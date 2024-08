Mujeres nos cuentan qué creen que sienten los hombres durante el orgasmo

No hay orgasmo sin eyaculación. Esta ha sido desde siempre la sentencia referente al orgasmo masculino. Pongámonos en antecedentes: Los Doctores Vance y Wagner evidenciaron que no se puede diferenciar el orgasmo masculino del femenino. Más tarde, en el año 1966 Masters y Johnson (os recomiendo la serie, si no la habéis visto ya) publican entonces su escandaloso estudio sobre las fases esenciales de la estimulación en ambos sexos.

Hablamos con el dr. Héctor Galván del Instituto Madrid de Sexología: “sí, se puede tener un orgasmo sin eyacular». La dra. Emma Ribas, psicóloga y sexóloga, añade que hay casos en los que el hombre ha aprendido a inhibir la eyaculación voluntariamente para maximizar el placer y experimentar multiorgasmos.

Videos by VICE

MIRA: El mundo del látex

Llegados a éste punto, me pregunto si el hombre es multiorgásmico como las mujeres, para poder indagar que piensan ellas que sucede durante el momento más placentero del sexo.

Héctor Galván me cuenta que los hombres serían capaces de llegar a tener varios orgasmos siempre y cuando no eyaculen en un primer momento. En el momento en que se llega al clímax con altos niveles de tensión sexual se produce un orgasmo. Se puede eyacular sin sentir placer, aunque no sea habitual. Un hombre puede eyacular sin sentir placer o alcanzar el orgasmo, asimismo un hombre con eyaculación precoz, puede alcanzar el orgasmo, pero no disfrutará plenamente de él.

Un hombre puede eyacular sin sentir placer o alcanzar el orgasmo

Y Emma Ribas afirma que «hay varias fases que llevan al hombre al orgasmo, éste se pueden encajar en tres momentos: la excitación, la meseta, y la fase eyaculatoria. Una vez se entra en la fase eyaculatoria no hay control, y correspondería al momento justo de la expulsión del esperma. Cuanto más control y conocimiento tengan de su cuerpo, más diversidad en el orgasmo se alcanza». Las mujeres, tienen la gran suerte de experimentar varios orgasmos en un mismo encuentro sexual, éstos suelen ser más largos, con muchas sensaciones intermedias, picos de altos y bajos como en un electrocardiograma, infarto, manos dormidas, y vuelta a empezar.

La escala de placer es tan amplia que podría escribirse un libro sobre qué siente y piensa a cada minuto del orgasmo. Desgraciadamente, tenemos poca o ninguna idea sobre qué sentirá el sexo opuesto o como mucho, una idea bastante preconcebida.

Una vez se entra en la fase eyaculatoria no hay control, y correspondería al momento justo de la expulsión del esperma. Cuanto más control y conocimiento tengan de su cuerpo, más diversidad en el orgasmo se alcanza

Decidí preguntar a varias mujeres cómo imaginan que sienten los hombres con los que se han acostado en el momento de tener un orgasmo. Entrevisté a más de veinte chicas de diferentes ciudades españolas, y me he quedado con las siete más descriptivas.



Lola, 33 años, Barcelona

Yo creo que se les concentra toda la sangre en el pene y eso hace que se les pongan los ojos en blanco. Debe ser como un subidón de adrenalina que hace que pasen de cien mil revoluciones sintiéndose un Ferrari mientras se corren, a quedarse tan extasiados que se te duermen al minuto siguiente de apagar el motor.

«Yo creo que se les concentra toda la sangre en el pene y eso hace que se les pongan los ojos en blanco. Debe ser como un subidón de adrenalina que hace que pasen de cien mil revoluciones sintiéndose un Ferrari mientras se corren»

Lo máximo que he logrado es que un mismo tío tenga tres orgasmos seguidos en el mismo polvo. Era desempolvar, descansar diez minutos y otra vez, así que entiendo que al tercero, ya están cumpliendo con su ficha de logros antes de morir. Están más centrados en quedar a la altura, y el orgasmo es fingido. Desde mi punto de vista donde haya una buena felación, habrá mejor orgasmo luego porque se corren pensando en el momento anterior.

