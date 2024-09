‘Muerte a las perras’: amenazan paramilitares a las líderes sociales en Colombia

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

El panfleto, en este caso, es una amenaza de género: va dirigido a mujeres. Está firmado por el Bloque Capital de las Águilas Negras, un grupo armado, que se titula «Muerte a las Perras» y está plagado de errores de ortografía y puntuación.

Llegó la semana pasada al correo electrónico de varias funcionarias de la ONG «Viva la Ciudadanía», que tiene sede en Bogotá, capital de Colombia. Cuando todos creíamos que los panfletos solo aparecían en la periferia, en las casas de los reclamantes de tierra o en las organizaciones campesinas, las intimidaciones llegaron al centro del país.

Las Águilas Negras surgieron en el año 2006 como una nueva forma de paramilitarismo en Colombia, se dice que estaban conformadas por organizaciones criminales y financiadas por los cárteles de la droga.

El panfleto comienza diciendo que saben «donde estan ubicadas malditas perras sapas (delatoras) del gobierno gonorreas las bamos a matar por sapas y por andar de metidas donde no deben sapas hp luchando por los derechos de la mujer que mierda son si lo unico que son es sirvientas de nosotros aver si se van a hacer oficio de la casa malparidas (sic)».

Más adelante, las Águilas Negras declaran objetivo militar a varias defensoras de Derechos Humanos, y las menciona nombre a nombre: Mónica Duarte, Dolores Mojica, Virgelina Shala, Gloria Duarte, Rose Hernández, Luz Marina Camargo Mojica, Ángela Molina, Nini Johana, Piedad Córdoba. Además aparecen los investigadores Luis Enrique Carranza, Luis Murrillo, Antonio Madarriaga y Márcos Romero.

El panfleto amenaza directamente a las mujeres que hacen parte de la Mesa Nacional de Víctimas y a la Mesa Distrital. «Van a caer con sus familias y a estos hp malparidos por estar apoyandolas los bamos a matar por metiches y no ser fieles a la causa (sic)», dice el texto.

Además, señala que «van a volar» la sede de Viva la Ciudadanía «por sapos hp malparidos metiches (sic)».

Hablamos con Dolores Mojica, una de las líderes mencionadas en el panfleto, representante de Viva la Ciudadanía y de la Mesa Autónoma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Distrito Capital.

Dice que es la séptima amenaza que recibe este año, que todas vienen a nombre del Bloque Capital de los Rastrojos o de las Águilas Negras y que tiene miedo porque en esta ocasión mencionan también a su hija, Luz Marina Camargo Mojica.

«Mi única protección es Dios y cambiarme de acera cada vez que salgo a la calle», señala porque no ha recibido ningún esquema de seguridad por parte del Estado.

«El gobierno no ha hecho nada para protegerme. Todos los días matan líderes sociales en el país y a ellos parece no importarles porque no hacen nada. Hago responsable al Estado por lo que me pase a mí, a mi familia y a mis compañeras», afirma Mojica, visiblemente afectada por la amenaza.

Piedad Córdoba, precandidata presidencial y otra de las mujeres que amenaza este grupo armado en el panfleto, calificó la amenaza de «vulgar, asquerosa y machista».

Otras mujeres que aparecieron en el texto no quisieron hablar. Incluso algunas se escondieron por miedo. La presencia de panfletos firmados las Águilas Negras en Bogotá «no es un hecho aislado», le dijo a ¡Pacifista! el investigador de Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga.

Según él, este grupo ilegal es una herencia clara de lo que en su momento confesó Carlos Castaño, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, sobre la materialización de un bloque paramilitar en Bogotá, conocido como Bloque Capital.

Históricamente, este Bloque operó en zonas periféricas dela ciudad, como la localidad de Ciudad Bolívar, localizada al suroccidente de Bogotá. Villarraga señala que tuvo acceso a testimonios que hablaban de la presencia armada de estos grupos, y de su relación con mafias del microtráfico, pandillas y grupos de delincuencia común.

«Ese Bloque Capital nunca se desmovilizó. No tiene en el mismo grado de actuación, ni una fuerza armada patrullando, como en algún momento. Pero ha reaparecido de manera más discreta a nombre del bloque capital AUC o comandos Carlos Castaño», dice Villarraga.

«Todo el mundo se hace rico a nombre de las víctimas, pero nadie hace nada para protegernos. Y nosotras somos las que ponemos el pecho, las que nos exponemos para buscar una verdadera paz con igualdad», concluye Dolores Mojica.

