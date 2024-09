Multan a un portero de la Bundesliga por agujerear el césped antes de un penalti

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Hace un par de semanas, el portero del FC Augsburg Marwin Hitz se inventó una nueva forma de desestabilizar a los tiradores de penaltis: cargarse el césped justo delante del punto de cal. Y encima tuvo éxito.

Pongámonos en situación. El 1.FC Köln recibía al Augsburg en el RheinEnergieStadion de Colonia. En la segunda mitad, los visitantes cometieron un penalti sobre el delantero Philipp Hosiner; Anthony Modeste se acercó al balón para tirarlo… pero entonces apareció nuestro buen Hitz e hizo esto:

Modeste fue a tirar el penalti, pero cayó al suelo y falló… y el Augsburg terminó ganando por 0-1 con un gol del argentino Raúl Bobadilla. La cosa, sin embargo, no quedó así: Hans Rütten, el director de las instalaciones deportiva del Köln, mandó una factura de 122,92 euros al portero por causar desperfectos en el césped. La factura incluye los 22,50 euros que costó el trozo de hierba que hubo que reemplazar, los 40,25 euros de mano de obra… y los impuestos correspondientes, claro.

«Si nos atenemos estrictamente a los hechos, se produjo un deterioro de una instalación deportiva», explicó Hans Rütten al periódico alemán Bild. «Lo que hizo Marwin Hitz realmente no fue ‘jugar limpio’: una pequeña penalización no le dolerá. No se trata de dinero, sin embargo: si Marwin Hitz acabase pagando, daríamos todo el dinero recaudado al Hospital de Niños de Colonia».

Hitz entendió bien el mensaje y dijo que pagaría la multa… y que también haría una donación adicional para el hospital de niños.

Mit einem Augenzwinkern begleiche ich die Rechnung nach Erhalt gerne! https://t.co/OembCA6Fqp @fckoeln #KOEFCA

— Marwin Hitz (@HitzMarwin) December 8, 2015



Tras dar un ‘me gusta’ [al post del Augsburg en Facebook], pago la multa con un guiño!