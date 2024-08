La vida después del trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa’

Nos guste o no, los extronistas del programa Mujeres y hombres y viceversa han gozado (incluso hoy día) del reconocimiento de una buena parte de nuestra generación y las que vienen por detrás. Cómo sino podemos explicar que el próximo 9 de junio se cumplirán DIEZ AÑOS de aquella primera entrega que consiguió un sorprendente 16,8 por ciento de share. Nuestras vidas no han vuelto a ser las mismas, pero ¿y las suyas?

Desde 2008 han pasado 129 tronistas. Personajes pseudoilustres como Rafa Mora y Tamara Gorro, exconcursantes de otros realities como Gran Hermano o Gandía Shore o, incluso, exparejas de Paquirrín. Una década da para mucho. Pero por muy casposo que suenen esos nombres, no nos engañemos, ver MYHYV es como votar al PP: nadie dice que lo ve, aunque las estadísticas digan lo contrario. A menudo despotricamos por el tipo de programas basura que ofrecen cadenas como Telecinco, pero en cambio siguen ahí porque nosotros queremos.

Videos by VICE

Para adentrarme más allá de los bíceps, las confidencias y las tetas postizas, además de averiguar cómo es eso del trono, he decidido contactar con dos extronistas que pasaron por MYHYV hace unos cuantos años y ya no tienen contacto con el mundo de la tele. Son Sonia Ruz y Rubén Vázquez, sus caras tal vez os suenen y ahora sus vidas son bastante «normales», aunque bueno, eso tendréis que juzgarlo vosotros mismos.

Sonia Ruz por Kirsten Gómez

Sonia Ruz, 29 años y tronista en 2011

VICE: Comencemos por el ahora: ¿Qué estás haciendo con tu vida?

Sonia: Estoy trabajando, porque claro, no vivo del aire (risas). Soy camarera por las mañanas y estudio interpretación por las tardes desde el año pasado.

¿El programa fue un obstáculo o te ayudó a conseguir tus metas?

Desde que salí del programa quise estudiar interpretación, pero hasta el año pasado no he encontrado el momento para seguir con mis propósitos. Llevo 6 años en Madrid, pero entre unas cosas y otras no he podido ponerme antes.

Cobraba unos 500 o 600 € por dos o tres horas haciéndome fotos mientras bebía gratis. Si iba con mi expareja, unos 800 €

¿No te dejaste llevar por el éxito y la farándula en La Posada de las Ánimas, esa discoteca madrileña?

Cuando iba a las «discos» madrileñas sí que me sentía reconocida y demás, pero no me terminaba de sentir cómoda. Lo típico, pareces un poco mujer florero para dar imagen a la discoteca. Eras VIP por salir en la tele, solo eso. Ahora si voy a esos sitios me tratan bien, pero no es como antes ni mucho menos. Es una relación de beneficio mutuo. Yo bebía gratis o cobraba, y ellos tenían a alguien que salía en Telecinco en su local. Lo típico.

Un día normal en la vida normal de Sonia Ruz. Foto por Sonia

Cuando saliste del programa, ¿la fama te daba para vivir?

Sí, estando ya en Mujeres y Hombres los promotores de discotecas te comienzan a llamar. La primera vez no tanto porque entré como pretendienta, pero sí que es verdad que cuando fui tronista y salí con pareja, estuvimos como dos años de bolos. Los primeros meses a tope y luego iba disminuyendo.

¿Y de cuánto dinero estamos hablando?

Yo sola podía cobrar unos 500 o 600 € por dos o tres horas haciéndome fotos mientras bebía gratis. Si iba con mi expareja, unos 800 € o así entre los dos. Solo iba al photocall, saludaba a la gente y ya.

Soy camarera por las mañanas y estudio interpretación por las tardes desde el año pasado

Siempre he querido saber cuánto se cobra en la tele. ¿Qué le paga Telecinco a un tronista?

Pues de pretendienta no sé si eran unos 150 € por programa y, si tenías una cita, 50 € más. De tronista creo que era 300 € por programa, pero no estoy del todo segura. Ha pasado mucho tiempo. Hacíamos un par de programas a la semana y alguna cita.

¿Y qué echas de menos y qué no?

Pues a lo mejor el dinero fácil (risas). Me lo tomo como una experiencia después de que mi compañera de piso llamara a la tele en plan coña. No sé, tenía 20 o 21 años y fue un «vive la vida».

¿Qué pasó cuando los bolos no te daban para comer?

Había que seguir con la vida. Tenía claro que era una etapa cerrada, así que busqué un trabajo normal. Mi primer curro fue de recepcionista en un gimnasio. Al principio era incómodo que te conocieran y te preguntaran «oye, ¿eso es verdad o mentira?». No entendían que ya era pasado y estaba trabajando. Pero como soy bastante sociable, te haces con la gente.

Nicol Hartman, otra extronista, junto a Sonia Ruz

Mujeres y Hombres y Viceversa tiene mala fama, aunque en junio llegará su décimo aniversario. ¿Qué le pasa a la peña que no se cansa del formato?

