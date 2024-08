Cómo vivir, según Anthony Bourdain

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos. Leer en inglés.

En MUNCHIES estamos devastados por la muerte de Anthony Bourdain, uno de nuestros amigos y héroes. En el transcurso de su carrera prolífica, nos enseñó mucho sobre comer, sobre viajar y sobre experimentar el mundo con una mente y un corazón abiertos. A continuación se encuentran algunos de nuestros fragmentos favoritos de la sabiduría Bourdain, recopilados de sus escritos, entrevistas y apariciones televisivas a lo largo de los años. -Los editores de MUNCHIES

“Después de todo, somos ciudadanos del mundo, un mundo lleno de bacterias, algunas amigables, y otras no tanto. ¿Realmente queremos viajar en papamóviles sellados herméticamente a través de las provincias rurales de Francia, México y el Lejano Oriente, comiendo únicamente en Hard Rock Cafés y McDonald’s? ¿O queremos comer sin miedo, haciendo pedazos el estofado local, la humilde carne misteriosa de la taquería, el regalo divino de una cabeza de pescado a la parrilla? Sé lo que quiero. Lo quiero todo. Quiero probar todo algún día”. (Kitchen Confidential)



“Los consejeros escolares siempre les decían a mis padres, ‘Anthony necesita un entorno controlado’. Eso es lo que es la cocina. Para un tipo indisciplinado y disfuncional como yo, es un mundo de absolutos. Me gusta la disciplina. O lo haces o no lo haces. Mi misión en la vida es vencer el miedo. Allá atrás soy fuerte; aquí, como civil, soy el más miedoso del mundo. Puedo ir al restaurante de otra persona como cliente y toleraré las peores abominaciones y aún así le daré 20 centavos al mesero”. (Como le dijo a The Guardian, 2001)

Foto de James Keivom/NY Daily News Archive vía Getty Images.

“Yo quería aventuras. Quería subir el río Nung al corazón de la oscuridad en Camboya. Quería cabalgar por algún desierto en camello, arena y dunas en todas direcciones, comer cordero entero asado con los dedos. Quería quitarme la nieve de las botas en algún club nocturno de Mafiya en Rusia. Quería jugar con armas automáticas en Phnom Penh, recuperar el pasado en un pequeño pueblo de ostras en Francia, entrar a una pulquería con luces de neón de mala muerte en el México rural. Quería escapar de los retenes en medio de la noche, pasar de largo a la milicia iracunda con un puñado de paquetes de Marlboro, experimentar el miedo, la emoción, la maravilla. Quería patadas, el tipo de emociones melodramáticas y escalofríos que había anhelado desde la infancia, el tipo de aventura que había encontrado cuando era un niño en las páginas de mis cómics de Tintín. Quería ver el mundo, y quería que el mundo fuera como en las películas”. (A Cook’s Tour: Global Adventures in Extreme Cuisines)

“Ya sabía que el mejor platillo del mundo, el platillo perfecta, rara vez es el más sofisticado o el más caro. Sabía lo importantes que pueden ser otros factores además de la técnica o los ingredientes raros en la verdadera tarea de hacer que la magia suceda en la mesa. El contexto y la memoria desempeñan un papel importante en todos los platillos maravillosos de la vida. Es decir, seamos honestos: cuando comes una simple carne asada debajo de una palmera y sientes la arena entre los dedos de los pies, la música de samba se reproduce suavemente en el fondo, las olas se bañan en la orilla a unos metros de distancia, una suave brisa enfría el sudor en la parte de atrás de tu cuello por la línea del cabello, y miras a través de la mesa –más allá de las botellas vacías de cerveza– la expresión soñadora en la cara de tu acompañante, te das cuenta de que en media hora probablemente vas a estar teniendo relaciones sexuales en sábanas blancas y limpias del hotel, esa pierna de pollo a la parrilla de repente sabe muchísimo mejor”. (A Cook’s Tour: Global Adventures in Extreme Cuisines)

“Las personas que cocinan para ti, que limpian, que te abren la puerta, que te llevan a casa, ¿a dónde van cuando termina el día de trabajo? ¿Qué comen?”. (No Reservations, New York

“Es algo hermoso, cuando la realidad está a la altura de tus esperanzas y expectativas; cuando todo, todo, es tan bueno como cualquier cosa podría ser”. (No Reservations,Spain)

(Foto de Craig Barritt/Getty Images para The New Yorker).

“Viajar te cambia. A medida que avanzas en esta vida y en este mundo, cambias las cosas ligeramente, dejas marcas, por pequeñas que sean. Y a cambio, la vida y los viajes te dejan marcas. La mayoría de las veces, esas marcas, en tu cuerpo o en tu corazón, son hermosas. Sin embargo, muchas veces, duelen”. (The Nasty Bits: Collected Varietal Cuts, Usable Trim, Scraps, and Bones)

“Una constante, desde hace tiempo y ahora, es mi regla más firme respecto a la música tanto durante como después del trabajo: en cualquier cocina donde tengo el control, existe una estricta política de NO Billy Joel, NO Grateful Dead. Si te descubren escuchando cualquiera de estas dos cosas, ya sea durante o incluso después de tu horario laboral, puedes agarrar tus cosas e irte. Estás despedido”. (The Nasty Bits: Collected Varietal Cuts, Usable Trim, Scraps, and Bones)

“Ese es el tipo de satisfacción que ningún otro bestseller puede vencer: ningún programa de televisión, ni público, ni nada. Ese único momento después de una noche larga y muy ocupada, sentado en el bar con tus colegas, limpiándose el sudor del cuello, respirando profundamente, con felicitaciones no expresadas por todos lados, y luego ese primer sorbo de cerveza bien fría”. (Medium Raw: A Bloody Valentine to the World of Food and the People Who Cook)

Foto de Fairfax Media vía Getty Images.

