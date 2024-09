Artículo originalmente publicado por Munchies Estados Unidos. Leer en inglés.

Hace un par de semanas, conmemoramos el octavo aniversario del Día de la Pizza con Bitcoin, aquella vez cuando el desarrollador Laszlo Hanyecz intercambió 10,000 bitcoins por dos pizzas de Papa John’s. Fue una de las primeras transacciones realizadas con criptomonedas en el mundo real; en ese momento, los bitcoins valían aproximadamente 41 dólares. Por desgracia para Hanyecz, si los hubiera conservado, la tasa de cambio actual de 10,000 bitcoins es de aproximadamente 77.3 millones de dólares.

En años futuros, también esperamos que el Día del Aguacate Smartphone se celebre, y todos levantaremos un pan tostado con aguacate en honor de Camilo Briceňo. Recuerda el nombre de la leyenda, porque él es el aguacatero chileno que intercambió 58 kilos de la pequeña fruta rugosa por un celular nuevo Motorola Moto X4.

Según The Independent, todo comenzó cuando la tienda Ripley publicó una promoción que incluía tres precios para ese modelo: su precio de 399 dólares en la tienda, su precio en línea reducido y su valor aproximado en aguacates. Aparentemente Briceňo pensó: «Yo creo que puedo hacerlo», y publicó un video en Instagram para preguntarle a la tienda sobre la logística de una transacción con aguacates. «Acepto el desafío», escribió en el pie de foto. «¿Dónde se las puedo ir a dejar? ¡@elweondelaspaltas quiere ese Motorola! ¿Dónde deposito paltas?» (En Chile se le llama «palta» al aguacate, así que su nombre de usuario sería «el huevón de los aguacates»).

Como vivimos en un mundo putamente raro, Ripley dejó un comentario en el video, aceptando el intercambio. «Nos juntamos mañana a las 12 PM en Ripley Park Arauco», escribió la cuenta de la tienda. «Tú traes las paltas y nosotros el celular».

Briceño hizo exactamente eso, llevó 58 kilos de aguacates a la tienda, posó para una foto y salió con un nuevo teléfono Android. Luego, Ripley reaccionó discretamente retirando el precio en aguacates de la publicación en línea del teléfono.

A pesar de ser uno de los principales exportadores de aguacate del mundo, cada vez es más costoso comprar aguacates en Chile. A finales de marzo, el precio promedio de un aguacate era de casi 4.20 dólares, que es un 50 por ciento más alto que en el mismo momento del año pasado.

Luis Schmidt, presidente del grupo comercial chileno Fedefruta, dijo que la menor producción de aguacate en Chile y el retraso en los envíos de aguacates de Perú han contribuido a los aumentos de precio, pero incluso él cree que 4 dólares es un poco ridículo. «Independientemente de lo que esté sucediendo, este precio no está justificado», dijo. «Soy un productor de aguacates y no me pagan eso. Sin embargo, si vas de compras a un supermercado, lo más probable es que te cobren estos precios».

¿O tal vez podrías llevar un par de teléfonos Motorola a la tienda y ver si puedes hacer un trueque?