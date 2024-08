Chica ofrece pastel a un policía por haber intentado morderlo

Es difícil pedir disculpas de forma adecuada. La cagaste y quieres sonar lo suficientemente arrepentido por tus acciones, pero también sincero. Quizá regalar flores sea buena idea. O tal vez, ¿sea hora de rogar y humillarse?



Hace poco una mujer de Luisiana se enteró de que pedir perdón es aún más difícil cuando tu imprudencia te llevó a morder a un oficial de policía. Sí, con los dientes.

Según informa el sitio local de noticias KATC, la estudiante Celina Dally había asistido a un evento para catar vinos en la Universidad Estatal McNeese en Lake Charles. Evidentemente, una cosa llevó a la otra y terminó bebiendo demasiado, así que se desmayó en el auto de su amiga. Ésta se preocupó y decidió llamar a los paramédicos.

Cuando Dally despertó, se encontraba en una celda, arrestada por intoxicación pública y agresión a un oficial de policía por intentar morderlo. La próxima vez que despiertes después de una noche de viernes con más alcohol del normal, paralizada por el terror y un vago recuerdo de haberle dicho a un compañero de trabajo que «él te gusta realmente, en serio«, puedes consolarte pensando que al menos no te convertiste en caníbal por un oficial de la ley.

Foto cortesía de Facebook/Celina Dally.

Mortificada por sus actos estando ebria, Dally decidió arreglar las cosas con el oficial de policía. Poco después del incidente, le compró un pastel de galletas, adornado con las palabras inmortales «Siento haber intentado morderte».

Ciertamente es muy distinto al típico «Feliz Cumpleaños».

En una publicación de Facebook que fue compartida más de 3.500 veces —aunque actualmente eliminada— Dally subió una foto del pastel, así como una de ella posando felizmente con el oficial Guillory (el mismo al que intentó morder). Dally escribió: «La mayoría de ustedes NO lo sabe lol, pero me arrestaron el 7 de octubre por intoxicación pública y también por agredir a un oficial (no me enorgullezco pero sucedió). De cualquier forma, como la mayoría de ustedes SÍ saben, soy demasiado amable. Mi conciencia me estaba matando, así que decidí buscar al oficial Guillory (quien es súper lindo, por cierto) y ¡pedirle disculpas con un pastel de galletas! lol pensé en compartir mi historia con todos ustedes».

A veces, sólo tienes que decir lo siento con un pastel.