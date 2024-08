Conoce al hombre que ha reseñado 1,000 tipos diferentes de carne seca

Cada uno de los criterios críticos con los que Steve Johnson juzga la carne seca se exponen claramente en su sitio web, BestBeefJerky.org. Snackability, escribe, «es qué tan bien satisface tu antojo la carne seca». Sabor a carne natural: «Si puedo percibir el sabor natural de la carne, tendrá una calificación más alta». Sabor publicitado: «Si la envoltura dice ‘picante’, entonces espero que sea PICANTE». Clean eating: «Si una carne seca me deja las manos todas sucias, será mejor que tenga un sabor y una textura increíbles o, de lo contrario, ¿qué sentido tiene ensuciarme todo?».

En la última década, Johnson ha sometido a más de 1,000 marcas diferentes de carne seca a su rigurosa evaluación, asignándole a cada una de ellas una calificación precisa en su sistema de cinco estrellas. Están categorizadas y definidas en su base de datos por tipo de carne, marca y nivel de sodio, lo que hace que sea sorprendentemente fácil encontrar la reseña de una carne seca de marlyn a la teriyaki con pimienta que escribió en 2009. (Cuatro estrellas; perdió un punto por su textura gomosa).

Debes confiar en Steve Johnson, porque Steve Johnson es programador de computadoras y los programadores de computadoras tienen una relación especial con las botanas. «[La carne seca] se convirtió en mi alimento favorito al programar», me dice, pensando en esas crueles y largas tardes de encierro dentro de un cubículo. Esto fue en 2004, la era del diario en línea, en esos preciosos años previos a que Facebook absorbiera todos los cabos sueltos. Johnson tenía un gusto refinado por los carbohidratos malos, y sentía envidia del flujo no regulado de dinero que llegaba a los blogs más exitosos de la web. Así que comenzó su propio dominio llamado Junk Food Blog, con la esperanza de atraer un poco de ese flujo.



«Me hice de una gran audiencia, pero no pude conseguir que ninguna marca de alimentos me comprara espacio publicitario directamente», explica Johnson. «Muchos otros blogueros de alimentos se jactaban de los miles de dólares que ganaban mensualmente. Mientras tanto, yo estaba engordando con la comida chatarra gratuita que las compañías me enviaban por correo. Cosas como galletas, papas fritas, bebidas energéticas, cupones para hamburguesas y helado gratis , incluso recibía cenas congeladas gratuitas».

Como era de esperar, en 2008, Johnson se dio cuenta de que su nuevo ritmo de vida podría estar matándolo. «Cuando mis jeans talla 40 me quedaron demasiado apretados como para poder abrocharlos, me di cuenta de que el Junk Food Blog era una mala idea de negocios», se ríe. Pero en lugar de abandonar la idea de su blog para siempre, decidió cambiar su enfoque hacia la carne seca. Las razones fueron dos: la carne seca era una opción relativamente más saludable en comparación con la basura que había estando comiendo, y lo más importante, no había ningún otro crítico exclusivamente de carne seca en Internet. Johnson tenía la intención de descubrir si había un nicho para las críticas prolijas y reflexivas sobre el negocio de la carne seca. De encontrarlo, intentaría conquistarlo.

Desde entonces, Best Beef Jerky ha prosperado. Johnson lo llama el «mejor blog de botanas de carne» en Internet de la actualidad, lo cual es una distinción que suena adecuada o exagerada dependiendo de tu definición personal de lo que es un «blog de botanas de carne». Publica una nueva reseña todos los días y me dice que el sitio tiene un buen flujo monetario, en parte gracias a su esposa, propietaria de una empresa de marketing llamada Too Much Tina, quien se encarga de las relaciones publicitarias.

Johnson ya no trabaja en un cubículo. En 2013, él y su esposa comenzaron una vida de viajes juntos. Se hospedaban en Airbnbs y hoteles por todo Estados Unidos; su esposa asistía a conferencias y veía a clientes, y él empezó a hacer trabajo de programación independiente, así como a probar las selecciones de carne seca locales.

«Busco las marcas de carne seca en cada ciudad y las pruebo», dice. «Hubo un par de grandes fabricantes de carne seca que me contrataron para hacer pruebas de sabor, desarrollar nuevas ideas de sabores y reformular sus recetas. De hecho, fue muy divertido».

El año pasado, la pareja consolidó su estatus como nómadas de la carne seca después de que compraron un cámper, que ahora sirve como su residencia permanente. Johnson actualiza el sitio web con un amplificador Verizon 4G montado en una antena, (en caso de que se encuentre en un lugar del país donde el servicio sea muy malo), y de vez en cuando, cuando la casa rodante le causa demasiada claustrofobia, se va a un Starbucks o a un bar de cervezas y trabaja desde ahí. «Es por eso que conservo la motocicleta», dice.

Lo más impresionante de todo el trabajo de Johnson es cómo logró encontrar nuevos tipos de carne seca que probar y criticar durante una década. La carne seca obviamente es deliciosa, pero no tiene el mismo encanto de culto que, digamos, la salsa con un alto grado de picor en la escala Scoville o la salsa barbecue estilo Texas. Johnson discrepa respetuosamente.

Si crees que hay un límite estricto para las posibilidades en el mundo de la carne seca, dice, simplemente no estás buscando en los lugares correctos. Él nos instruye para ir a eBay, Etsy y Shopify, donde cientos de innovadores de botanas están perfeccionando su oficio. Tal vez te hace sentir incómodo pedir carne seca en el mismo sitio donde puedes comprar una colcha tejida a mano, pero Johnson asegura que es aquí donde encontrarás la carne más pura del mercado. Una de sus mejores recomendaciones es la del equipo detrás de la tienda Ria’s Roadkill Etsy, formado por marido y mujer, que te enviará lotes sellados a mano de su premiada carne seca directamente de su horno en Long Beach. Si Best Beef Jerky tiene un ethos, es mantener a tiendas como esta abiertas, y mostrarle al mundo que hay un valor real en tomar en serio a la carne seca.

«Espero mantener vivo el concepto de ‘carne seca artesanal’», dice Johnson.