“Si tienes veintidós años, buena condición física, y tienes ganas de aprender y ser mejor, te insto a viajar, lo más lejos posible y tanto como puedas. Duerme en el piso si es necesario. Descubre cómo viven, comen y cocinan otras personas. Aprende de ellos, donde sea que vayas. Utiliza todos los recursos posibles para trabajar en las mejores cocinas que te reciban –por muy poco que paguen– y cultiva implacablemente todas las conexiones posibles, cada gran chef cuya cocina ofrece un atisbo de esperanza de aceptación… Pedir dinero prestado en este punto de tu vida para que puedas viajar y obtener experiencia laboral en cocinas realmente buenas podría ser mejor inversión que cualquier préstamo estudiantil”. (Medium Raw: A Bloody Valentine to the World of Food and the People Who Cook)

“A menudo hablo de la ‘regla de la abuela’ para los viajeros. Puede que no te guste el pavo de Acción de Gracias de la abuela. Puede estar demasiado cocido y seco, y su relleno salado y repleto de vísceras te resulta muy desagradable. Puede que ni siquiera te guste el pavo. Pero es el pavo de la abuela. Y estás en casa de la abuela. Así que cállate y cómetelo. Y luego, di, ‘Gracias, abuela, cómo por qué, sí, sí, por supuesto que me encantaría otro plato’. (Medium Raw: A Bloody Valentine to the World of Food and the People Who Cook)

“Todos deberían poder hacer un omelet. Cocinar huevos es tan bueno para empezar como cualquier otra cosa, ya que es la primera comida del día, y porque el proceso de aprender a hacer un omelet es, creo, no solo una técnica sino que forja la personalidad… Durante mucho tiempo creí que es justo y apropiado que antes de que uno duerma con alguien, uno debería ser capaz, si se le pide que lo haga, de hacerse un omelette por la mañana. Seguramente ese tipo de urbanidad y altruismo serían buenos para el mundo. Tal vez las habilidades para hacer un omelet se deben aprender al mismo tiempo que se aprende a coger”. (Medium Raw: A Bloody Valentine to the World of Food and the People Who Cook)

“¿Qué significa libertad? Yo tampoco lo sé, supongo. Sin duda, significa la libertad de disfrutar de una tarde que nadie pensó posible justo hace un momento. La libertad, al menos, de bromear, de reír, de ser por un tiempo, relativamente despreocupado”. (Parts Unknown, Libya)

“Sí, a estas alturas, los animales me ven y dicen: ‘Oh, no, no ese tipo’”(Después de haber probado de todo bajo el sol. (Parts Unknown, Quebec)

“¿Dónde está tu hogar? La mayoría de nosotros nacemos con la respuesta; los demás tienen que juntar las piezas”. (Parts Unknown, Ethiopia)

“Las personas no son estadísticas, eso es lo único que intentamos mostrar. Un paso pequeño, patéticamente pequeño, hacia la comprensión”. (Discurso de aceptación grabado para el premio Voices of Courage and Conscience del Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes por el episodio Parts Unknown Palestine)

“Ya cínico por naturaleza, pasé 30 años en un negocio que, por lo menos, me enseñó a ser cínico sobre el mundo, de ahí partí para llegar a la televisión –que si te quedaba algo de sinceridad pensarías que la reprimiría– pero lo que pasó fue que me mantuve comprometido con ciertas nociones, que hay buenas personas en el mundo que vale la pena defender, que vale la pena apoyar si se puede. Que hay razones para esperar que haya mérito en la verdad y la belleza, ya sabes, el amor verdadero. Todavía creo en todas esas cosas. Tal vez sean un fracaso, pero yo las creo”. (Como le dijo a MUNCHIES, septiembre de 2016)

“Mira, he comido un montón de cosas muy desagradables en mi show, pero nada tan desgarrador como mi experiencia en el Johnny Rockets del aeropuerto. Había dos gerentes, un cajero, tres cocineros, no había nadie más en el aeropuerto, estaba ahí solo, tenía hambre. Pedí una hamburguesa: aventaron una hamburguesa fría a medio cocer en un bollo, agarraron la cesta de las papas fritas con algunas papas fritas precocinadas, ni siquiera las pusieron a freír, le agregaron un pepinillo sin vida, y me la pasaron. Todos estaban ahí parados en línea. No pasaba nada más, no había otros clientes. De alguna forma me la pasaron, mirándome, y todos nos quedamos allí en silencio por un segundo, compartiendo este momento de perfecta miseria. Ninguno estaba donde queríamos estar”. (En la comida más triste que ha tenido, como le dijo a Conan O’Brien, noviembre de 2016)

“Claramente estamos en un momento muy esperado en la historia donde todos, de buen corazón o no, TENDRÁN que mirarse a sí mismos, el papel que jugaron en el pasado, las cosas que han visto, ignorado, normalizado, o simplemente perdido –y considerar de qué lado de la historia quieren estar en el futuro”. (“On Reacting to Bad News”, Medio, diciembre de 2017)