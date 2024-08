8 millones de botellas de champán nunca existirán, gracias a una granizada atípica

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos. Leer en inglés.

Cyril Giresse, un viticultor de la región de Burdeos en Francia, dijo que el sábado en sus viñedos cayeron granizos del tamaño de huevos de paloma. Después de ver la devastación causada por la tormenta de 15 minutos, creo que la paloma a la que hizo referencia tendría que ser gigantesca. «No quedaron hojas, ni uvas, sólo las ramas. Como si todas las uvas hubieran sido cosechadas», suspiró Giresse.

The Times informa que el granizo destruyó por completo el 6 por ciento de los viñedos en Burdeos, así como el 14 por ciento de los viñedos destinados al brandy en Cognac. El director de la asociación de viticultores de Côtes de Bourg dijo que el daño a las viñas podría afectar la producción de vino durante los próximos dos años. También dijo estar preocupado por que gracias a una tormenta severa de 15 minutos, algunos productores pudieran haber quedado en bancarrota.

Burdeos no necesitaba esto, no ahora. The Times explica que el año pasado, las heladas y el granizo causaron estragos para los productores de vino de la región, lo que resultó en la cosecha más pequeña desde 1991. La cosecha total, para toda Francia, fue la más pequeña desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces no, Madre Naturaleza, esto no fue lo ideal.

Las tormentas tampoco se limitaron a Burdeos: según The Telegraph, las granizadas en la región de Champagne dañaron 1.800 hectáreas de viñedos, y otras 2.470 quedaron completamente destruidas, arruinando suficientes uvas como para haber fabricado ocho millones de botellas de Champagne. (Hagamos una pausa aquí para brindar por las almas de las mimosas que hemos perdido). La pérdida para los productores se estima en $145 millones de dólares en ventas que nunca ocurrirán.

«Las tormenta y el granizo no son fenómenos inusuales en Champagne, pero lo raro es verlos en esta etapa tan temprana y con este nivel de violencia», dijo el director de comunicaciones del Comité de Champagne, Thibaut Le Mailloux. «Tres por ciento de la futura cosecha potencial desapareció ante nuestros ojos. Y sucedió en muy mal momento, ya que la vid apenas está empezando a florecer esta semana. Por supuesto, las flores son más frágiles que las frutas o los capullos». (Por supuesto).

Aunque el precio de los vinos de Burdeos podría aumentar el próximo año, ese no es necesariamente el caso para la región de Champagne. Esta región tiene un sistema de reservas, que le permite a los productores combinar el champán de este año con las «reservas de años anteriores». Eso significa que no habrá escasez de champán, al menos no por culpa del granizo.

La región sigue siendo lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a una tormenta extraordinaria por año, pero a veces me pregunto si podrá sobrevivir al brunch millennial.