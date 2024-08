¿Las mujeres tienen sueños húmedos?

Artículo publicado originalmente por VICE Reino Unido.

Tomando en consideración todas las fallas en el tema de educación sexual, uno de sus mayores fracasos es su pobre representación de la vulva. Los diagramas e ilustraciones que ignoraron por completo la existencia del clítoris son una cosa; pero algo aún peor fue despertar en medio de una mancha húmeda en mi adolescencia y pensar que tenía algún tipo de problema de incontinencia. Por supuesto, el problema no era yo, era un problema patriarcal. Mientras que a los muchachos se les enseña todo sobre las secreciones nocturnas, las mujeres nos quedamos pensando que nosotras simplemente no las tenemos.



Hay una notable falta de investigación con respecto a los orgasmos femeninos, algo a lo que Kate, de 28 años y quien habitualmente tiene sueños húmedos, se refiere como “sexismo científico”. En una entrevista de 2017 con Broadly, la periodista científica Angela Saini explicó que “existe mucha información errónea de psicología evolutiva” que implica que las mujeres son “menos promiscuas” que los hombres, que las mujeres son más débiles que los hombres o, en este caso, que las mujeres no puede tener sueños húmedos como los hombres.

Los sueños húmedos son más obvios entre los hombres, porque generalmente dejan una gran cantidad de semen en sus pantalones o sábanas, pero eso no significa que las mujeres no los tengamos. Según la Dra. Sirin Lakhani, médica estética y experta en salud íntima de la clínica Elite Aesthetics, cualquiera puede tener un orgasmo mientras duerme.

“Los sueños húmedos pueden ocurrirle a hombres y mujeres de cualquier edad, aunque tienden a comenzar durante la pubertad y disminuyen con la edad”, explica Lakhani. “Para las mujeres en particular, el sueño REM causa un aumento del flujo sanguíneo hacia el área del clítoris, lo que lleva al cerebro a la excitación sexual, y esto puede provocar un orgasmo”.

Cuando una mujer tiene un orgasmo al dormir, ocurren cambios fisiológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración para ajustarse al aumento del flujo sanguíneo vaginal. También hay factores externos que estimulan los sueños húmedos, como pensar en las personas que te gustan justo antes de quedarte dormida, algún tipo de presión o fricción de la ropa de cama o estar acostada bocabajo (si tus tetas no se interponen). Dicho esto, los sueños húmedos de las mujeres no son tan claros como los de los hombres. “Las secreciones vaginales pueden significar simplemente que nos excitamos sexualmente y no necesariamente que alcanzamos el orgasmo”, explica Lakhani.

Con el conocimiento de que unas sábanas mojadas e incluso una vulva aún más mojada pueden no ser pruebas suficientemente sólidas de que en efecto hemos tenido sueños húmedos, exploré cómo se manifiestan en otras mujeres los orgasmos que tenemos durante un sueño, para ver si hay otros indicadores que puedan detectar quienes no están muy seguras de si realmente están teniendo sueños húmedos o no. Sarah, de 22 años, dice que sabe que ha tenido un sueño húmedo cuando se despierta temblando, sin aliento y básicamente con en esa “sensación que te queda posterior al orgasmo en todo el cuerpo”. Briar, de 23 años, dice que sus secreciones nocturnas hacen que “los estiramientos matutinos se sientan realmente bien, y eso solo me sucede después de alcanzar el orgasmo”.

Aunque la frase “sueño húmedo” técnicamente describe tener un orgasmo mientras duermes, Kate y Elle, ambas de 26 años, dicen que generalmente se despiertan poco antes de llegar al orgasmo. “Mis sueños húmedos no tienden a terminar en un orgasmo, normalmente me despierto en ese punto, frustrantemente”, explica Kate. “Te hacen sentir muy excitada, como te sentirías después de un buen juego previo. Solo porque no terminan en orgasmo, no diría que no son sueños húmedos”.

Pensar en la cita de Kate me hizo preguntarme si la razón por la que no escuchamos acerca de los sueños húmedos de las mujeres como lo hacemos sobre los de los hombres no es solo debido a una noción patriarcal de que las vulvas no pueden hacer lo que hacen los penes, sino que estamos tratando de entender el orgasmo nocturno en el contexto limitado y sesgado por el género de una secreción de espermas sobre las sábanas. Incluso la palabra húmedo tiene una connotación totalmente diferente en estos términos.

Ya sea que las mujeres simplemente “nos humedezcamos” o arrojemos chorros durante el sueño, ambos deben considerarse sueños húmedos, porque, de cualquier forma, la vulva y la vagina muy difícilmente llegan a estar secas. De hecho, creo que deberíamos reclamar el término “sueño húmedo” para nosotras las mujeres y reclasificar lo que les pasa a los hombres en sus sueños eróticos como “sueños eyaculatorios”.

