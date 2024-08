Murió el irreverente Nicanor Parra: recordamos su legado con diez antipoemas

“Es un hombre, pero podría ser otra cosa: una catástrofe, un rugido, el viento”, escribió la periodista Leila Guerriero cuando visitó en 2013 al legendario poeta chileno Nicanor Parra. Estaba a punto de cumplir cien años y, como lo había hecho desde que tenía poco menos de cuarenta, seguía escribiendo poemas. Parra, recuerda la periodista, vivía en un método: dormía muchas horas, comía siempre lo mismo y escribía en cuadernos de tapas negras “con una lapicera común de punta gruesa”.

Ecologista, incómodo e irreverente, Parra se volvió una presencia tutelar para los jóvenes rebeldes de los sesenta del cono sur, que andaban con sus Poemas y antipoemas (su segundo poemario, publicado en 1954, que lo puso en boca de todos) debajo de brazo. La antipoesía, esa palabra que Parra sembró y alimentó con su particular estilo —cotidiano, anecdótico, humorístico, confrontador—, le ganó tantos adeptos que, como narra Guerriero, en el antejardín de su casa en Las Cruces, un pueblo a doscientos kilómetros de Santiago de Chile, “hay una escalera que desciende hacia la puerta en la que un graffiti, pintado por los punkies de Las Cruces para que nadie ose tocarle la vivienda, dice: “Antipoesía””.

Parra, ese Nicanor Parra, murió esta mañana, a los 103 años, en Chile. La noticia fue confirmada por el ministro de Cultura de ese país, Ernesto Ottone, y también por la cuenta de Twitter del Ministerio de Educación.

Les dejamos cinco (anti)poemas para evocar el estertor de ese volcán llamado Nicanor Parra, en sus propios versos:



La montaña rusa

Durante medio siglo

La poesía fue

El paraíso del tonto solemne.

Hasta que vine yo

Y me instalé con mi montaña rusa.

Suban, si les parece.

Claro que yo no respondo si bajan

Echando sangre por boca y narices.

Tres poesías

I

Ya no me queda nada por decir

Todo lo que tenía que decir

Ha sido dicho no sé cuántas veces.

II

He preguntado no sé cuántas veces

pero nadie contesta mis preguntas

Es absolutamente necesario

Que el abismo responda de una vez

Porque ya va quedando poco tiempo.

III

Sólo una cosa es clara:

Que la carne se llena de gusanos.

Test

Qué es un antipoeta:

Un comerciante en urnas y ataúdes?

Un sacerdote que no cree en nada?

Un general que duda de sí «mismo?

Un vagabundo que se ríe de todo

Hasta de la vejez y de la muerte?

Un interlocutor de mal carácter?

Un bailarín al borde del abismo?

Un narciso que ama a todo el mundo?

Un bromista sangriento

Deliberadamente miserable?

Un poeta que duerme en una silla?

Un alquimista de los tiempos modernos?

Un revolucionario de bolsillo?

Un pequeño burgués?

Epitafio

De estatura mediana,

Con una voz ni delgada ni gruesa

Hijo mayor de un profesor primario

Y de una modista de trastienda;

Flaco de nacimiento

Aunque devoto de la buena mesa;

De mejillas escuálidas

Y de más bien abundantes orejas;

Con un rostro cuadrado

En que los ojos se abren apenas

Y una nariz de boxeador mulato

Baja a la boca del ídolo azteca

—Todo esto bañado

Por una luz entre irónica y pérfida—

Ni muy listo detonto de remate

Fui lo que fui: una mezcla

De vinagre y aceite de comer

¡Un embutido de ángel y bestia!

Nota sobre la lección de la antipoesía

1. En la antipoesía se busca la poesía, no la elocuencia.

2. Los antipoemas deben leerse en el mismo orden en que fueron escritos.

3. Hemos de leer con el mismo gusto los poemas que los anti-poemas.

4. La poesía pasa—la antipoesía también.

5. El poeta nos habla a todos sin hacer diferencia de nada.

6. Nuestra curiosidad nos impide muchas veces gozar plenamente la antipoesía por tratar de entender y discutir aquello que no se debe.

