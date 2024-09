Los aguacates no son veganos, afirma conductora de la BBC

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Vivimos en la era de las dietas de especialidades, es un momento en el que al parecer todas las personas son estrictamente vegetarianas o se adhirieron al proselitismo de la dieta Paleo o son unas locas de la dieta Keto o de la ovo-lacto-vegetariana o cualquier otra cosa por el estilo. Las reglas de estas dietas pueden ser difíciles de discernir (no gluten… o carbohidratos en general… ¿pero los frijoles están bien?), y poca gente es más conscientes de los caprichos de la alimentación restringida que los veganos. Para aquellos que evitan todos los productos animales, puede ser difícil establecer los límites; todos hemos escuchado acerca de los veganos que no comen miel, porque no quieren aprovecharse de los frutos del arduo trabajo de las abejas al robarse su fuente vital de alimento. Pero lo que nos ha sorprendido escuchar es que para algunos, incluso las frutas y verduras comunes, como el aguacate, no se consideran veganas, después de todo.

Esa fue la afirmación hecha por Sandi Toksvig, presentadora del concurso de comedia británica QI. En el programa transmitido por la BBC, tres panelistas invitados responden preguntas que son «extremadamente oscuras», según Wikipedia, y ganan puntos no solo por dar la respuesta correcta, sino también por dar respuestas inusuales o divertidas. En un episodio reciente, de acuerdo con Plant Based News, Toksvig les pidió a los panelistas que nombraran el producto, entre almendras, aguacates, kiwi, calabaza y melón, que no era vegano. ¿La respuesta? Todas las anteriores.

«Por la misma razón que la miel», dijo Toksvig en el programa. «Pues son muy difíciles de cultivar naturalmente, todos estos cultivos dependen de las abejas, las cuales son transportadas largas distancias en la parte trasera de camiones por todo el país».

Toksvig se refería a una práctica real llamada apicultura migratoria, en la cual, tal como ella lo describió, las abejas son transportadas en camiones a cultivos comerciales que necesitan ayuda adicional con la polinización, lo cual incluye a las manzanas y las frutas del bosque, además de las ya mencionadas en QI. Como respaldo para su afirmación, hay estudios que han concluido que el estrés del viaje puede reducir la vida útil de las abejas y hacerlas más vulnerables tanto a las enfermedades como a los parásitos.

“Es un uso antinatural de los animales y hay muchos alimentos que se encuentran en ese mismo caso. El brócoli es un buen ejemplo”, dijo Toksvig en QI. “Las cerezas, los pepinos, la lechuga. Muchas cosas veganas, de hecho, no son estrictamente veganas».

Las personas se vuelven veganas por varias razones, pero muchas se adhieren a tal dieta para no ser parte de la crueldad infligida a los animales por el sistema industrial de alimentos. Bajo esa teoría, elegir no consumir miel, u otros alimentos que requieren el trabajo de las abejas, tendría sentido, si consideras que las abejas son animales.

Sí, pero… ¿qué comerían exactamente los veganos si no pudieran comer almendras, kiwi, calabaza, brócoli, cerezas, pepinos o lechuga? ¿Y si no pudieran comer el fascinantemente instagrameable pan tostado con aguacate?

No comerían mucho, no mucho en absoluto. Por eso The Vegan Society no está de acuerdo con la afirmación hecha en QI sobre lo que es vegano y lo que no, y le dice a Plant Based News que “muchas formas de cultivo implican un daño indirecto para los animales, pero que desafortunadamente no es posible ni viable evitar la destrucción de otros animales en la mayoría de las granjas en este momento».

John Parks, un originario del Reino Unido que es vegano desde hace mucho tiempo, come aguacates con entusiasmo y no planea dejar de hacerlo pronto, le dijo al Huffington Post Reino Unido.

«Creo que opiniones como ésta solo se usan a manera de pretexto para descalificar a los veganos y hacer que los carnívoros se sientan mejor con ellos mismos», dijo.