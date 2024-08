Una cadena de donas retiró las donas de Pikachu por ser demasiado perturbadoras

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Es una opinión controvertida, pero creo que el Pikachu peludo es increíblemente adorable. Si aún no tienes una opinión sobre el Pokémon peludo, el trailer de la próxima película con actores reales Detective Pikachu es la fuente de esta descripción ampliamente difamada. Los usuarios de Twitter, por supuesto, están divididos: es “desagradables” para algunos, y “SIMPLEMENTE ADORABLE” para otros. (No puedo decir lo mismo del peludo Jigglypuff, que me recuerda a Spencer Pratt y su barba color carne, y eso me incomoda un poco).



Pero no importa cómo te sientas con respecto a las texturas de Pokémon, probablemente estemos de acuerdo en que una representación de Pokémon aún más grotesca es este intento de una dona de Pikachu. En serio, no hay forma de que puedas mirar a esta cosa a los ojos y no sentir un poco de repulsión.

Tal creación nos llega desde Japón, donde las comidas lindas en general tienden a ser realmente adorables y rara vez son tan perturbadas como la dona de Pikachu de ojos saltones, que fue elaborada por la cadena Mister Donut, una de las instituciones de comida rápida más queridas del país.

La aparición de las donas de Pokémon varió drásticamente, algunas se veían muy lindas y otras… bueno, ya las viste, pero te las mostraremos de nuevo.

Según SoraNews24, los clientes no compraron las donas porque no eran de la calidad que los consumidores japoneses esperaban de sus postres de kawaii. Su decepción parece estar justificada: después de todo, aquí está la expectativa frente a la realidad de la creación de Mister Donut:

Como señala un usuario de Twitter, el problema está en los ojos. Colocar el punto blanco de los dibujos animados en el centro de cada ojo hace que Pikachu parezca drogado o poseído; si lo movemos un poco hacia arriba y hacia adentro, la belleza de Pikachu vuelve a percibirse.

Aunque Mister Donut había programado el lanzamiento de las donas de Pikachu en todo el país para el 16 de noviembre, algunas ubicaciones las pusieron a la venta el 9 de noviembre. Una semana extra de práctica probablemente habría beneficiado a los fabricantes de la cadena de donas, que son, según SoraNews24, humanos reales y no máquinas.

Desde entonces, Pikachu ha sido retirado del mercado por unos días más, con la intensión de que Mister Donut pueda concentrarse en su control de calidad. Sin embargo, a pesar de todo esto yo si me comería una de esas escalofriantes donas.