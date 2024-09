Unos carniceros dicen temer por sus vidas después de ser amenazados por veganos

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos. Leer en inglés.

Hay mucho a que temerle en este mundo: guerra, terrorismo, cambio climático, encontrarte con tus compañeros de trabajo en el gimnasio. Pero recientemente, algunos carniceros dicen que tienen miedo de algo menos esperado, un grupo de personas que frecuentemente amenaza sus vidas y sus medios de sustento: los veganos enojados.

La carnicería Marlow Butchers en Kent, Inglaterra, recientemente fue vandalizada con leyendas como «STOP KILLING ANIMALS» [Alto a la matanza de animales] y «GO VEGAN» [Vuélvete vegano] escritas con spray en sus ventanas y paredes frontales. Pintaron el logotipo del Frente de Liberación Animal debajo de esas dos oraciones imperativas. Después del ataque, la familia Marlow agradeció a la comunidad local por continuar apoyándolos y por ayudarlos a limpiar, pero sus comentarios fueron recibidos con más violencia.

«¡¡Todo resuelto!! Listos para abrir mañana a partir de las 6 am», publicó la carnicería en Facebook.

El apoyo que hemos recibido ha sido increíble […] Consejo del día: el spray para el cabello elimina la pintura en aerosol de las ventanas. No deseamos que este incidente sea causa de odio contra los veganos. ¡Por favor, comprendan que esto fue probablemente una acción de los activistas y no es un verdadero reflejo de los veganos!».

Eso suena bastante inocuo, pero parece haberle hecho recordar a estos aún más enojados herbívoros que Marlow Butchers es una carnicería que existe. A principios de esta semana, los Marlow dijeron que han estado recibiendo amenazas de todo tipo, desde ser objeto de más vandalismo hasta que les pongan una bomba, y que tuvieron que denunciar todo este hostigamiento a la policía. (MUNCHIES trató de comunicarse con el Frente de Liberación Animal para saber cuál es su postura, pero aún no hemos recibido respuesta).

«Internet es lo peor, ya que no sólo están amenazando con destruir físicamente nuestro negocio, sino que también están tratando de arruinar nuestra reputación en línea, dejando reseñas y comentarios negativos», le dijo Wayne Marlow a KentOnline. «Quieren cerrarnos y nos han amenazado con romper las ventanas o con incendiar la carnicería». Vivimos con miedo y por la noche nos sentimos muy preocupados. Nos están aterrorizando».

La Countryside Alliance, una organización que promueve y asiste a los agricultores y los negocios locales (además de coadyuvar con otros aspectos de la vida rural, como «las injusticias de una mala señal de los teléfonos móviles en el campo») también está defendiendo a los Marlow.

«Las redes sociales han sido un catalizador para gran parte de esta campaña, y si encuentran el negocio independiente correcto, tienden a ejercer mucha presión sobre las empresas familiares», le dijo Tim Bonner, el director ejecutivo de Countryside Alliance, a The Telegraph. «Es una amenaza personal y la gente se siente insegura, no se están inmiscuyendo en un tema controvertido, sólo están sacando adelante el negocio que su familia ha tenido por generaciones».

Aunque estos ataques a las carnicerías son raros, suceden. En agosto pasado, los propietarios de la carnicería The Local Butcher Shop en Berkeley, California, se vieron obligados a negociar con los activistas por los derechos de los animales que habían pasado cuatro meses organizando protestas semanales gráficas afuera de su local. (Según The Guardian, las protestas «a veces involucraban a manifestantes casi desnudos bañados en sangre falsa y envueltos en plástico, junto con grabaciones de cerdos chillando dentro de un matadero»). Para detener las protestas, los propietarios de la carnicería acordaron colgar un letrero de 40 x 40 cm en la ventana frontal que dice «ATENCIÓN: las vidas de los animales son su derecho. Matarlos es violento e injusto, sin importar cómo se haga». Esto no los hizo muy felices.

«Ser amenazado y forzado a cumplir con sus creencias simplemente me entristece», dijo la copropietaria Monica Rocchino. «Sus tácticas son realmente extremas. Esto es una extorsión ética».

De vuelta en Inglaterra, sólo el tiempo dirá si los Marlow tendrán que seguir lidiando con amenazas y protestas en línea. Pero los dueños parecen divertirse con el hecho de que, a pesar de ser activistas furiosos, sus nuevos enemigos no son muy buenos veganos. «Usaron pegamento y pintura cuando vandalizaron su carnicería, los cuales están hechos a partir de subproductos animales», dijo Marlow.