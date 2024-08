Mujeres de toda España nos mandan su foto favorita del 8 de marzo

«Estoy tan nerviosa que parece que van a venir los Reyes». Me lo escribía una amiga a primera hora de la mañana y la sensación era generalizada. Todas sabíamos que se cocía algo grande para el Día Internacional de la Mujer, que éramos muchas las que íbamos a la huelga, que llevábamos meses, semanas hablando de ello y preparándolo.

Todas sabíamos que era imparable, dijeran lo que dijeran los y las portavoces del PP. Que la del 8 de marzo no era una huelga de «élites feministas» sino una huelga de todas y que, a juzgar por los amigos, conocidos y familiares que decían que se sumarían, las manifestaciones serían multitudinarias. Y puede que nos quedáramos cortas imaginando que sería algo grande.

Videos by VICE

Los periódicos, tanto nacionales como internacionales, hablan de una movilización sin precedentes en nuestro país. De que ayer el feminismo español hizo historia. 120 ciudades convocaron marchas, y miles de municipios organizaron concentraciones en sus plazas. Ayer el «Que viva la lucha de las mujeres» resonó desde Estaca de Bares hasta las Canarias.

Le hemos pedido a mujeres de distintos puntos de nuestra geografía que compartan con nosotras la foto que mejor representa lo que significó para ellas el día de ayer. Ninguna de ellas está tomada con cámara profesional y seguramente ninguna de ellas gane el World Press Photo. Pero todas tienen una historia detrás. La historia de ese día en el que «parecía que iban a venir los Reyes» y al final, viendo las fotos aéreas de las manifestaciones, nos dimos cuenta de que habíamos dejado boquiabierto al mundo y a nosotras mismas.

Alicia (Tarragona): En medio de centenares de personas en la manifestación a las 19h en Tarragona. Decenas de pancartas con diferentes lemas, gente de todas las edades ¡y hasta castellers para iniciar la marcha!

Cristina (Valencia): Una manifestación espectacular, multitudinaria, impresionante, como hacía muchos, muchos años que no se veía en València. Alegría, energía y muy buen rollo. Gente de todas las edades, sexos y religiones, muchos, muchos hombres jóvenes y viejos, abuelas, hijas y nietas, bebés, crías, venteañeras, cuarentonas, octogenarias. Espectacular, emocionante y esperanzador.



Estela (Córdoba): Ayer me acerqué con mi madre y mi bebé a apoyar la lucha por los derechos e igualdad de salario de las mujeres trabajadoras a la Diputación de Córdoba. Estoy de baja maternal y no puedo hacer huelga. ¿Luchamos también por la conciliación familiar?

Noa (Barcelona): Ayer fue un día que nunca voy a olvidar. Nunca en mi vida me había sentido tan implicada en una huelga como me sentí en la de ayer, porque nunca una causa me había calado tanto como esta. En mi foto favorita de este 8 de marzo se ven las pancartas que mis amigas y yo estuvimos preparando para la manifestación. En ese rato previo estuvimos pensando y creando las pancartas con toda la euforia, los nervios y la ilusión, poniéndonos serias y reflexivas a ratos, y riéndonos mucho en otros. Estoy orgullosa de todas las mujeres con las que comparto mi vida, ayer fue el momento de unirnos, reivindicar y celebrarlo. Y fue increíble.





Amaia (Donosti): Las personas que salimos somos: Amaia, Olaia, Olatz, Ane, Karmele, Leire, Miriam, Maialen, Olaia, Amaia y Olatz y todas somos de Donosti. El pie de foto puede ser “en el Boulevard de Donostia después de la sentada”.

Gema (Huelva): El balcón de mis padres queriendo mostrar su solidaridad con las mujeres que no pueden hacer huelga por diferentes motivos, pero sobre todo para las que siguen estando amenazadas por ejercer un derecho fundamental de nuestra Constitución. Es mi foto favorita porque mis padres quieren mostrar la igualdad de condiciones que hay en casa.



Estíbaliz (Pamplona): El Ayuntamiento de Pamplona se tiñe de morado #HuelgaFeminista.

Gure (Donosti): Concentración en el Bulevar de Donosti bajo el lema «Si las mujeres paramos se para el mundo».

Judith, Aranjuez (Madrid): Durante la huelga, desde el colectivo feminista al que pertenezco, Marea Violeta, organizamos un espacio para que la voz de las mujeres de todas las edades llenara la Plaza de Aranjuez. Este es el resultado.

Alba, (Vigo): Esta foto no es ni bonita, pero ella es la chica que tenía delante en la mani y al final me dieron ganas de abrazarla. De este día hay una de las frases que vi en una pancarta que nunca se me va a olvidar: «»Mamá, si mañana soy yo, si mañana no vuelvo a casa, quiero ser la última».

Ana Iris (Madrid): Este es el único rato en el que mis amigas y yo estuvimos en casa, después de las concentraciones de la mañana y antes de la manifestación de la tarde. Todas nosotras hicimos huelga. No es la foto más bonita del mundo. Se ve una bolsa del Día, una taza de Patricio el de Bob Esponja y platos sucios. Pero he crecido desde hace más de 10 años junto a todas ellas (incluso desde hace más de 20 en el caso de una) y no puedo estar más orgullosa de cómo hemos aprendido lo que es ser mujer juntas.

Tamara (Toledo): Manifestación a las 20 h frente a la Plaza del Ayuntamiento.

María (Girona): Orgullosa y combativa, con ganas de seguir luchando y trazando un camino por nuestros derechos.

Laura (Barcelona): Me cuesta quedarme con una imagen del emocionante día de ayer pero destaco esta porque representa un sentimiento de orgullo y unión que va más allá del 8 de marzo. Las periodistas paramos y aquí estoy con mis compañeras en la primera concentración del día. Ahí fui consciente de juntas hemos hecho historia. Ayer no empezó todo, pero lo cambió todo.

Andrea (Miranda de Ebro): Ese dibujo lo pintamos por la mañana sobre las 10.30 antes de los preparativos de la concentración de por la mañana. Lo propusimos porque en todas partes se habla de feminismo dejando de lado a sectores más discriminados. Hay que hacer visible y entendible el símbolo transfeminista para incluirnos a todas.

Belén (Tenerife): Ayer a las 19 en la Plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife.