Mujeres chinas están usando lanzallamas portátiles contra el acoso masculino

Parece que el aerosol de pimienta no proporciona el mismo nivel de protección y tranquilidad a las mujeres chinas en la actualidad. Según The Telegraph, han surgido algunas tiendas en internet que venden mini lanzallamas de bolsillo que se anuncian como armas «anti-pervertidos».

Según el sitio chino Beijing Youth Daily, estos dispositivos para la defensa propia supuestamente están a la venta en los sitios de compras en línea como Taobao y ebuy7.com por entre 6.35 y 40 dólares. Algunos incluso parecen venir con un bote adicional de propano para una recarga práctica. Mientras que muchos de los lanzallamas parecen un encendedor común y corriente, otros disparan llamas de hasta 50 centímetros, a 1,815 grados centígrados.

Sin embargo, hay que tener cuidado, porque el envío y el uso del lanzallamas es ilegal en China, de acuerdo con la policía local. El mini lanzallamas no sólo podría dejar una cicatriz permanente, según The Telegraph, sino que las autoridades están preocupadas de que se incendien las bolsas de las mujeres que los cargan.

Aunque no está claro si las mujeres en China están usando estos mini lanzallamas, no son el producto más extraño creado para mantener alejados a los hombres agresivos. Ese honor se lo llevan las mallas «anti-pervertido» —que rondaron los blogs chinos en 2013— que aparentemente le dan a las piernas de las mujeres un look velludo.

Estos productos poco convencionales son probablemente una respuesta al persistente problema de acoso sexual en China. Un informe de 2009 encontró que el 80 por ciento de las mujeres chinas experimentará acoso sexual en el trabajo en algún punto de sus vidas, en comparación con (el todavía absurdamente alto) 40 por ciento de las mujeres en Estados Unidos. En años recientes, las mujeres han comenzado a hablar en las redes sociales sobre sus experiencias con violaciones y violencia doméstica, ya que muchos de esos crímenes no son denunciados en el país.

