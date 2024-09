Trabajar como catador de Nutella no es tan fantástico como suena

Artículo publicado originalmente por MUNCHIES Suiza.



El trabajo perfecto no existe. Siempre habrá algo de qué quejarse, incluso si es sólo del hecho de que tenemos que buscar hacer una carrera para que todos seamos aceptados en la sociedad. Pero debido a que de cualquier manera los trabajos convencionales generalmente no caen en la categoría del «trabajo de ensueño», hemos decidido ahondar en la categoría de los trabajos poco convencionales. Para algunos, podría ser algo como trabajar siendo diablero en la central de abasto, conejillo de indias o vaciar baños portátiles en festivales de música. Para otros, es trabajar en la fábrica de Nutella.

Videos by VICE

El anuncio de una vacante como catador de Nutella recientemente le dio la vuelta al mundo. Varios medios de comunicación estuvieron informando sobre la vacante, la cual aparentemente está muy idealizada. La idea de ser el empleado de una empresa con la responsabilidad, en la ciudad italiana de Alba, de garantizar que nuestros panes tostados siempre cuenten con lo mejor de nuestra variedad favorita de avellanas puede parecer un sueño. Pero no todo es tan deslumbrante como el sello de aluminio de un tarro nuevo de Nutella.

Hay algo bastante sospechoso en la descripción del trabajo. Y aunque no queremos ser unos aguafiestas, creemos que debemos hacerte saber todos los hechos.

No probarás ni un poco de Nutella

¿Qué podemos decir? El catador de Nutella que buscan, de hecho, no es tal. De acuerdo con la descripción oficial del puesto, están buscando a los llamados jueces sensoriales que deberán «aprender cómo probar el cacao, las avellanas picadas y otros dulces semiacabados». Claro, todos estos ingredientes terminan en un tarro de Nutella, pero no degustarás ni un gramo de ese dulce.

No esperes seguridad laboral

Durante un curso de capacitación remunerado de tres meses, te convertirán en juez sensorial y aprenderás a oler y saborear correctamente. El curso intensivo también te dará la capacidad de «poner en palabras lo que percibes durante la degustación de productos a medio terminar». Pero sólo aquellos que se consideren elegibles recibirán un contrato de trabajo. Todos los demás se quedarán mirando las abismales profundidades de un tarro de Nutella vacío.

El trabajo es en Italia —y en italiano

Para ser juez sensorial para el fabricante de Nutella, Ferrero, no hay forma de evitar un traslado a Alba, Italia. La ciudad se encuentra en la región italiana de Piamonte, rodeada de viñedos famosos y huertos frutales. Aparte de Ferrero, la industria en Alba está compuesta por otra única compañía que resulta ser el mayor fabricante de pisos y pelotas de PVC. Si eso no suena como la ciudad urbanizada y cool en la que te gustaría vivir, no sabemos qué lo hará. Que el italiano se hable aquí es simplemente un criterio de exclusión para cualquiera cuyas habilidades lingüísticas sean suficientes sólo para pedir pizza. Para cualquiera que domine el idioma: per favore continua a leggere.

No te harás rico con este empleo

Ganar lo suficiente para sustentar algo más que «dulces semiterminados» será financieramente difícil como catador de Nutella. El trabajo de medio tiempo, en caso de que te lo ofrezcan después del curso, se limita a sólo dos días a la semana con la enorme cantidad de dos horas por día. Legalmente no se ha establecido un salario mínimo en Italia, donde el ingreso promedio es de alrededor de €2,585 (o $56,118 pesos) al mes. En una semana de 40 horas, teóricamente eso equivaldría a ganar aproximadamente €16 (o $347 pesos) por hora. Entonces, por cuatro horas de trabajo, tendrías alrededor de €256 (o $5,557 pesos) en tu cuenta bancaria cada semana.

Estarías apoyando a la industria del aceite de palma

Trabajar ahí no necesariamente hará que la vida de todos en esté planeta sea más sencilla y por eso incluimos ese importante punto de la crisis del aceite de palma.

Perdón por aplastar tus sueños, pero estamos seguros de que el próximo trabajo aparentemente perfecto llegará pronto.