Cómo cachondear de manera apropiada en los bares, según los bartenders

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Si alguna vez has ido a un bar en fin de semana, es muy probable que algunas vez ya te hayas encontrado sentado demasiado cerca de una agresiva muestra pública de afecto. Y aunque los tortolitos de bar pueden hacerte o no sentir incómodo (si no lo hacen, probablemente se deba a que eres tú el que está mostrando afecto en público), ¿has considerado alguna vez cómo se sienten los trabajadores de la industria de servicios con respecto a todas estas muestras excesivas de afecto y pasión que están obligados a atestiguar desde sus puestos? Aquí hay algunas duras verdades y sugerencias útiles para tener en cuenta la próxima vez que sientas el deseo de ponerte excesivamente cariñoso frente a un bartender o alguien de la industria de servicios. Porque, sí, por supuesto que se dan cuenta.

Videos by VICE

Incomodarás a todos los que trabajan ahí.

Es muy incómodo ser testigo de esas cosas. Es realmente molesto. Literalmente, ayer había dos personas desbordando pasión desenfrenada en el bar y yo me dije: ¿no hay alguien más viendo esto? ¡Y lo vemos todo el tiempo! Pero lo que más odio es cuando dos clientes se sientan en una mesa de banca corrida y ambos se sientan del mismo lado. Me pregunto, ¿por qué se molestan en pedir ese tipo de mesa? —Erb, Bartender, Jersey City, NJ.

Lo veo todo el tiempo. Las cosas más locas las veo en temporada de vacaciones o días feriados. Como este Halloween, vi a dos personas disfrazadas en el bar besuqueándose y tocándose durante como media hora. Ella tenía puesto un vestido de Make America Great Again, y él venía disfrazado de muro fronterizo. Fue desagradable. Y el otro día incluso vi a una pareja haciendo cosas muy comprometedoras a las 2 de la tarde. Pasó inmediatamente después se haberme comido un plato gigante de nachos. Fue bastante asqueroso, sinceramente. —Jackson, Sacaborrachos, Nueva York, NY.

Vemos a personas ponerse excesivamente cariñosas en el bar literalmente cada semana. Creo que es divertido pero también me parece asqueroso. Es verdaderamente desagradable cuando todavía es de día, o cuando las dos personas involucradas son las únicas en todo el lugar, o cuando las personas simplemente lo hacen en una mesa. Normalmente solo lo ignoro. No me voy a acercar a ti si estás en pleno cachondeo. Pero sí tenemos un barman que pone su mano frente a la cara de las personas como diciendo: “¿Puedes parar?”. Porque esas personas simplemente están ocupando un lugar en el bar y no consumen nada. —Zoë, Mesera, Sparta, NJ.

He visto muchas cosas. Más que solo besos, honestamente. Recuerdo que un fin de semana literalmente vi a un hombre ya mayor meter su mano por la parte trasera de los pantalones de una chica en medio del bar, a plena vista. No sé qué estaba pasando ahí, pero era una locura. En lo personal, las muestras públicas de afecto no me molestan mucho. Por ejemplo, si haces eso a plena vista, creo que es una locura y que es raro, pero creo que si trabajas de noche en un bar, es algo con lo que tienes que lidiar. Y definitivamente yo misma lo he hecho, así que es difícil para mí decirle a alguien que no lo haga. —Jocelyn, Mesera, Playa Dewey, DE.

Si vas a ponerte cachondo en público, hazlo después de ordenar…

El otro día fui a hacerle su cargo a un cliente que pagó con tarjeta, y cuando regresé para darle su factura, ya estaba desbordando lujuria. Es muy desagradable. Y en especial cuando los meseros están tratando de servirles su comida y los clientes se están cachondeando en la mesa. —Gina, Bartender, Downingtown, PA.

Si los interrumpes, se enojan, pero uno solo intenta hacer su trabajo, ¿sabes? La mayoría de las veces, cuando vemos eso, simplemente no nos acercamos, porque es muy incómodo. Simplemente nadie te va a tomar tu orden o servirte. Y, sobre todo, asegúrate de hacerlo después de que ya tengas tus bebidas o comida servidos, ya que interrumpirte para servirte un par de Jägers es simplemente… horrible. —Erb, Bartender, Jersey City, NJ.

…sé tan discreto como te sea posible.

Definitivamente, espera a que sea ya muy noche, cuando todos los demás estén borrachos. No despliegues muestras publicas de afecto durante el día o cuando el bar y el restaurante estén vacíos, el lugar debe estar completamente lleno. Lo peor es cuando la gente se está cachondeando frente a la barra y simplemente se sientan ahí, ocupando incluso el espacio de los otros clientes, clientes que nos dejan propina. —Zoë, mesera, Sparta, NJ.

Si estás en un bar, es una cosa; pero si tengo un cliente en una mesa y le estoy sirviendo, que ellos se estén besando y acariciando apasionadamente, es ofensivo para mí. Porque, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen justo en ese momento, cuando les estoy sirviendo su comida? Por favor: si vas a hacer eso en público, sé discreto. —Jocelyn, Mesera, Playa Dewey, DE.

Obviamente, la gente se va a poner cachonda en un bar, así es esto, pero hay otras maneras de hacer ese tipo de cosas. Tomarse de las manos está bien o besarse de vez en cuando; pero, por favor, no metas toda tu lengua en la garganta de alguien en un bar. Supongo que está bien si es muy, muy tarde, pero de no ser así, no lo hagas. Trabajo en un bar que está abierto hasta las doce y veo esto con mucha frecuencia, pero si empiezas el cachondeo antes de las diez, cuando las camareras salen, aún es muy pronto para ese tipo de cosas. —Gina, Bartender, Downingtown, PA.

Si llevas las cosas demasiado lejos, te echarán del lugar.

Las cosas tendrían que ir demasiado lejos para que yo interviniera. Creo que si la ropa empezara a salir, ese sería el punto en el que tendría que interrumpirlos. Pero aparte de eso, realmente no tengo ningún problema con eso, a menos que estén incomodando a los camareros o al bartender. El bar en el que trabajo es bastante permisivo con respecto a ese tipo de cosas, pero sí, una vez que las partes privadas quedan expuestas, tengo que ponerle fin a eso.

—Jackson, Sacaborrachos, Nueva York, NY.

Ya he intervenido en alguna ocasión. Por lo general, cuando se pone realmente intenso, si empiezan a meterse mano, si sabes lo que quiero decir… Los besos están bien, pero si ponen a alguien contra la pared y las manos empiezan a ir a lugares, es necesario intervenir. Les digo que se relajen, que están en un lugar público. Pero, por lo general, vuelven a comenzar todo en el baño y, entonces, hay que echarlos. Si se meten en el baño de mujeres, tiene mayor oportunidad de salirse con la tuya, ya que los sacaborrachos no entramos ahí, no les estoy aconsejando que lo hagan. Y muchas veces, cuando les digo que se relajen, los chicos dicen: ‘¿Qué diablos, hombre?’, o algo similar, pero simplemente no es agradable. Hay gente trabajando aquí. Al final del día, es un negocio. No puedes coger en el baño de tu dentista, entonces, ¿qué te hace pensar que puedes hacerlo en el bar?

—Carlos, Sacaborrachos, Nashville, TN.