).

Escucha el track de 17 minutos que lleva el mismo nombre del EP aquí abajito.