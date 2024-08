Algunas mujeres creen que comer McDonald’s después del sexo les ayuda a embarazarse

Es imposible no amar las papas fritas de McDonald’s; aquellas tiras saladas de papa compactada. Las puedo comer en todo momento y en todo lugar. Aviéntalas a mi cara o por la ventana del autoservicio. Aliméntame mientras estoy acostado después del coito.

Así es. Una pequeña cifra de madres —tres por ciento, para ser exactos— que participó en una encuesta reciente conducida por Channel Mum, sitio web del Reino Unido que sirve como guía para los padres, afirmó comer «papas de McDonald’s inmediatamente después de tener sexo» con la esperanza de quedar embarazadas.

«Encuestamos a 1,500 madres del Reino Unido de las cuales el 75 por ciento tiene 35 años o menos», escribió la fundadora de Channel Mum, Siobhan Freegard, a MUNCHIES hace un par de días. «Todas las encuestadas son usuarias de nuestro sitio ChannelMum.com, y representan muy bien la demografía del Reino Unido». Channel Mum entregó los resultados de la encuesta con anticipación al día nacional de hacer bebés.

Comer papas fritas de McDonald’s después de tener sexo fue sin duda uno de los métodos menos populares para quedar embarazada. Echen un vistazo a las cifras: el 37 por ciento de las encuestadas cree que comer chocolate amargo todos los días las ayuda a quedar embarazadas, mientras que el 32 por ciento afirma que comer piña y tomar jugo de esta fruta les hará el favor. El 39 por ciento de las encuestadas dicen aplicar «psicología inversa» para decirse a sí mismas que no tendrán un hijo y «en una noche de pasión olvidar que lo intentan» para tener resultados satisfactorios. Seguro…

El concepto de consumir papas de McDonald’s para inducir el embarazo no es nuevo, asegura Freegard, aunque se dice desconcertada ante el hecho de que la gente lo asegura con tanta certeza. «Es muy popular entre la comunidad de padres y madres del Reino Unido como un método de embarazo», comentó para MUNCHIES. «No sabemos cómo adquirió tanta popularidad y por qué tiene que ser específicamente McDonald’s, y no otra cadena de comida rápida». (McDonald’s del Reino Unido no quiso responder nuestra petición para saber su opinión).

No existen pruebas científicas que apoyen los testimonios de embarazos logrados por consumir papas fritas. «No sabemos de datos científicos [que sirvan como apoyo]», dice Freegard. «Pero parece expandirse entre la comunidad de padres y hacia el ámbito mainstream, así que quizás se lleven a cabo investigaciones sólidas para saber más del tema. Sin duda es una idea extraña, pero algunas madres creen totalmente que [comer papas fritas] les ayudó a embarazarse».

Hasta entonces, seguiremos comiendo papas de McDonald’s simplemente porque son deliciosas.