Hubo una vez que al correrse me salpicó de tal manera que casi me quita un ojo y me estampó contra la pared, pero él tuvo el orgasmo del siglo con muchos gritos. Yo ninguno. No sé cómo valorar cuando uno es mejor que otro pero lo que está claro es que mientras se corren, se vuelven locos una media de 5 segundos, a saber a dónde se les va la cabeza.

LEE: Hombres cuentan qué creen que sienten las mujeres durante el orgasmo

Carlota, 25 años, Madrid

Me lo imagino gimiendo a lo poseídos por el mismo demonio porque es lo que he vivido.

También hacen el típico y silencioso, “uff” final. Esto también lo he vivido, y suelen ser los polvos más aburridos. El orgasmo para estos debe ser como tocar el violín en una orquesta.

El momento orgasmo masculino siempre ha sido el mismo, al eyacular. Momento en que no son conscientes de donde tienen introducido el miembro y te cogen la cabeza como si estuvieran acariciando a un gato.

«A mí no me gusta lo de estimular el punto G porque hay mucho marrano»

A mí no me gusta lo de estimular el punto G porque hay mucho marrano. Lo he intentado y no he conseguido más que quejas y acrobacias a lo Cirque du Soleil para que sacara el dedo, así que no he conseguido presenciar un orgasmo anal, pero dicen que les da más gusto, en gran parte porque está prohibido, y se corren pensando en eso.

No sabría decir qué sienten en su mejor orgasmo, pero tengo amigos que se matan a pajas porque no disfrutan con la novia. A veces ellos mismos son quienes se dan los mejores orgasmos.

Verónica, 36 años, Córdoba

Cuando alcanzan el clímax mueren de placer, metafóricamente claro. Relax, placer, y satisfacción igual que nosotras, el orgasmo en su finalidad es el mismo. Acaban eyaculando pero no creo que sea igual de placentero que el nuestro. Pienso que lo que les da más morbo es el orgasmo anal y el que más placer, el oral pero como son más restringidos se conforman con el vaginal y por eso intentan mientras lo tienen imaginarse los otros dos puntos anteriores que no han podido conseguir durante los preliminares. Apuesto a que la gran mayoría piensa en otras cosas en el momento de correrse para poner más actrices en el escenario.

Creo que alcanzan el clímax del orgasmo al eyacular y punto. Dura muy poco y sienten que suben al cielo, saludan, y bajan.

«Los hombres heterosexuales pese a vivir obsesionados por el ojete femenino no son muy de que invadas el suyo»

Si has practicado sexo y han eyaculado y al poco rato vuelves a practicar sexo no suelen eyacular, supongo que se trata de una falta de reposición y no de ganas, en ese momento el orgasmo es más cruel, porque saben que tienen que correrse y no pueden, supongo que sienten mucha presión y aquí es donde aparece en sus pensamientos alguna modelo de Victoria’s Secret y un “ánimo campeón” con la canción de Oliver y Benji de fondo.

El mayor orgasmo que puede tener un hombre es el que le permite usar las tres penetraciones (alternadas, que solo hay un pene) y sobre todo vernos disfrutar, o creer que disfrutamos.

Pueden correrse estimulando el punto G, que se supone que lo tienen en el ano pero lo desconozco. Los hombres heterosexuales pese a vivir obsesionados por el ojete femenino no son muy de que invadas el suyo.

MIRA: Looners, fetichistas de los globos

Cristina, 32 años, Sabadell

Puede que, sin tener ganas, tengan que fingir hasta que se corren, y tienen un orgasmo, sin ti, ósea en ese caso se ponen en modo conejo, piensan en la tía buena de turno que no se van a poder beneficiar nunca y ya está. Pero gustazo tienen igual. Tampoco es lo mismo el sexo guarro que hacer el amor. El orgasmo será distinto. Yo lo llamaría el orgasmo cariñoso y el orgasmo cerdo.

