Una mujer transgénero está demandando a Tinder por borrar su cuenta

«Solo quería encontrar el amor como todos los demás», Ariel Hawkins le dijo a Willamette Week, sobre por qué se unió a Tinder. Sin embargo, poco después de agregar «preop trans woman» (mujer trans pre-transición) a su biografía, alega que la aplicación eliminó su cuenta y le envió un correo electrónico que alegaba lo habían hecho porque su perfil había violado los términos y condiciones, sin especificar qué norma había roto. TMZ informa que la demanda exige que Tinder deje de discriminar contra hombres y mujeres transgénero en el área de Oregon, de donde es Ariel.

La decisión de eliminar la cuenta de Ariel parece incongruente con la imagen que Tinder ha intentado transmitir. En 2016, la compañía lanzó una campaña para promover la inclusión en la aplicación, que hasta entonces solo había ofrecido las opciones de género «anticuadas» de «femenino» o «masculino». Aumentaron esto a más de 40 posibles elecciones de género, junto con un video de campaña para #AllTypesAllSwipes protagonizado por Munroe Bergdorf, el productor de Transparent Zackary Drucker y la actriz Trace Lysette.

Desafortunadamente, desde entonces se han recibido numerosos informes de que Tinder aún excluye a las personas trans, como identificamos también en VICE en esta pieza. Incluye reclamos de la YouTuber Kat Blaque de que «todas y cada una de las cuentas» que ella había creado habían sido eliminadas, y una entrevista con el autor de un tweet viral sobre su prohibición:

Cuando Tinder aumentó las opciones de género en 2016, su sitio web declaró: «Nadie será expulsado de Tinder por su género», según The Cut. Y si bien no podemos afirmar que Tinder ha discriminado en este caso o en cualquier otro, podemos estar seguros de que las aplicaciones para citas deben incluir a todos, independientemente del sexo con el que se identifique o no se identifique. Para citar a Ariel, «solo estaba buscando salir en una cita».

En el momento de la publicación, Tinder aún no ha respondido a los reclamos de Ariel.