Yo por trabajo y demás hace como 3 o 4 años que no lo veo. Cuando lo miro desde fuera, me parece un poco imposible que la gente se lo crea. Pienso que se ha quedado como un formato más para adolescentes.

Creo que en mi época el programa era más creíble. Quizás le siente mal a alguien, pero es lo que pienso

Aunque no lo sigo, creo que en mi época era más creíble. Quizás le siente mal a alguien, pero es lo que pienso. Le digo a Niki (Nicol Hartman, tronista con la que coincidió y su única gran amiga de su etapa televisiva): «creo que hemos sido de las pocas que fuimos de verdad a por pareja». En la tele vale más la picardía, pero bueno, que jueguen sus cartas como quieran.

¿Qué tiene el tan ansiado trono que muchos jóvenes aspiran a ello?

Cuando tenía 20 o 21 años y me llamaron para ser tronista, lo flipé muy fuerte. Ahora es distinto. Seguramente pensarán que van a tocar el cielo en la tele, pero no creo que lleguen ni a despegar. Tendrán más perspectivas de las que el programa les ofrece. Eso sí, también puede ser que quieran ir para que les conozcan en las discotecas.

Muchas gracias, Sonia. Espero verte por la tele, pero esta vez, de actriz.

Gracias a ti. Déjame en buen lugar, eh (risas).

Foto por Rubén Vázquez

Rubén Vázquez, 31 años y tronista en 2010

VICE: ¿Puedes decir que ir a la tele te cambió la vida?

Rubén: Tanto como eso, no lo sé. Sí que he tomado otro camino. Yo era futbolista y seguramente hubiera intentado ganarme la vida de ello. Me lesioné, creo que del tobillo, y decidí dar el paso a la televisión cuando me surgió la oportunidad. Estuve medio año jugando en una categoría inferior y ya no volví.

Adiós a tu sueño de futbolista.

Es normal. Con 22 años ganaba lo mismo en un día que en un mes en el fútbol porque me fichó un representante que en aquel momento era la hostia. En este programa hay mucha gente que va a lo que va. Aterrizan en el plató y lo primero que preguntan es «¿Con quién tengo que hablar para ir a la Posada [la discoteca en la que empiezan a dar bolos]?» o «¿Cuándo me va a llamar el repre para los bolos?». No se esperan a dar ni un poco de juego en la tele, es patético. Eso sí, si entras en la rueda, cuantos más bolos hagas, más comisión te llevas.

Rubén en uno de sus muchos bolos. Foto por Rubén

El tema de los bolos da mucho dinero, ¿no?

Bastante. Estando de pretendiente, el primer bolo lo hice por 200 € y, un mes después, estaba a 700 €. En el trono subí a 1.200 € y llegué hasta los 2.000 en la cresta. Luego fui bajando hasta los 500 €, que fue cuando decidí parar, aunque este verano aún he hecho algún bolo seis años después de pasar por el programa. Lo que cobras de Telecinco te da para subsistir en la Capital, no era gran cosa.

¿Y cómo es la vida de Rubén de MYHYV en la actualidad?

Un par de meses después de salir, monté una disco en Vigo y me ha ido bastante bien para los tiempos que corren. Además de los bolos y la disco, me metí en una empresa de distribución de neumáticos. Ahora quizás monto un taller de mecánica rápida, a ver qué pasa. Quise invertir en algo de día porque estaba harto de la noche. Una vez tuve los contactos para montar mis negocios, pues todo comenzó a ir más rodado.

Un par de meses después de salir, monté una disco en Vigo y me ha ido bastante bien para los tiempos que corren

Joder, te va bastante bien. ¿Entonces el programa te ayudó bastante?

El programa me ayudó y creo que prácticamente cualquier programa puede hacerlo. Depende de las expectativas. Ayuda mucho que te conozcan, te abre puertas cuando te reúnes con según quien. Normalmente no tengo problemas, aunque sí que a veces ha podido ser negativo salir en este tipo de programas.

Rubén, en el centro con camisa blanca, en el plató de Mujeres y hombres y viceversa

El objetivo de MYHYV es encontrar pareja. ¿Cómo fue tu desenlace en el programa?

Me fui solo, pero terminé enamorándome de una pretendienta que descarté en la recta final porque ya no quería conocer más chicas allí dentro. A los quince días retomé el contacto con esa pretendienta y en poco menos de un mes estaba viviendo con ella en Barcelona. La relación duró dos años. Puedo decir que encontré el amor dentro del programa, aunque no fuera en plató. Nunca creí que algo así me pudiera pasar.

Y cuando tengas retoños, ¿cómo afrontarás este tema?

Me acuerdo de lo que me dijo mi padre: «Para tu generación y tu círculo siempre serás el Rubén de MYHYV» (risas). Se lo contaré sin ningún tipo de complejo. Fue una etapa de mi vida y ya está. De hecho, tengo el instinto paternal despierto, a ver si llega pronto el pequeño.

Muchas gracias, Rubén. Espero que te siga yendo todo genial.

Gracias a ti.

Sigue al autor en Twitter: @jordillorca