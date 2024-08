Confunden una bandera de Jack Daniel’s con la de ISIS

Es imposible encontrar algo positivo que decir sobre ISIS, pero supongo que podemos darles crédito por tener una marca consistente. Están comprometidos con una bandera negra muy reconocida, decorada con una frase escrita en árabe que se traduce como «No hay más dios que Dios» y un sello blanco que dice «Mahoma Mensajero de Dios». Lo que no dice es «Jack Daniels Old No. 7 Brand», pero por lo visto esto es nuevo para una persona confundida en Suiza.



Cuando un hombre no identificado de 29 años, originario de Zurich, se mudó a su nuevo barrio, colocó una par de banderas en el techo de su casa: una bandera italiana y una de Jack Daniel’s. La primera, porque es de ascendencia italiana; la segunda, porque pensó que sería «divertido». Pero cuando revisó su correo el sábado, encontró la carta de un vecino anónimo que estaba indignado por la bandera italiana y furioso por la otra, todo porque esa persona confundió el whiskey de Tennessee con una organización terrorista.

«¿Es necesario tenerle miedo?», rezaba la nota. «Primero la bandera italiana y ahora la bandera de la Muerte Negra. ¿Es usted simpatizante [del Estado Islámico]?» El mensaje estaba firmado como «Vecinos Preocupados», y sugería que tal vez el hombre y su novia debeían ser sometidos a vigilancia. (Sabes que hay un par de viejos malhumorados detrás de sus persianas, mirando la puerta principal del chico en este instante).

Graffiti de la bandera de ISIS en un basurero de Francia. Foto vía usuario de Flickr Thierry Ehrmann

«Me fui de espaldas cuando leí eso», declaró el hombre al canal de noticias suizo 20 Minuten . Ha preguntado por el vecindario, pero nadie sabe quién escribió la carta, o nadie quiere delatar a quien la escribió, o nadie quiere confesar que confundió una compañía de whiskey con un grupo extremista. El hombre denunció el incidente a la policía y está considerando tomar acciones legales si llega a descubrir quién confundió a Jack Daniel’s con Daesh. «Si nos acusan falsamente de ser partidarios de ISIS, están dañando nuestra reputación», dijo.

Este vecino misterioso no es la primera persona en equivocarse con la bandera de ISIS. En junio de 2015, la corresponsal de CNN Lucy Pawle expresó su disgusto por una bandera de ISIS que ondeaba en medio del desfile por el Orgullo de Londres. «Parece ser un claro intento […] por imitar la bandera de ISIS», dijo. «Si miras los símbolos de la bandera, no es árabe». No me digas, Lucy. El estandarte, agitado por el artista Paul Coombs, en realidad estaba decorado con penes, dildos anales y perlas para el culo. «La bandera mostraba los dildos de manera tan evidente, que nunca pensé que podrían confundirla con la bandera de ISIS real», dijo Coombs a The Guardian .

Otra bandera de ISIS «versión dildo» en la Feria de la calle Folsom de San Francisco, 2016. Foto vía usuario de Flickr Quinn Dombrowski.

Y en octubre de 2015, un grupo de fanáticos de las barbas en Suecia recibieron una visita de la policía luego de que alguien confundieran su bandera de los «Beard Villains» (Villanos con Barba) por ya sabes cuál. «La policía, por supuesto, vio que no éramos terroristas, sino caballeros muy felices y amables con barbas», dijo Andreas Fransson, miembro de Beard Villains, aquella vez.

De vuelta en Suiza, sin embargo, aquel hombre amante del Jack Daniel’s no piensa bajar su bandera pronto. Según él, eso significaría que sus vecinos han ganado.