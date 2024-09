Mujeres afganas se esconden en sus casas mientras los talibanes toman Kabul

KABUL, Afganistán – Después de que el pánico se apoderara de Kabul, las calles de la capital afgana quedaron desiertas y en silencio. Muchos residentes, especialmente las mujeres, han optado por quedarse en casa, preguntándose qué significa el regreso del régimen talibán. Los negocios, las tiendas y las universidades permanecieron cerrados el lunes, un día después de que los funcionarios del gobierno huyeran y los talibanes se apoderaran de la capital y el palacio presidencial.

Si bien los talibanes le han asegurado a las mujeres que podrán conservar su derecho al trabajo y a la escuela, muchas no creen en estas promesas. “Tenía una buena y cómoda vida. Iba a clases y hacía deporte como de costumbre. Podía salir sin miedo y hacer planes”, dice Zainab Hussaini, de 22 años. Ahora, no sabe si podrá continuar su maestría en política o seguir entrenando en el gimnasio, que describe como «las únicas alegrías de [su] vida».

Sin embargo, esa es la menor de sus preocupaciones. “Me da más miedo la violencia y brutalidad contra las mujeres que viven en cautiverio y coacción, y que todos nuestros esfuerzos en los últimos 20 años sean en vano”, continúa. Vivir bajo el régimen de los talibanes fue una experiencia dolorosa en el pasado. Nunca se sabe qué esperar de ellos».

Kabul’s streets are empty the day after the Taliban took control of the capital. Photo: Hussain Sadat

La periodista afgana Masooma Bahar, de 27 años, comparte las preocupaciones de Hussaini. Teme que su vida cambie y vuelvan los «días oscuros» del anterior régimen talibán, que fue derrocado hace unos 20 años. «Me preocupa que restrinjan las actividades de las mujeres y la libertad de expresión», dijo Bahar. Aquellas que han trabajado tan duro, que han avanzado tanto, que han logrado grandes cosas para el país y para ellas mismas”.

El miedo a la muerte prevalece especialmente entre las mujeres independientes que han desafiado las expectativas de los talibanes, especialmente cuando los combatientes armados deambulaban por las calles.

«Tengo miedo de lo que harán conmigo los talibanes», dice Nilofar Bayat, deportista nacional y defensora de los derechos de las mujeres. Están frente a mi casa. No puedo salir y no estoy segura en ningún lado. Me van a matar. No les gustan las mujeres como yo».

Los talibanes estuvieron en el poder en Afganistán de 1996 a 2001, cuando fue derrocado por un gobierno respaldado por Estados Unidos. Impusieron fuertes restricciones: a las mujeres no se les permitía ir a la escuela, trabajar o practicar deportes. Se prohibió la música, el cine y la televisión. Han sido acusados de varias violaciones de derechos humanos, sobre todo por su interpretación radical de la ley Sharia, que incluye castigos como lapidación y amputaciones.

En una entrevista con la BBC, el portavoz de los talibanes, Suhail Shaheen, trató de tranquilizar a las mujeres diciéndoles que no tienen nada que temer y que «pueden vivir sus vidas normalmente». “No deberían tener miedo. Su derecho a la educación y el empleo está ahí”, dijo el domingo. “Estamos comprometidos a respetar eso”. Añadió que los talibanes no buscarían vengarse de nadie.

Shops, schools and workplaces remained closed in Kabul, a day after the government collapsed. Photo: Hussain Sadat

Pero mientras la ciudad espera qué hacer a continuación y los talibanes buscan una transferencia oficial del poder en los próximos días, la gente de Kabul ya está sintiendo algunos cambios.

Sin poder huir del país, las mujeres se refugiaron en sus hogares, mientras el servicio de pasaportes permanecía cerrado y el aeropuerto de Kabul se hundía en el caos. Los comerciantes han estado quitando fotos de mujeres de las paredes de sus tiendas y salones de belleza. En la televisión, los programas habituales fueron reemplazados por programas religiosos, aunque Shaheen prometió que se respetaría la libertad de expresión. Algunos programas de noticias locales seguían transmitiendo al momento de publicar este artículo.

En las últimas semanas, cuando Estados Unidos finalizó la retirada de sus tropas después de 20 años de guerra, los talibanes ganaron territorio a un ritmo vertiginoso, tomando el control de ciudades clave, lo que les permitió tomar rápidamente el poder en el país.

La situación es aún más difícil para las mujeres, que se sienten frustradas por lo que perciben como una traición de Estados Unidos, un sentimiento compartido por muchos afganos atrapados en la incertidumbre y el miedo.

“Cuando las tropas estadounidenses estaban aquí en Afganistán, todos podían vivir normalmente”, dice Bahar. «Tan pronto se fueron, volvieron las irregularidades y la inseguridad».

Por su parte, Hussaini quiere que el resto del mundo sepa cuán mala es la situación de las mujeres y pide a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas que no aparten la mirada de lo que está sucediendo en Afganistán. “Otros países no deberían sacrificar personas por sus políticas”, dijo. “No deberían impedir que las mujeres tengan éxito».