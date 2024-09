Masticar y escupir: el trastorno alimentario que esconden algunas mujeres

Los efectos devastadores de trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia nerviosa son ampliamente conocidos y han sido muy investigados, pero se ha investigado muy poco acerca de «masticar y escupir», el acto de masticar alimentos sin tragarlos. Este comportamiento, al que comúnmente se denomina «MyE», está categorizado por los expertos en trastornos de la alimentación como «trastorno alimentario sin otra especificación».



«Por norma general, el alimento elegido es muy energético y a menudo contiene elevadas cantidades de grasas y/o carbohidratos», afirma Phillip Aouad, estudiante de doctorado en la universidad de Sidney que dirige el primer estudio sobre el MyE. Aouad indica que las personas con frecuencia mastican y escupen alimentos que consideran «agradables pero prohibidos», como donuts, pasteles, galletas y patatas fritas.

La gente con MyE, añade, tiende a sentir que su comportamiento es más objeto de tabú que otros patrones de trastornos de la alimentación como restringir los alimentos o atiborrarse y después vomitar.

Aouad sospecha que el MyE puede desembocar en diversos problemas, entre ellos afecciones gástricas, dentales y hormonales, que a su vez podrían desembocar en efectos acumulativos alarmantes, desde desequilibrios sanguíneos a aumento de peso. En una reciente investigación, descubrió evidencia de que este comportamiento podría aparecer en personas de menor edad que otros trastornos alimentarios. También puede asociarse a la alimentación patológica, a la sensación de pérdida de control, al remordimiento, a la culpa y a la vergüenza.

Pero todavía es pronto. «Para saber más, los investigadores como yo mismo estamos desesperados por encontrar personas que hayan luchado o estén luchando contra el trastorno MyE para que participen en investigaciones relacionadas con él».

Mandy* ha sufrido diversos trastornos alimentarios a lo largo de la mayor parte de su vida. «Empecé haciendo dieta a los 12 años y he atravesado ciclos caracterizados tanto por la fuerte restricción como por los atracones de comida», afirma esta mujer de 32 años que ha participado en la investigación de Aouad.

Empezó a masticar y escupir el año pasado, cuando se topó con un comentario sobre el tema en internet. Inicialmente, ese comportamiento le ayudó a controlar su ansiedad. «Cuando mastico la comida no pienso en mis problemas o en cómo me siento», dice. «El MyE me permite ‘comer’ durante mucho tiempo seguido y así no me siento empujada a pensar acerca del resto de mi vida».

El MyE me permite ‘comer’ durante mucho tiempo seguido y así no me siento empujada a pensar acerca del resto de mi vida

«Ayunaba durante todo el día en el trabajo y después, una vez en casa, masticaba y escupía dulces. Y aunque absorbía calorías y mantenía mi peso, apenas ingería vitaminas, minerales o nutrientes», continúa.

Mandy ha experimentado muchos efectos negativos como consecuencia del trastorno: «Empezar a masticar y escupir me llevó a pasar del ayuno a los atracones para después vomitar», explica. «Sé que tengo deficiencias nutricionales y esto me ha provocado extraños episodios relacionados con la salud. Por ejemplo, se me rompió un trozo de mandíbula ―probablemente debido a la osteoporosis― y provocó una importante infección en mi boca que no desapareció hasta que el dentista extirpó el hueso».

Aunque ha intentado abandonar su comportamiento, hasta ahora no ha tenido éxito. «Estoy convencida de que soy adicta al MyE del mismo modo que otras personas son adictas a las drogas. Al final empecé a masticar y escupir cantidades enormes de comida, por ejemplo una docena de donuts o más de una sentada».

«Ojalá nunca hubiera empezado», dice. «No me veo capaz de dejarlo, aunque espero poder limitarlo. Hago cosas arriesgadas y ridículas como llevar comida a escondidas al baño en las fiestas o en el trabajo».

La falta de investigación sobre el trastorno de MyE dificulta mucho la labor de identificar a las personas que lo padecen. Aouad ha entrevistado a muchas personas que presentan este comportamiento, pero en persona no ha sido capaz de «identificar físicamente el trastorno de MyE» en nadie. En cuanto a cómo tratarlo, afirma que todavía es demasiado pronto para saberlo. «Hay muchas más preguntas en torno al MyE que respuestas», indica.

Tampoco parece haber consenso en cuanto a qué trastorno alimentario está más vinculado a masticar y escupir, según Aouad. «He hablado con personas que solo mastican y escupen y que no necesariamente muestran síntomas de otros trastornos alimentarios».

«Todo el mundo en esta sociedad ha oído hablar de la anorexia y la bulimia», dice Mandy, «pero la mayoría de la gente que tiene trastornos alimentarios no encaja tan limpiamente en una de esas dos categorías».

*El nombre se ha cambiado.