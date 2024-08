Black Girl Magic: las mujeres negras recurren a la astrología durante este radical 2020

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Mani tenía solo 16 años cuando descubrió su don de la clarividencia en un campamento cristiano. “Cuando volví a casa le conté a mi madre, ella me dijo que también recibe mensajes”, recuerda. “Hace aproximadamente un año, comencé a integrar la astrología a mis otros dones espirituales: clarividencia, conocimiento intuitivo e interpretación de los sueños. Después de eso, descubrí a toda una comunidad espiritual y me di cuenta de que no soy la única”.

Videos by VICE

Mani es parte de una comunidad de mujeres astrólogas negras que han estado utilizando las redes sociales para hacer crecer el movimiento de astrología y espiritualidad negra. Al igual que muchas tendencias difundidas por medio de las redes sociales y la cultura popular, la astrología ha sido esterilizada y desinfectada en su mercadotecnia. A la par del fortalecimiento del movimiento Black Lives Matter, han aumentado los llamados a la comunidad para promover a los astrólogos negros y atraer a clientes negros.

Para las mujeres negras que crecen dentro de la tradición cristiana, la astrología por lo regular se considera peligrosa debido a sus vínculos con la superstición. Al igual que Mani, la astróloga y doula de la intimidad radicada en Miami, Six, fue criada como cristiana, pero también fue alentada a cuestionar los mensajes que escuchaba. “Lo que descubrí es que la religión es una herramienta muy poderosa para entender el mundo que te rodea”, dice Six. “No creo que las personas [negras] hayan abandonado lo que la religión les dio. Todavía están buscando una comunidad. Todavía están buscando algo en qué creer. Simplemente no creo que estén satisfechos con quién estaba impartiendo las lecciones”.

La astróloga intuitiva Kesaine Walker afirma que la astrología es, de hecho, una parte de la cultura negra. Si bien a las culturas europeas generalmente se les atribuye la creación de la astrología, Walker dice que la práctica se remonta a la antigua civilización africana, específicamente a los dogones, una tribu de ascendencia egipcia cuya conciencia astrológica se remonta al año 3200 a.C.

“Creo que las creencias religiosas y la falta de exposición y conocimiento de la astrología y su relevancia dentro de la historia de los negros juegan un papel muy importante en el hecho de que las mujeres negras sean reacias a aceptar la astrología”, dice Walker. “Sin embargo, estas prácticas están comenzando a ser cada vez más aceptadas a medida que más mujeres negras crean y dirigen espacios de curación en todo el mundo”.

A pesar de que la práctica tiene sus raíces en la cultura negra, la mayoría de los astrólogos en el mundo occidental son blancos —en particular los que son populares en línea y tienen un gran alcance social—, ya que quienes determinan lo que es válido dentro de la comunidad astrológica tardan mucho en reconocer a los astrólogos cuyas prácticas son distintas. Los requerimientos para ingresar son muchos: los mentores astrológicos son difíciles de encontrar, la certificación puede ser difícil de obtener y costosa, y la mayoría de las publicaciones tienen tradicionalmente solo un astrólogo. En una comunidad que superficialmente parece ser inclusiva y acogedora, este control en el acceso refleja los extendidos patrones de exclusión de los Estados Unidos.

https://twitter.com/BlackWomenCry/status/1276945279120478208/video/1

El prejuicio contra la negrura es generalizado y la comunidad astrológica, a pesar de su mercadotecnia de “amor y luz”, no es diferente. “Nos dicen que debemos obtener esta certificación y esa es la única forma de validarnos. ¿Quién determina realmente esas cosas?”, pregunta Six. “Dado que todo este sistema está configurado para validarte esencialmente con base en la blancura y la americanidad, no solo excluye a los negros, sino que excluye todo aquello que no sea estadounidense o blanco”.

Jaadee Sykes ha acumulado una base de entusiastas seguidores en línea en los tres años que lleva practicando la astrología, y entre sus clientes más conocidos están las músicas Kehlani y SZA. Se especializa en astrología horaria, una práctica en la que sus clientes le envían una pregunta y ella lee la carta astrológica del momento en que se envió la pregunta para proporcionar respuestas. Sykes recibió una lectura horaria particularmente precisa sobre un problema de salud que enfrentaba, lo que la motivó a aprender más sobre tal práctica. Sykes tiene la intención de ayudar a las mujeres negras al ofrecerles lecturas gratuitas cuando le es posible.

“Trato de aconsejar a las mujeres negras”, dice Sykes. “Recibo cientos de solicitudes al día, y cobro. Sin embargo, si entre mis mensajes directos leo que necesitan mi ayuda, que están perdidas y no tienen a nadie más a quien acudir, ¿quién soy yo para negarme a dedicar diez minutos de mi tiempo para ayudar? Esa es la manera en la que me visualizo sirviendo a las mujeres negras, dedicando tiempo de mi día a hacer cosas que no me quitan nada y que pueden significar el mundo entero para otra persona”.

Las mujeres negras siempre hemos tenido que cuidarnos unas a otras. A menudo somos mutuamente nuestras más grandes animadoras, y la sanción que ocurre en las comunidades negras a menudo es realizada por manos de mujeres negras. Walker, como muchas otras practicantes, actualmente ofrece sesiones semanales de meditación Reiki gratuitas o basadas en donaciones en las que las mujeres negras se unen para sanar. “Me he dado cuenta de que las mujeres negras vienen a mí específicamente porque es raro ver a alguien que se vea como nosotras trabajando en este campo, y están buscando a alguien que pueda identificarse con nuestras luchas diarias”, dice. “Proporciono tranquilidad y consuelo a las mujeres negras para que puedan respirar y simplemente ser ellas, incluso si esto dura solo una hora”.

https://www.instagram.com/p/B82R-bOHey0/

La astrología ha cobrado fuerza en los últimos años, en parte porque ofrece esperanza en un mundo cada vez más tumultuoso. Ahora está claro que ofrece un camino hacia la introspección y la curación para las mujeres negras, quienes a menudo sienten que se les niega esa libertad. Como Six dice: “No creo que la gente realmente se interese por lo que viven las mujeres negras. Creo que la astrología nos brinda a las mujeres negras un espacio para sentirnos atendidas de una manera en que históricamente no creo que nos hayamos podido sentir en mucho tiempo”.

Es cada vez más evidente que las mujeres negras estamos cansadas de luchar contra la desigualdad en el lugar de trabajo, el racismo sistemático y la injusticia social. Somos proveedoras y protectoras de nuestras familias, y se espera que prioricemos las necesidades de los demás antes que las nuestras. Walker encapsula ese peso familiar sobre nuestros hombros cuando dice: “A menudo tenemos espacio para los demás, y en el proceso olvidamos cuidarnos y guardar un espacio para nosotras mismas. Estamos reencontrándonos con nosotras mismas al conectarnos con nuestra cultura indígena y hacer el trabajo de sanación profunda que nos fue legado por nuestros antepasados “.

“Creo que algunas de nosotras estamos tomando consciencia de que cuidarnos y sanarnos a nosotras mismas es un acto radical, es una manera de recuperar nuestro poder”.

@mariettewrites