Mudhoney gruñe en “Paranoid Core”, confirma su primer álbum en 5 años

Mudhoney está de vuelta. Otra vez. Cinco años después del sorprendente Vanishing Point, la banda acaba de anunciar un nuevo álbum, Digital Garbage, que saldrá a través de Sub Pop el 28 de septiembre próximo. También lanzaron el primer sencillo del disco. “Paranoid Core” es un estallido de rock blues sin adornos, en el que Mark Arm es la voz de esos desalmados cabrones que manejan Estados Unidos. “Robots and aliens / Stealing jobs / They’re bringing drugs / They’ll rape your mom,” canta Arm. “I stoke the fire in your paranoid core / I feed on your fear”. [En español: Robots y aliens / Robando empleos / Están trayendo drogas / Violarán a tu mamá”, canta Arm. “Levanto el fuego en tu núcleo paranoico / Me alimento de tu miedo].

“Mi sentido del humor es oscuro, y estos son tiempos oscuros”, dijo en un comunicado. “Supongo que se está volviendo más oscuro”.

Escucha el tema abajo.

