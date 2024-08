Ahorra dinero y salva al planeta pidiendo comida extra en el avión

Ya no puedes usar como excusa que la comida de los aviones no es buena. El menú y la preparación de los alimentos han evolucionado bastante con la ayuda de varios chefs reconocidos. Hasta una aerolínea contrató a Gordon Ramsay como consultor de su comida, según Telegraph. Además, en un viaje largo no puedes ignorar a tu estómago.

No es raro –aunque tampoco habitual– que te dejen repetir plato mientras estás en el avión. Quizás la porción que te dieron era muy pequeña, no has comido en muchas horas, o tal vez el presupuesto no te permite comprar esa botana al bajar del avión. Todas las excusas son válidas y en tu boleto, dependiendo de la aerolínea y longitud del vuelo, ya está pagada tu comida, por lo que tienes todo el derecho de pedir más.

Imagen vía Wikimedia Commons. Por Renata03.

Algunos sobrecargos hablaron con Telegraph sobre estas peticiones poco comunes. Es de lo más normal que los pasajeros pidan una bolsa extra de papas o helado, generalmente eso está de sobra, pero si quieres pedir otra ración del plato fuerte probablemente tendrás que esperar hasta que la tripulación haya alimentado a los demás pasajeros para revisar si hay sobras.

Aparte de ser tu derecho, tienes otra buena excusa para engordar con la comida del avión: salvar al mundo. No es exageración, según la investigación, las sobras de los alimentos son desechados al terminar el vuelo. Cuando la comida se mantiene intacta es rehusada para el siguiente destino, pero las sobras son excesivas ya que muchos de los pasajeros no se acaban las cosas. Cuando una persona abordo pide otra ración del plato fuerte, la tripulación les ofrece platos de sobras si no hay platillos completos. Todos los residuos terminan siendo desechados y, algunas veces, incinerados para evitar contaminación.

Si aún no estás sorprendido con todo esto, también deberías saber que avisando 24 horas antes a la aerolínea puedes recibir un pastel de cumpleaños y festejar a 35,000 pies de altura.

Aprovecha todo lo que las aerolíneas te ofrecen, ¡Pagaste por eso!