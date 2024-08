Ve a estas abuelitas italianas preparar pasta en internet

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Si hay una tendencia en internet para la que estamos aquí, son esos canales ultra puros de YouTube donde vemos a las abuelas preparar recetas tradicionales. El otoño pasado, vimos de forma compulsiva casi todos los videos de Mastanamma, incluidos aquellos en los que la bisabuela de 106 años nos enseñó a revolver huevos de emú, cocinar “pollo en sandía” y preparar curry de pato (una receta que requirió que ella misma atrapara y desplumara su pato).

Últimamente, Mastanamma no ha aparecido en muchos de los videos del canal Country Foods, según The Telegraph India, no le gusta cocinar en verano, pero afortunadamente, acabamos de descubrir a las Pasta Grannies Y ESTAMOS ENAMORADOS.

El canal no es nuevo, pero silenciosamente ha acumulado más de 176.000 suscriptores gracias a sus encantadores videos de verdaderas Nonnes [abuelas] italianas preparando pastas hechas a mano en sus propias cocinas. No hay nada llamativo en ello, nada de moda, solo abuelas saludables como Cesaria, de 93 años, que prepara platillos regionales menos conocidos como las lorighittas. (La próxima vez que no queramos ni despegarnos del sofá para ir al microondas a calentar una rebanada de la pizza de franquicia, esperemos que alguien nos recuerde que Cesaria, vestida de negro de pies a cabeza, pasó 30 MINUTOS amasando masa bajo el ardiente sol de Cerdeña).

Vickie Bennison, la escritora de alimentos convertida en cineasta que está detrás del canal Pasta Grannies, estaba haciendo investigación sobre un libro de comida italiana cuando tuvo la idea de grabar y preservar algunas de las técnicas para hacer pasta sobre las que había estado leyendo.

“Noté que las habilidades culinarias ya no se transmitían a las generaciones más jóvenes”, escribió en el sitio web de Pasta Grannies. “Las mujeres italianas (y los hombres) en estos días están demasiado ocupadas como para pasar tiempo en la cocina. Por supuesto, el arte de hacer pasta no va a desaparecer, pero es cada vez más una actividad comercial —para chefs, tiendas de pasta y fábricas— que una actividad casera. Así que pensé que celebraría a estas mujeres y sus habilidades filmándolas”. (Y no es que los estadounidenses no necesitemos ayuda en el departamento de las pastas: a principios de este año, tres estudiantes estadounidenses de intercambio iniciaron un incendio en su departamento en Italia después de intentar cocinar pasta sin agua).

Desde entonces, ha filmado a más de 220 abuelas diferentes, a lo largo de todo el país, desde la isla meridional de Sicilia hasta la región noroeste de Liguria. No hay lugar equivocado para comenzar en el archivo de Pasta Grannies; independientemente del video que veas primero, el formato será el mismo, aunque los primeros episodios no tendrán su actual alegre tema musical ni los gráficos del título. Sin embargo, lo más importante es que estas mujeres y sus conocimientos sobre la pasta son muy apreciados y ya se encuentran registrados y preservados.

Los nuevos episodios de Pasta Grannies se estrenan todos los jueves. Casi nos sentimos lo sificientemente culpables como para tirar a la basura la pizza de franquicia y, literalmente, hacer todo desde cero.