Muay Thai Angels: Peleando con maquillaje por un millón de baht

Es el torneo femenil de muay thai, quizá, más grande del mundo. Dieciséis competidoras de todos los rincones se juntan durante tres meses con el único objetivo de convertirse en la campeona «Angel» del mundo. Desde su último show en febrero de 2015, la promotora perdió protagonismo, y no se sabe por qué el torneo no se ha convertido en un evento anual dada la atención de los medios tailandeses. Pero si hay algo que el primer show demostró al mundo es su valor estelar de producción y la calidad de las peleadoras.

Ahora sólo quedan ocho de las 16 mujeres, y en mayo este número se reducirá a la mitad. Aún no se determina el día de la final del torneo, pero al igual que el año pasado, las cuatro finalistas tendrán que pelear dos veces en una noche para ganar el premio del primer lugar. Las peleas se desarrollan bajo las reglas de muay thai, con el ritual Wai Kru y música tailandesa, pero la única diferencia es que se disputarán en tres rounds de tres minutos. En Tailandia, las peleas de muay thai se realizan en cinco rounds de tres minutos y cinco rounds de dos minutos para las mujeres. Este torneo difiere de Max Muay Thai, ya que la agresión y el movimiento hacia delante no se fomenta con tanta insistencia. En su lugar, se les indica a las concursantes que peleen como siempre lo han hecho con la única condición de satisfacer a los jueces, ya que sólo tiene tres minutos arriba del ring.

Videos by VICE

Antes de competir, las peleadoras son divididas en grupos para tomarse fotos temáticas. También tienen que posar con la ropa y equipo deportivo de los patrocinadores, además de grabar breves vídeos. Para la mayoría de las competidoras del torneo este tipo de atención y promoción es una nueva experiencia. Muchas mujeres en el ámbito de los deportes de contacto se encuentran todavía muy por detrás de su contraparte varonil en promoción y sueldos. La sesión de fotos dura todo un día, lo cual les permite conocerse y compartir experiencias. Pero la noche de la pelea, las charlas y abrazos se cambian por golpes y patadas.

Las peleadoreas a destacar en la primera ronda del torneo incluyen a la estadounidense Natalie Morgan, Yolanda Schmidt de Sudáfrica, y la actual campeona del Muay Thai Angels, Chommanee Taehiran de Tailandia. Se espera ver a estas tres mujeres en los últimos cuatro lugares de la competición.

Natalie noqueó a su desconocida rival china, Sung Jing, con un codazo en giro. Fue el único nocaut de la noche. Para la estadounidense fue una gran oportunidad y su primera pelea en territorio extranjero. ¿Cuál es la diferencia de pelear en este torneo y pelear en su país natal? El maquillaje.

«En Estados Unidos es ilegal traer maquillaje en una pelea y, honestamente, había demasiado en mi cara. La mayoría del maquillaje se me quitó antes de la pelea por el sudor. Me quité un poco, nos preocupamos de que me cayera en los ojos durante la pelea. Es algo de lo que no deberías preocuparte arriba del ring».

Yolanda Schmidt, peleadora que se ha dado a conocer en la escena del muay thai de Tailandia en los últimos años, tiene una personalidad carismática, y nunca deja de sonreír incluso cuando está peleando. Pero esto no impidió ganar por nocaut técnico en el segundo round ante la australiana Nicola Callander.

La campeona Chommanee Taehiran ha mejorado mucho como peleadora desde su primer torneo hace dos años. Su pelea no sólo fue un despliegue técnico para admirar, también entretuvo a los fans con su nuevo estilo agresivo y de poder. Taehiran despachó rápidamente a su rival turca, Funda Diken, en el segundo round. Basándonos en su pelea más reciente, Taehiran es favorita para coronarse en este torneo.

Las sesiones de fotos, el maquillaje, y el valor de producción no le restan valor como peleadoras a estas concursantes. El millón de baht (30 mil dólares estadounidenses) y un auto Toyota Vios como premio motivan a las peleadoras. Se trata del premio más sustancioso para un torneo femenil de muay thai hasta el momento. Muchas veces los espectadores no se dan cuenta de los sacrificios de las peleadoras para llegar a este nivel. Así lo explica Yolanda:

«Como atleta profesional que lucha día a día, el premio de un millón de baht es siempre bienvenido. Nadie ajeno a nuestro deporte entiende los sacrificios financieros y las dificultades que se presentan. Personalmente, mis gastos exceden mi sueldo, por eso ganar podría sin duda saldar mis deudas».

La siguiente noche de peleas se realizará en mayo y se rumora que China será la sede, pero nada se ha confirmado hasta el momento.