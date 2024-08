Muchos millennials suelen renunciar a la atención médica por razones de costo

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Quizás debido a que los millennials están permanentemente preparados para que el sistema de salud los arruine por completo, un nuevo reporte muestra que esta generación es relativamente más consciente de lo que le costará la atención médica antes de recurrir a ella. Según una encuesta publicada por Wolters Kluwer, una compañía de servicios de información, aproximadamente el 55 por ciento de los millennials investiga los costos de los servicios médicos antes de solicitarlos, mientras que solo el 41 por ciento de los baby boomers dijo hacer ese tipo de investigación previa. Evidentemente, conocer el costo de algo es bueno, pero la desventaja en este caso, es que los millennials tienen casi el doble de probabilidades de renunciar a la atención médica en comparación con los baby boomers. (Tal vez esta es otra razón por la cual es probable que este grupo generacional muera más rápido y padezca más enfermedades que las generaciones anteriores…).

Todo esto cobra sentido si consideramos que los millennials ganan menos dinero y que, de alguna manera, pagan sustancialmente más por la atención médica, en comparación con las dos generaciones anteriores (Generación X y baby boomers). Al igual que cualquier persona inteligente investiga los precios y características de los automóviles de su interés antes de comprar uno, los millennials realizan una investigación aún más extensa antes de invertir una suma igualmente significativa en “estar saludables”.

Al ampliar la encuesta, más allá de las divisiones generacionales, encontraron que: si bien el 87 por ciento de las personas saben cómo prepararse físicamente para sus procedimientos médicos, solo el 55 por ciento suele saber qué esperar en su factura médica. Tal vez, y esto es tan solo una idea, una mejor versión del sistema de salud actual podría incluir: decirle al paciente el costo aproximado que tendrá su tratamiento o procedimiento médico.

Este informe es solo la última adición que le he hecho a mi canon literario favorito, al cual me gusta llamar: ¡Ay, no, voy a morir en la pobreza! A medida que los millennials envejecemos, siguen surgiendo pronósticos en tiempo real de cómo serán nuestras interacciones con el desastroso sistema de salud, y ninguno de ellos es bueno. Esta nueva encuesta ofrece al menos un atisbo de esperanza, el cual se basa en que independientemente de cuándo nacieron, las personas realmente desean que haya más transparencia en los precios de la atención médica. Lo cual, a mi parecer, es una solicitud justa y razonable.