«Te quieren mucho y para siempre, hasta que vacían sus huevos quedándose un rato dentro»

Durante el cariñoso son todo palabras, parece que se corran por la boca y no por el pene, y aparte de que van extremadamente despacio, te quieren mucho y para siempre, hasta que vacían sus huevos quedándose un rato dentro como esperando a vaciar el deposito lentamente y luego, se duermen, y entonces se acabó el amor. Es como una necesidad que tienen ellos para correrse despacio y satisfechos.

Durante el cerdo les da por insultarte a veces, y suelen acabar mucho antes, son más de correrse dándote latigazos en el culo o estrujándote un pezón y fingir que son Nacho Vidal. Por lo que entiendo que les va más lo guarro porque al correrse se creen Dios y sonríen mucho mientras follan.

LEE: Las erecciones inoportunas más locas tienen respuesta médica

Laia, 33 años, Vallés

Lo que sienten durante el orgasmo es equivalente a subirse a una atracción de esas que suben muy lentamente y bajan de golpe.

En esa atracción, en el momento en que estás arriba y te han soltado ya no hay nada más que hacer, no hay vuelta atrás y la sensación, pues debe ser muy parecida al momento bajada, adrenalina pura.

«Lo que sienten durante el orgasmo es equivalente a subirse a una atracción de esas que suben muy lentamente y bajan de golpe»

La mayoría de veces estoy más concentrada en mi propio placer que la cantidad de gemidos o gritos o de si se fuma un cigarro después, así que ello no es indicativo de la intensidad del orgasmo.

No sé si es un indicativo la cantidad eyaculada o de la fuerza de salida. Todos tienen orgasmos parecidos y sienten un placer muy cortito.

Judit, 26 años, Cáceres

Si hablamos de orgasmo mientras se masturban, con la mano aprietan diferente que con los músculos vaginales, así que siempre les sale bien, es valor seguro pero creo que es una acción tan mecánica como comer pipas. Simplemente es el orgasmo perfecto porque es a la velocidad que quieren, no gimen y sienten el placer justo pero ideal.

Piensan en sus fantasías y no se tienen que preocupar por nada. Deben sentir alivio y perfección en la corrida.

«Con la mano aprietan diferente que con los músculos vaginales, así que siempre les sale bien, es valor seguro pero creo que es una acción tan mecánica como comer pipas»

Con el ano por ejemplo se contrae y creo que les gusta mucho, y está más apretado, con la mano pueden simular eso. Con imaginación se vuelven como unos yonkis de la paja y en cada orgasmo aparece una protagonista distinta. Con la vagina, depende de la estimulación que le hayan dado a la mujer puede que ella esté disfrutando mucho y él se venga arriba. Al correrse debe ser como estar en un concierto siendo el batería del grupo de moda tocando la canción más cañera.

Si la pareja les gusta mucho, su sensación al correrse ha de ser mucho más placentera que una noche de sexo esporádico. Yo sí creo que correrse con alguien a quien quieren es más profundo para ellos también, algo más tántrico.

Aintzane*, 24 años, Bilbao

Antes de correrse están tan excitados y sienten tanto placer, que no son capaces ni de controlar lo que dicen. Es el mejor momento para pedirles cualquier cosa, créeme que te lo darán. Imagino que sienten como la explosión de una bomba nuclear. Al fin y al cabo es un orgasmo más corto que el nuestro y es muy explosivo.

«Es el mejor momento para pedirles cualquier cosa, créeme que te lo darán»

Es un momento más físico para ellos que emocional, primitivo, se están follando a la mejor presa que han cazado, la sensación al correrse debe ser victoriosa, y placentera por descargar la tensión acumulada. Creo que una vez fingieron pasarlo bien conmigo en los preliminares, ya que no había mucha conexión, pero al llegar al orgasmo, el gusto es tan grande, que les es imposible fingir.

*Se ha cambiado el nombre para mantener la privacidad de la entrevistada.