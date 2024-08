Ahora puedes beber vino dentro de un ano gigante

La próxima semana en Bélgica, los amantes del vino tendrán la especial oportunidad de probar vinos donde el sol no brilla. Sí, los vinos de Emilia-Romagna fluirán en el llamado CasAnus Hotel, el cual es un hotel construido para verse como un culo gigante marrón en medio de un campo. El lugar en sí mismo es la creación del artista holandés Joep Van Lieshout, y es una escultura masiva de un intestino humano, con la última parte y las venas punzantes y todo.

Dentro del hotel. Foto cortesía de Verbeke Foundation_Casanus_Atelier v an Lieshout_©Tineke Schuurmans

CasAnus ante todo es una obra de arte que, me dicen, es para admirarse desde afuera. Pero también puedes intentar quedarte para pasar la noche si siempre habías soñado con dormir en un ano, lo cual supongo lo convierte en un hotel. Hay una cama doble, una regadera y, por supuesto, no sería un ano propiamente sin calefacción. CasAnus está ubicado en el Verbeke Foundation Sculpture Park, que recibe a más de 20,000 visitantes al año. Los propietarios y coleccionistas de arte, Geert y Carla Verbeke-Lens, dicen que el espacio de exhibición no se supone que sea un «oasis».

Videos by VICE

El aparato completo. Foto cortesía de Verbeke Foundation_Casanus_Atelier v an Lieshout_©Tineke Schuurmans

La cata está dirigida a amantes del vino y el arte por igual. Según Alice Bown, la vocera del evento, “después de diez años de organizar catas de vino ‘clásicas’, a menudo muy aburridas tanto para productores como visitantes, empezamos a pensar en formas diferentes de experimentar con los vinos”. De hecho, los geeks del vino que son demasiado analíticos pueden ser muy aburridos, e imagino que la ubicación ayudará a subrayar lo anal de analítico y aderezar las cosas. Sólo puedo imaginar la conversación: con buen cuerpo, cerezas, tabaco y un toque de… ¿culo? El sitio debería llevar el arte de «oler» a otro nivel. Sólo no sirvan algo procedente de un granero.

Estaba demasiado asustado para preguntar cómo y dónde salían los visitantes del edificio, pero creo que tengo una idea. Para ser honesto, hay algo extrañamente fascinante sobre la estructura. Desde que vi la película Innerspace cuando era niño, el viaje a través del cuerpo humano siempre me ha intrigado. ¿Y si puedo hacerlo mientras bebo mucho vino para estar en paz dentro de un ano gigante? Suena como una aventura. ¡Estoy dentro!