7. Si quieres aprovechar, lee de buena fe y no te complazcas jamás en el nombre del literato.

8. Pregunta con buena voluntad y oye sin replicar la palabra de los poetas; no te disgusten las sentencias de los viejos pues no las profieren al acaso.

9. Saludos a todos.

Descorcho otra botella

y prosigo mi baile de costumbre

estiro una pierna

que perfectamente podría ser brazo

recojo un brazo

que perfectamente podría ser pierna

me encuclillo sin dejar de danzar

y me desabrocho los señores zapatos

uno lo lanzo más arriba del cielo

otro lo hundo hondo en la tierra

ahora comienzo a sacarme el sweater

en esto oigo sonar el teléfono

me llaman de la señora oficina

contesto que seguiré bailando

mientras no me suban el sueldo

Moscas en la mierda

Al señor —al turista— al revolucionario

me gustaría hacerles una sola pregunta:

¿alguna vez vieron una nube de moscas

revolotear en torno a una plasta de mierda

aterrizar y trabajar en la mierda?

¿han visto moscas alguna vez en la mierda?

porque yo nací y me crie con las moscas

en una casa rodeada de mierda

Rompecabezas

No doy a nadie el derecho.

Adoro un trozo de trapo.

Traslado tumbas de lugar.

Traslado tumbas de lugar.

No doy a nadie el derecho.

Yo soy un tipo ridículo

A los rayos del sol,

Azote de las fuentes de soda

Yo me muero de rabia.

Yo no tengo remedio,

Mis propios pelos me acusan

En un altar de ocasión

Las máquinas no perdonan.

Me río detrás de una silla,

mi cara se llena de moscas.

Yo soy quien se expresa mal

Expresa en vistas de qué.

Yo tartamudeo,

Con el pie toco una especie de feto.

¿Para qué son estos estómagos?

¿Quién hizo esta mescolanza?

Lo mejor es hacer el indio.

Yo digo una cosa por otra.

El anti-Lázaro

Muerto no te levantes de la tumba

qué ganarías con resucitar

una hazaña

y después

la rutina de siempre

no te conviene viejo no te conviene



el orgullo la sangre la avaricia

la tiranía del deseo venéreo

los dolores que causa la mujer



el enigma del tiempo

las arbitrariedades del espacio



recapacita muerto recapacita

que no recuerdas cómo era la cosa?

a la menor dificultad explotabas

en improperios a diestra y siniestra



todo te molestaba

no resistías ya

ni la presencia de tu propia sombra



mala memoria viejo ¡mala memoria!

tu corazón era un montón de escombros

-estoy citando tus propios escritos-

y de tu alma no quedaba nada



a qué volver entonces al infierno del Dante

¿para que se repita la comedia?

qué divina comedia ni qué 8/4

voladores de luces – espejismos

cebo para cazar lauchas golosas

ese sí que sería disparate



eres feliz cadáver eres feliz

en tu sepulcro no te falta nada

ríete de los peces de colores



aló – aló me estás escuchando?



quién no va a preferir

el amor de la tierra

a las caricias de una lóbrega prostituta

nadie que esté en sus 5 sentidos

salvo que tenga pacto con el diablo



sigue durmiendo hombre sigue durmiendo

sin los aguijonazos de la duda

amo y señor de tu propio ataúd

en la quietud de la noche perfecta

libre de pelo y paja

como si nunca hubieras estado despierto



no resucites por ningún motivo

no tienes para qué ponerte nervioso

como dijo el poeta

tienes toda la muerte por delante

La poesía terminó conmigo

Yo no digo que ponga fin a nada

no me hago ilusiones al respecto

yo quería seguir poetizando

pero se terminó la inspiración.

La poesía se ha portado bien

yo me he portado horriblemente mal.

Qué gano con decir

yo me he portado bien

la poesía se ha portado mal

cuando saben que yo soy el culpable.

¡Está bien que me pase por imbécil!

La poesía se ha portado bien

yo me he portado horriblemente mal

la poesía terminó conmigo.